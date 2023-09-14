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Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией

Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией - 14.09.2023 Украина.ру

Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией

Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией. Об этом 14 сентября сообщил финский телерадиоканал YLE

2023-09-14T17:12

2023-09-14T17:12

2023-09-14T17:12

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Подготовленный к эксплуатации участок забора находится в районе города Иматра."Сейчас наша задача — собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует", – процитировал телеканал слова руководителя проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.Зимой 2024 года планируется воздвижение новых заборов вблизи КПП у населенных пунктов Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Их длина составит 70 километров.Целью ограждений является предотвращение незаконного пересечения границы и возможных гибридных нападений.Как сообщало издание Украина.ру, власти Финляндии в конце августа сообщили о планах ужесточить визовый режим для граждан России.

https://ukraina.ru/20230904/1049133500.html

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новости, финляндия, граница, забор, россия