В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках

Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсы За организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области