https://ukraina.ru/20230915/1049443118.html

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - 15.09.2023 Украина.ру

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России

2023-09-15T15:12

2023-09-15T15:12

2023-09-15T15:12

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вкс

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"На скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте – 20 метров, лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет", -сообщили подробности в российском министерстве.Накануне в сводках Минобороны России отмечены большие потери среди личного состава ВСУ, пытавшихся атаковать укрепления армии России. Ежесуточные потери ВСУ только в живой силе исчисляются сотнями. Российские войска наносят им поражение с применением авиации и артиллерии, тяжёлых огнемётных систем.

https://ukraina.ru/20230915/1049435221.html

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новости, сво, краснолиманское направление, потери всу, украина, контрнаступление, вкс, авиация, ввс рф