https://ukraina.ru/20230914/1049411833.html
"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером
"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером - 14.09.2023 Украина.ру
"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали экс-адвоката Сергея Крыжановского из-за его высказываний, сообщил телеграм-канал "Политика страны" 14 сентября
2023-09-14T16:03
2023-09-14T16:03
2023-09-14T16:03
новости
украина
коррупция
владимир зеленский
адвокат
сбу
служба безопасности украины
виктор янукович
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Бывший украинский адвокат Сергей Крыжановский в августе опубликовал видео, на котором он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррупционером, укравшим уже 15 миллиардов долларов. Также он отметил, что, согласно законам Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович считался действующим президентом, так как не была проведена процедура импичмента.Он добавил, что такое действие Зеленского не противоречило бы тому, что сейчас якобы не то время, чтобы Верховный главнокомандующий уходил в отставку. Есть председатель Верховной Рады, который, в случае отставки президента, будет исполнять его обязанности.Крыжановский напомнил время, когда "сбежал" Янукович. Именно тогда председатель парламента Александр Турчинов исполнял обязанности президента. Следователи СБУ сообщили Крыжановскому о подозрении. Экспертиза подтвердила, что он призывал к насильственной смены конституционного строя и захвату государственной власти.
https://ukraina.ru/20230914/1049409750.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, коррупция, владимир зеленский, адвокат, сбу, служба безопасности украины, виктор янукович
Новости, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, адвокат, СБУ, Служба безопасности Украины, Виктор Янукович
"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали экс-адвоката Сергея Крыжановского из-за его высказываний, сообщил телеграм-канал "Политика страны" 14 сентября
Бывший украинский адвокат Сергей Крыжановский в августе опубликовал видео, на котором он назвал президента Украины Владимира Зеленского коррупционером, укравшим уже 15 миллиардов долларов.
Также он отметил, что, согласно законам Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович считался действующим президентом, так как не была проведена процедура импичмента.
"Я говорю точно о президенте Украины, что он коррупционер, что у него больше 15 миллиардов долларов осело в карманах. И он должен, с точки зрения морали, по этическим нормам, написать заявление и уйти в отставку", - сказал Крыжановский.
Он добавил, что такое действие Зеленского не противоречило бы тому, что сейчас якобы не то время, чтобы Верховный главнокомандующий уходил в отставку. Есть председатель Верховной Рады, который, в случае отставки президента, будет исполнять его обязанности.
Крыжановский напомнил время, когда "сбежал" Янукович. Именно тогда председатель парламента Александр Турчинов исполнял обязанности президента.
"Но по Януковичу не была проведена процедура импичмента. И проблема существует до сих пор. Потому что он является действующим президентом, так как не было импичмента", - заявил бывший адвокат.
Следователи СБУ сообщили Крыжановскому о подозрении. Экспертиза подтвердила, что он призывал к насильственной смены конституционного строя и захвату государственной власти.