Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ - 16.09.2023 Украина.ру
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Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ
Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ - 16.09.2023 Украина.ру
Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральной стороной для обмена пленными между Украиной и Россией, заявил глава делегации МККК в Москве Борис Мишель. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-16T09:20
2023-09-16T09:20
новости
россия
украина
красный крест
пленные
обмен пленными
посредник
москалькова
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Мишель подчеркнул, что регулярно встречается с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. На встрече обсуждаются вопросы задержанных, пропавших лиц, а также вопрос защиты гражданских лиц.Сообщается, что летом прошла встреча Москальковой с Мишелем и его сотрудниками. На встрече обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, которые оказались на территории России или Украины.
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новости, россия, украина, красный крест, пленные, обмен пленными, посредник, москалькова
Новости, Россия, Украина, Красный Крест, пленные, обмен пленными, посредник, Москалькова

Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ

09:20 16.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ЛНР и Киевом по формуле "3 на 6"
Обмен пленными между ЛНР и Киевом по формуле 3 на 6 - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов выступить нейтральной стороной для обмена пленными между Украиной и Россией, заявил глава делегации МККК в Москве Борис Мишель. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Мишель подчеркнул, что регулярно встречается с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. На встрече обсуждаются вопросы задержанных, пропавших лиц, а также вопрос защиты гражданских лиц.
„МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом", - сказал он.
Сообщается, что летом прошла встреча Москальковой с Мишелем и его сотрудниками. На встрече обсуждались вопросы посещения пленных, а также был обмен информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, которые оказались на территории России или Украины.
Провокация
31 июля, 17:56Репрессии на Украине
17-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскимиВ рамках медиа-проекта, раскритикованного международными правозащитниками как нарушающего Женевские конвенции, Украина сфабриковала фейк о том, что РФ запросила на обмен гражданских пленных и отказалась от них
 
НовостиРоссияУкраинаКрасный Крестпленныеобмен пленнымипосредникМоскалькова
 
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