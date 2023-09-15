"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro - 15.09.2023 Украина.ру
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"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro
"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro - 15.09.2023 Украина.ру
"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro
Во Франции забеспокоились из-за заявления "Аль-Каиды"* об атаке по ведомствам страны, написали 15 сентября журналисты Le Figaroсо ссылкой на журнал организации
2023-09-15T15:02
2023-09-15T15:02
новости
франция
зарубежье
швеция
париж
аль-каида
le figaro
ведомства
коран
мусульмане
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Журналисты LeFigaro уточнили, что страницы проиллюстрированы изображением человека в капюшоне, вооруженного винтовкой. Человек позирует перед "плачущими французскими полицейскими".Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. А также из-за запрета властями Франции на ношение мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Le Figaro.Скандал разгорелся после того, как 28 июня в Швеции прошла акция сожжения Корана. Организатором акции выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, он сжёг священную книгу мусульман, обернув её в бекон, на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города.Множество стран выступило с протестом подобных акций, а власти Ирака потребовали выдать им иммигранта, чтобы он ответил перед законом. Однако правительство Швеции дало разрешение на проведение таких акций.3 сентября всё тот же Салван Момика в шведском городе Мальмё провел очередную акцию с сожжением Корана, а полиция задержала нескольких человек, пытавшихся сорвать акцию.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Террористическая организация, запрещённая в России.
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новости, франция, зарубежье, швеция, париж, аль-каида, le figaro, ведомства, коран, мусульмане
Новости, Франция, Зарубежье, Швеция, Париж, Аль-Каида, Le Figaro, ведомства, Коран, мусульмане

"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro

15:02 15.09.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Во Франции забеспокоились из-за заявления "Аль-Каиды"* об атаке по ведомствам страны, написали 15 сентября журналисты Le Figaroсо ссылкой на журнал организации
"Они не поймут, пока в Париже не будет атаковано министерство... Неужели они думают, что руки боевиков не дотянутся до них дома?", - издание приводит цитату их журнала "Аль-Каиды"*.
Журналисты LeFigaro уточнили, что страницы проиллюстрированы изображением человека в капюшоне, вооруженного винтовкой. Человек позирует перед "плачущими французскими полицейскими".
"Теперь становится ясно, что Швеция решила возглавить войну против ислама и мусульман среди стран Европейского Союза, соревнуясь таким образом с Францией, Данией и другими за первое место в гонке по противостоянию Богу и его посланнику", - говорится на страницах журнала, с которым ознакомилась Le Figaro.
Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. А также из-за запрета властями Франции на ношение мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Le Figaro.
Скандал разгорелся после того, как 28 июня в Швеции прошла акция сожжения Корана. Организатором акции выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, он сжёг священную книгу мусульман, обернув её в бекон, на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города.
Множество стран выступило с протестом подобных акций, а власти Ирака потребовали выдать им иммигранта, чтобы он ответил перед законом. Однако правительство Швеции дало разрешение на проведение таких акций.
3 сентября всё тот же Салван Момика в шведском городе Мальмё провел очередную акцию с сожжением Корана, а полиция задержала нескольких человек, пытавшихся сорвать акцию.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Террористическая организация, запрещённая в России.
Ростислав Ищенко интервью
7 августа, 13:01
Ростислав Ищенко о том, куда ведет западный атеистический наци-либерализм Запад разрушал на своей территории религию. Но, если разрушают одну религию, будут разрушать другую религию — потому что между христианством, исламом, индуизмом и даже шаманизмом удивительно больше общего, чем между любой из этих религий и западным атеистическим либерализмом, считает политолог Ростислав Ищенко
 
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