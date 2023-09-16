"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине - 16.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230916/1049452804.html
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине - 16.09.2023 Украина.ру
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 16.09.2023
2023-09-16T07:57
2023-09-16T07:57
армен гаспарян
видео
украина
чубайс
кндр
россия
угрозы
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049452682_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8ffcbaa74a4a1689e645ce397d3bbe9.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 0:19 - Главные итоги Восточного экономического форума; 3:45 – Почему Чубайсу дали уехать? 5:36 – Визит Ким Чен Ына и будущее отношений между Россией и КНДР; 10:08 – Конец мироустройства Холодной войны; 13:04 – Экстренная посадка Airbus A320: подвиг экипажа; 17:30 – Удары по Крыму; 23:12 – Подготовка Украины к поражению; 27:27 – Заявление Картаполова о мобилизованных; 30:16 – Угрозы трансгендера Сары Эштон-Чирилло российским журналистам;
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049452682_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f598f7b05564d88f52c73d732866744c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армен гаспарян, видео, украина, чубайс, кндр, россия, угрозы, журналисты, видео
Армен Гаспарян, Видео, Украина, чубайс, КНДР, Россия, угрозы, журналисты

"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

07:57 16.09.2023
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
0:19 - Главные итоги Восточного экономического форума; 3:45 – Почему Чубайсу дали уехать?
5:36 – Визит Ким Чен Ына и будущее отношений между Россией и КНДР;
10:08 – Конец мироустройства Холодной войны;
13:04 – Экстренная посадка Airbus A320: подвиг экипажа;
17:30 – Удары по Крыму;
23:12 – Подготовка Украины к поражению;
27:27 – Заявление Картаполова о мобилизованных;
30:16 – Угрозы трансгендера Сары Эштон-Чирилло российским журналистам;
 
Армен ГаспарянВидеоУкраиначубайсКНДРРоссияугрозыжурналисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизмену
12:43Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын
12:07Его расстреляли за птиц. Голуби и мифы Вити Черевичкина
11:39"Война муралов" в Белграде. Сербы и русские заодно
11:35"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
11:31За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
11:01Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
10:52"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны
10:40"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест
10:30Смерть, изменившая Украину. Пять вопросов в деле об убийстве Гонгадзе
10:25Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи
10:23Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми ракетами с дальностью 6500 км - Минобороны РФ
10:08Арест "нацика" Шуфрича, проблемы с зерном. Главное на Украине на утро 16 сентября
09:52В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских
09:20Красный Крест может выступить посредником в обмене пленными - СМИ
08:00"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"
07:57"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
22:12На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
21:55Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
21:43Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Лента новостейМолния