В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках
Гражданина Украины Верховный суд Северной Осетии приговорил к восьми годам колонии строгого режима за работу на украинские спецслужбы. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба УФСБ России по Северной Осетии
Следствие установило, что обвиненный 29-летний гражданин Украины Александр Грабовой по заданию спецслужб Украины занимался шпионской деятельностью.
"Он передавал информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ путем направления фотоснимков и видеоматериалов", - говорится в сообщении ведомства.
Суд признал Грабового виновным назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Второй Западный окружной военный суд 1 сентября приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска.
16 августа, 13:32Гражданин Украины отправился в колонию за хакерские атаки на российские ресурсыЗа организацию хакерских атак на российские ресурсы гражданина Украины Романа Носачева в России приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области