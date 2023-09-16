https://ukraina.ru/20230916/1049452804.html
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине - 16.09.2023 Украина.ру
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 16.09.2023
2023-09-16T07:57
2023-09-16T07:57
2023-09-16T07:57
армен гаспарян
видео
украина
чубайс
кндр
россия
угрозы
журналисты
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 0:19 - Главные итоги Восточного экономического форума; 3:45 – Почему Чубайсу дали уехать? 5:36 – Визит Ким Чен Ына и будущее отношений между Россией и КНДР; 10:08 – Конец мироустройства Холодной войны; 13:04 – Экстренная посадка Airbus A320: подвиг экипажа; 17:30 – Удары по Крыму; 23:12 – Подготовка Украины к поражению; 27:27 – Заявление Картаполова о мобилизованных; 30:16 – Угрозы трансгендера Сары Эштон-Чирилло российским журналистам;
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2023
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, видео, украина, чубайс, кндр, россия, угрозы, журналисты, видео
Армен Гаспарян, Видео, Украина, чубайс, КНДР, Россия, угрозы, журналисты
"Особая победа" для США: Гаспарян объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
0:19 - Главные итоги Восточного экономического форума; 3:45 – Почему Чубайсу дали уехать?
5:36 – Визит Ким Чен Ына и будущее отношений между Россией и КНДР;
10:08 – Конец мироустройства Холодной войны;
13:04 – Экстренная посадка Airbus A320: подвиг экипажа;
23:12 – Подготовка Украины к поражению;
27:27 – Заявление Картаполова о мобилизованных;
30:16 – Угрозы трансгендера Сары Эштон-Чирилло российским журналистам;