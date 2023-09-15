ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ
ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ
Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием, минимум три мирных жителя погибли, сообщил 15 сентября телеграм-канал Readovka
2023-09-15T11:18
2023-09-15T11:18
новости
россия
новые регионы
новая каховка
обстрелы
всу
погибшие
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Утром 15 сентября ВСУ нанесли удар по находящейся на левом берегу Днепра Новой Каховке.Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Уже известно минимум о трех погибших гражданах, сообщил источник.Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.Телеграм-канал разместил видео, на котором видны разрушения.Предположительно, снаряд западного происхождения прилетел во двор, окруженный детсадами и школами, пишет источник.Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, а власти города создали оперативный штаб.
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новости, россия, новые регионы, новая каховка, обстрелы, всу, погибшие
Новости, Россия, Новые регионы, Новая Каховка, обстрелы, ВСУ, погибшие

ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ

11:18 15.09.2023
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку Херсонской области западным оружием, минимум три мирных жителя погибли, сообщил 15 сентября телеграм-канал Readovka
Утром 15 сентября ВСУ нанесли удар по находящейся на левом берегу Днепра Новой Каховке.
Снаряд попал в жилой район в центре города — несколько домов серьезно повреждены. Уже известно минимум о трех погибших гражданах, сообщил источник.
Удар был мощным, принёс большие разрушения: в нескольких домах выбило окна, где-то отключена электроэнергия.
Телеграм-канал разместил видео, на котором видны разрушения.
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Предположительно, снаряд западного происхождения прилетел во двор, окруженный детсадами и школами, пишет источник.
Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, а власти города создали оперативный штаб.
12 сентября, 18:00
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвыВо вторник, 12 сентября, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, один мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka
 
НовостиРоссияНовые регионыНовая КаховкаобстрелыВСУпогибшие
 
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