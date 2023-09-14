https://ukraina.ru/20230914/1049411833.html

"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером

"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером - 14.09.2023 Украина.ру

"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали экс-адвоката Сергея Крыжановского из-за его высказываний, сообщил телеграм-канал "Политика страны" 14 сентября

2023-09-14T16:03

2023-09-14T16:03

2023-09-14T16:03

новости

украина

коррупция

владимир зеленский

адвокат

сбу

служба безопасности украины

виктор янукович

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Бывший украинский адвокат Сергей Крыжановский в августе опубликовал видео, на котором он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррупционером, укравшим уже 15 миллиардов долларов. Также он отметил, что, согласно законам Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович считался действующим президентом, так как не была проведена процедура импичмента.Он добавил, что такое действие Зеленского не противоречило бы тому, что сейчас якобы не то время, чтобы Верховный главнокомандующий уходил в отставку. Есть председатель Верховной Рады, который, в случае отставки президента, будет исполнять его обязанности.Крыжановский напомнил время, когда "сбежал" Янукович. Именно тогда председатель парламента Александр Турчинов исполнял обязанности президента. Следователи СБУ сообщили Крыжановскому о подозрении. Экспертиза подтвердила, что он призывал к насильственной смены конституционного строя и захвату государственной власти.

https://ukraina.ru/20230914/1049409750.html

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новости, украина, коррупция, владимир зеленский, адвокат, сбу, служба безопасности украины, виктор янукович