https://ukraina.ru/20230915/1049440260.html

"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro

"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro - 15.09.2023 Украина.ру

"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro

Во Франции забеспокоились из-за заявления "Аль-Каиды"* об атаке по ведомствам страны, написали 15 сентября журналисты Le Figaroсо ссылкой на журнал организации

2023-09-15T15:02

2023-09-15T15:02

2023-09-15T15:02

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Журналисты LeFigaro уточнили, что страницы проиллюстрированы изображением человека в капюшоне, вооруженного винтовкой. Человек позирует перед "плачущими французскими полицейскими".Отмечается, что угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. А также из-за запрета властями Франции на ношение мусульманской одежды абайи в школах как на фактор, увеличивающий риск террористической угрозы, пишет Le Figaro.Скандал разгорелся после того, как 28 июня в Швеции прошла акция сожжения Корана. Организатором акции выступил иммигрант из Ирака Салван Момика, он сжёг священную книгу мусульман, обернув её в бекон, на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города.Множество стран выступило с протестом подобных акций, а власти Ирака потребовали выдать им иммигранта, чтобы он ответил перед законом. Однако правительство Швеции дало разрешение на проведение таких акций.3 сентября всё тот же Салван Момика в шведском городе Мальмё провел очередную акцию с сожжением Корана, а полиция задержала нескольких человек, пытавшихся сорвать акцию.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20230807/1048522655.html

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новости, франция, зарубежье, швеция, париж, аль-каида, le figaro, ведомства, коран, мусульмане