В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках - 14.09.2023 Украина.ру
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В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках
В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках - 14.09.2023 Украина.ру
В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках
Гражданина Украины Верховный суд Северной Осетии приговорил к восьми годам колонии строгого режима за работу на украинские спецслужбы. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба УФСБ России по Северной Осетии
2023-09-14T17:34
2023-09-14T17:34
новости
суд
шпионаж
северная осетия
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Следствие установило, что обвиненный 29-летний гражданин Украины Александр Грабовой по заданию спецслужб Украины занимался шпионской деятельностью.Суд признал Грабового виновным назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.Второй Западный окружной военный суд 1 сентября приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска.
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новости, суд, шпионаж, северная осетия, украина
Новости, Суд, шпионаж, Северная Осетия, Украина

В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках

17:34 14.09.2023
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
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Гражданина Украины Верховный суд Северной Осетии приговорил к восьми годам колонии строгого режима за работу на украинские спецслужбы. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба УФСБ России по Северной Осетии
Следствие установило, что обвиненный 29-летний гражданин Украины Александр Грабовой по заданию спецслужб Украины занимался шпионской деятельностью.
"Он передавал информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ путем направления фотоснимков и видеоматериалов", - говорится в сообщении ведомства.
Суд признал Грабового виновным назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Второй Западный окружной военный суд 1 сентября приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 13:32
Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсыЗа организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области
 
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