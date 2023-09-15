"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая Варшава - 15.09.2023 Украина.ру
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"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая Варшава
"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая Варшава - 15.09.2023 Украина.ру
"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая Варшава
Украинский блогер Ярослава Гресь осудила украинцев, которые выехали за границу, в частности, в Польшу, и продолжают общаться на русском языке, сообщило 14 сентября агентство "УНИАН"
2023-09-15T15:52
2023-09-15T15:52
новости
польша
варшава
зарубежье
украина
украинские беженцы
украинский язык
русский язык
блогер
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Гресь обратилась к "уважаемым украинцам во временной эмиграции" и сообщила им, что имела радость пройтись вечером по красивому варшавскому парку и была ошеломлена количеством русского языка.Следом она задала вопрос, не сошли ли они с ума, но не в самом цензурном виде. И заявила, что не понимает, что здесь вообще нужно объяснять.При этом, отметила она, дети украинских беженцев быстро учат польский, немецкий, французский и другие языки, но не украинский. По словам Гресь, все должны знать хотя бы 100 самых распространенных украинских слов.Особенно блогера шокировали обращения к детям "Ванечка, смотри под ножки!". Она пояснила "уважаемым украинцам", что это не их личное дело, ведь "каждый Ванечка влияет на крошку международной поддержки". Масса Ванечек – это ужас, подчеркнула Гресь, но сделала это вновь нецензурно.Она заявила, что иностранцам трудно объяснять, в чем разница между украинцами и россиянами, если все общаются на одном языке. Русский язык она может простить только военным, для других исключения делать не собирается.Комментариев под изречениями Гресь нет, так как блогер намеренно отключила эту функцию, объяснив это тем, что у нее нет времени, чтобы читать и отвечать.Ранее на эту тему высказался украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Шоумен "пристыдил" русскоязычных украинцев, который за границей общаются на родной русском языке. При этом он сам заявил, что "определить - украинец это или россиянин - почти невозможно". И единственным способом идентификации являются попытки разговаривать на украинском языке.Телеведущий, побывав, как он пишет, один день в Варшаве и услышав русскую речь призвал людей "не позориться". Вопрос, как 38-летний Анатолич выехал в Польшу, остаётся открытым. С февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ограничил выезд мужчинам от 18 до 60 лет.
https://ukraina.ru/20230913/1049385542.html
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новости, польша, варшава, зарубежье, украина, украинские беженцы, украинский язык, русский язык, блогер, украинский блогер
Новости, Польша, Варшава, Зарубежье, Украина, украинские беженцы, украинский язык, Русский язык, блогер, украинский блогер

"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая Варшава

15:52 15.09.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
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Украинский блогер Ярослава Гресь осудила украинцев, которые выехали за границу, в частности, в Польшу, и продолжают общаться на русском языке, сообщило 14 сентября агентство "УНИАН"
Гресь обратилась к "уважаемым украинцам во временной эмиграции" и сообщила им, что имела радость пройтись вечером по красивому варшавскому парку и была ошеломлена количеством русского языка.

"Каждый второй человек. Будто я гуляю где-то по Москве. Так что есть два варианта. Варшаву незаметно оккупировали россияне. Или это были украинцы с погрешностью на единичных белорусов. Склоняюсь ко второму", - написала блогер.

Следом она задала вопрос, не сошли ли они с ума, но не в самом цензурном виде. И заявила, что не понимает, что здесь вообще нужно объяснять.
При этом, отметила она, дети украинских беженцев быстро учат польский, немецкий, французский и другие языки, но не украинский. По словам Гресь, все должны знать хотя бы 100 самых распространенных украинских слов.
Особенно блогера шокировали обращения к детям "Ванечка, смотри под ножки!". Она пояснила "уважаемым украинцам", что это не их личное дело, ведь "каждый Ванечка влияет на крошку международной поддержки". Масса Ванечек – это ужас, подчеркнула Гресь, но сделала это вновь нецензурно.
Она заявила, что иностранцам трудно объяснять, в чем разница между украинцами и россиянами, если все общаются на одном языке. Русский язык она может простить только военным, для других исключения делать не собирается.
Комментариев под изречениями Гресь нет, так как блогер намеренно отключила эту функцию, объяснив это тем, что у нее нет времени, чтобы читать и отвечать.
Ранее на эту тему высказался украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Шоумен "пристыдил" русскоязычных украинцев, который за границей общаются на родной русском языке. При этом он сам заявил, что "определить - украинец это или россиянин - почти невозможно". И единственным способом идентификации являются попытки разговаривать на украинском языке.
Телеведущий, побывав, как он пишет, один день в Варшаве и услышав русскую речь призвал людей "не позориться". Вопрос, как 38-летний Анатолич выехал в Польшу, остаётся открытым. С февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ограничил выезд мужчинам от 18 до 60 лет.
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13 сентября, 14:49
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