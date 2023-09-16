https://ukraina.ru/20230916/1049452804.html

"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине - 16.09.2023 Украина.ру

"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 16.09.2023

2023-09-16T07:57

2023-09-16T07:57

2023-09-16T07:57

армен гаспарян

видео

украина

чубайс

кндр

россия

угрозы

журналисты

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 0:19 - Главные итоги Восточного экономического форума; 3:45 – Почему Чубайсу дали уехать? 5:36 – Визит Ким Чен Ына и будущее отношений между Россией и КНДР; 10:08 – Конец мироустройства Холодной войны; 13:04 – Экстренная посадка Airbus A320: подвиг экипажа; 17:30 – Удары по Крыму; 23:12 – Подготовка Украины к поражению; 27:27 – Заявление Картаполова о мобилизованных; 30:16 – Угрозы трансгендера Сары Эштон-Чирилло российским журналистам;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, видео, украина, чубайс, кндр, россия, угрозы, журналисты, видео