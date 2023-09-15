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Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы

Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы - 15.09.2023 Украина.ру

Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы

Прибалтийский лимитроф при этом ещё пытается поучать другие государства демократии

2023-09-15T20:08

2023-09-15T20:08

2023-09-15T20:08

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Гитанас Науседа 15 сентября подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Об этом литовской прессе сообщили представители администрации президента постсоветской прибалтийской республики.Накануне президент Литвы заявил, что вопрос о лишении Дробязко литовского гражданства ему "совершенно ясен" и соответствующий документ он подпишет в ближайшее время. Формальным инициатором скандальной русофобской акции стала комиссия по гражданству, с позицией которой Науседа согласился и расписался в этом.Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. Тогда она выступала на международных соревнованиях за Литву и добилась больших успехов лично, а заодно и повысив авторитет постсоветской республики. Она выступала паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом, за которого впоследствии вышла замуж. Учитывая заслуги всемирно известной фигуристки, власти постсоветской прибалтийской республики предложили ей гражданство и оформили его по упрощённой процедуре.В 2022 году официальный Вильнюс продолжил нагнетать русофобскую истерию и частью этой кампании стало давление на этнических русских. Дробязко лишили высокой государственной награды прибалтийской республики - Рыцарского креста ордена Великого князя Гедимина. В 2023 году была запущена кампания по лишению Дробязко литовского гражданства.Формальным поводом для лишения знаменитой фигуристки (призёра Олимпийских игр, чемпионатов Европы и других состязаний) стало участие Маргариты Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки. Ни эти шоу, ни участвующие в них фигуристы не имели ни малейшего основания к российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Маргарита Дробязко так оценила творимое литовскими деятелями: "Лишив меня с Повиласом орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться".Ни одна правозащитная организация Литвы не выступила в защиту литовской гражданки Дробязко. Ни один литовских политиков, поучавших "стандартам демократии" Россию, Белоруссию и другие страны тоже не вступился за спортсменку. Молчат и международные правозащитные организации. Безмолвствует ЕСПЧ.

https://ukraina.ru/20230728/1048329558.html

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новости, русофобия, спорт, фигурное катание, санкции, гитанас науседа, литва, ес, права человека, демократия, спч, еспч