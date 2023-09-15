https://ukraina.ru/20230915/1049450458.html
Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы
Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы - 15.09.2023 Украина.ру
Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы
Прибалтийский лимитроф при этом ещё пытается поучать другие государства демократии
2023-09-15T20:08
2023-09-15T20:08
2023-09-15T20:08
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Гитанас Науседа 15 сентября подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Об этом литовской прессе сообщили представители администрации президента постсоветской прибалтийской республики.Накануне президент Литвы заявил, что вопрос о лишении Дробязко литовского гражданства ему "совершенно ясен" и соответствующий документ он подпишет в ближайшее время. Формальным инициатором скандальной русофобской акции стала комиссия по гражданству, с позицией которой Науседа согласился и расписался в этом.Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. Тогда она выступала на международных соревнованиях за Литву и добилась больших успехов лично, а заодно и повысив авторитет постсоветской республики. Она выступала паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом, за которого впоследствии вышла замуж. Учитывая заслуги всемирно известной фигуристки, власти постсоветской прибалтийской республики предложили ей гражданство и оформили его по упрощённой процедуре.В 2022 году официальный Вильнюс продолжил нагнетать русофобскую истерию и частью этой кампании стало давление на этнических русских. Дробязко лишили высокой государственной награды прибалтийской республики - Рыцарского креста ордена Великого князя Гедимина. В 2023 году была запущена кампания по лишению Дробязко литовского гражданства.Формальным поводом для лишения знаменитой фигуристки (призёра Олимпийских игр, чемпионатов Европы и других состязаний) стало участие Маргариты Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки. Ни эти шоу, ни участвующие в них фигуристы не имели ни малейшего основания к российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Маргарита Дробязко так оценила творимое литовскими деятелями: "Лишив меня с Повиласом орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться".Ни одна правозащитная организация Литвы не выступила в защиту литовской гражданки Дробязко. Ни один литовских политиков, поучавших "стандартам демократии" Россию, Белоруссию и другие страны тоже не вступился за спортсменку. Молчат и международные правозащитные организации. Безмолвствует ЕСПЧ.
https://ukraina.ru/20230728/1048329558.html
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новости, русофобия, спорт, фигурное катание, санкции, гитанас науседа, литва, ес, права человека, демократия, спч, еспч
Новости, Русофобия, спорт, фигурное катание, санкции, Гитанас Науседа, Литва, ЕС, права человека, демократия, СПЧ, ЕСПЧ
Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы
Прибалтийский лимитроф при этом ещё пытается поучать другие государства демократии
Гитанас Науседа 15 сентября подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Об этом литовской прессе сообщили представители администрации президента постсоветской прибалтийской республики.
Накануне президент Литвы заявил, что вопрос о лишении Дробязко литовского гражданства ему "совершенно ясен" и соответствующий документ он подпишет в ближайшее время. Формальным инициатором скандальной русофобской акции стала комиссия по гражданству, с позицией которой Науседа согласился и расписался в этом.
Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. Тогда она выступала на международных соревнованиях за Литву и добилась больших успехов лично, а заодно и повысив авторитет постсоветской республики. Она выступала паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом, за которого впоследствии вышла замуж. Учитывая заслуги всемирно известной фигуристки, власти постсоветской прибалтийской республики предложили ей гражданство и оформили его по упрощённой процедуре.
В 2022 году официальный Вильнюс продолжил нагнетать русофобскую истерию и частью этой кампании стало давление на этнических русских. Дробязко лишили высокой государственной награды прибалтийской республики - Рыцарского креста ордена Великого князя Гедимина. В 2023 году была запущена кампания по лишению Дробязко литовского гражданства.
Формальным поводом для лишения знаменитой фигуристки (призёра Олимпийских игр, чемпионатов Европы и других состязаний) стало участие Маргариты Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки. Ни эти шоу, ни участвующие в них фигуристы не имели ни малейшего основания к российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Маргарита Дробязко так оценила творимое литовскими деятелями: "Лишив меня с Повиласом орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться".
Ни одна правозащитная организация Литвы не выступила в защиту литовской гражданки Дробязко. Ни один литовских политиков, поучавших "стандартам демократии" Россию, Белоруссию и другие страны тоже не вступился за спортсменку. Молчат и международные правозащитные организации. Безмолвствует ЕСПЧ.