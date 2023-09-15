Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - 15.09.2023 Украина.ру
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Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - 15.09.2023 Украина.ру
Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
2023-09-15T15:12
2023-09-15T15:12
новости
сво
краснолиманское направление
потери всу
украина
контрнаступление
вкс
авиация
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"На скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте – 20 метров, лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет", -сообщили подробности в российском министерстве.Накануне в сводках Минобороны России отмечены большие потери среди личного состава ВСУ, пытавшихся атаковать укрепления армии России. Ежесуточные потери ВСУ только в живой силе исчисляются сотнями. Российские войска наносят им поражение с применением авиации и артиллерии, тяжёлых огнемётных систем.
https://ukraina.ru/20230915/1049435221.html
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новости, сво, краснолиманское направление, потери всу, украина, контрнаступление, вкс, авиация, ввс рф
Новости, СВО, Краснолиманское направление, потери ВСУ, Украина, контрнаступление, ВКС, авиация, ВВС РФ

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

15:12 15.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Экипажи российских штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России
"На скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте – 20 метров, лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет", -сообщили подробности в российском министерстве.
Накануне в сводках Минобороны России отмечены большие потери среди личного состава ВСУ, пытавшихся атаковать укрепления армии России. Ежесуточные потери ВСУ только в живой силе исчисляются сотнями. Российские войска наносят им поражение с применением авиации и артиллерии, тяжёлых огнемётных систем.
митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
13:00
Смертный приговор священнику, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 сентябряЗаключение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в тюрьму ставит его жизнь под угрозу, заявил его адвокат. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

 
НовостиСВОКраснолиманское направлениепотери ВСУУкраинаконтрнаступлениеВКСавиацияВВС РФ
 
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