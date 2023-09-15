https://ukraina.ru/20230915/1049443118.html
Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - 15.09.2023 Украина.ру
Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
2023-09-15T15:12
2023-09-15T15:12
2023-09-15T15:12
новости
сво
краснолиманское направление
потери всу
украина
контрнаступление
вкс
авиация
ввс рф
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"На скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте – 20 метров, лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет", -сообщили подробности в российском министерстве.Накануне в сводках Минобороны России отмечены большие потери среди личного состава ВСУ, пытавшихся атаковать укрепления армии России. Ежесуточные потери ВСУ только в живой силе исчисляются сотнями. Российские войска наносят им поражение с применением авиации и артиллерии, тяжёлых огнемётных систем.
https://ukraina.ru/20230915/1049435221.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, краснолиманское направление, потери всу, украина, контрнаступление, вкс, авиация, ввс рф
Новости, СВО, Краснолиманское направление, потери ВСУ, Украина, контрнаступление, ВКС, авиация, ВВС РФ
Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России