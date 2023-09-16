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Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ

Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ - 16.09.2023 Украина.ру

Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральной стороной для обмена пленными между Украиной и Россией, заявил глава делегации МККК в Москве Борис Мишель. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-16T09:20

2023-09-16T09:20

2023-09-16T09:20

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москалькова

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Мишель подчеркнул, что регулярно встречается с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. На встрече обсуждаются вопросы задержанных, пропавших лиц, а также вопрос защиты гражданских лиц.Сообщается, что летом прошла встреча Москальковой с Мишелем и его сотрудниками. На встрече обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, которые оказались на территории России или Украины.

https://ukraina.ru/20230731/1048386135.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, красный крест, пленные, обмен пленными, посредник, москалькова