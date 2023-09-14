Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией - 14.09.2023 Украина.ру
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Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией
Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией - 14.09.2023 Украина.ру
Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией
Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией. Об этом 14 сентября сообщил финский телерадиоканал YLE
2023-09-14T17:12
2023-09-14T17:12
новости
финляндия
граница
забор
россия
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Подготовленный к эксплуатации участок забора находится в районе города Иматра."Сейчас наша задача — собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует", – процитировал телеканал слова руководителя проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.Зимой 2024 года планируется воздвижение новых заборов вблизи КПП у населенных пунктов Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Их длина составит 70 километров.Целью ограждений является предотвращение незаконного пересечения границы и возможных гибридных нападений.Как сообщало издание Украина.ру, власти Финляндии в конце августа сообщили о планах ужесточить визовый режим для граждан России.
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новости, финляндия, граница, забор, россия
Новости, Финляндия, граница, забор, Россия

Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией

17:12 14.09.2023
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
Читать в
Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией. Об этом 14 сентября сообщил финский телерадиоканал YLE
Подготовленный к эксплуатации участок забора находится в районе города Иматра.
"Сейчас наша задача — собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует", – процитировал телеканал слова руководителя проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.
Зимой 2024 года планируется воздвижение новых заборов вблизи КПП у населенных пунктов Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Их длина составит 70 километров.
Целью ограждений является предотвращение незаконного пересечения границы и возможных гибридных нападений.
Как сообщало издание Украина.ру, власти Финляндии в конце августа сообщили о планах ужесточить визовый режим для граждан России.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 09:41
Финляндия хотела войти в НАТО до СВО. Финны тоже мечтают о реваншеВступление Финляндии в НАТО существенно изменило конфигурацию сил этого агрессивного блока на границах РФ. И сегодня в этой северной соседке России изо всех сил разжигают неистовую русофобскую вакханалию
 
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