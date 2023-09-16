Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ЛНР и Киевом по формуле "3 на 6"
Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральной стороной для обмена пленными между Украиной и Россией, заявил глава делегации МККК в Москве Борис Мишель. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Мишель подчеркнул, что регулярно встречается с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. На встрече обсуждаются вопросы задержанных, пропавших лиц, а также вопрос защиты гражданских лиц.
„МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом", - сказал он.
Сообщается, что летом прошла встреча Москальковой с Мишелем и его сотрудниками. На встрече обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, которые оказались на территории России или Украины.
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