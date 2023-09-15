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ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ

ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ - 15.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием, минимум три мирных жителя погибли, сообщил 15 сентября телеграм-канал Readovka

2023-09-15T11:18

2023-09-15T11:18

2023-09-15T11:18

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Утром 15 сентября ВСУ нанесли удар по находящейся на левом берегу Днепра Новой Каховке.Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Уже известно минимум о трех погибших гражданах, сообщил источник.Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.Телеграм-канал разместил видео, на котором видны разрушения.Предположительно, снаряд западного происхождения прилетел во двор, окруженный детсадами и школами, пишет источник.Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, а власти города создали оперативный штаб.

https://ukraina.ru/20230912/1049366943.html

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новости, россия, новые регионы, новая каховка, обстрелы, всу, погибшие