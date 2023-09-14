Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией
© РИА НовостиФинляндия
© РИА Новости
Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией. Об этом 14 сентября сообщил финский телерадиоканал YLE
Подготовленный к эксплуатации участок забора находится в районе города Иматра.
"Сейчас наша задача — собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует", – процитировал телеканал слова руководителя проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.
Зимой 2024 года планируется воздвижение новых заборов вблизи КПП у населенных пунктов Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Их длина составит 70 километров.
Целью ограждений является предотвращение незаконного пересечения границы и возможных гибридных нападений.
Как сообщало издание Украина.ру, власти Финляндии в конце августа сообщили о планах ужесточить визовый режим для граждан России.