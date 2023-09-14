https://ukraina.ru/20230914/1049403769.html

"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына - 14.09.2023 Украина.ру

"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

СМИ Северной Кореи назвали встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина эпохальным событием, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) 14 сентября

2023-09-14T12:10

2023-09-14T12:10

2023-09-14T12:10

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Журналисты издания отмечают, что визит северокорейского лидера прошёл в "знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период", а переговоры лидеров вдохновили "на справедливую борьбу" за самостоятельность и против "империализма".Ранее агентство также сообщило, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею и выразил готовность "неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы".Главный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также называет саммит "историческим". Отношения между странами журналисты назвали проверенными временем.Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына. Это первый визит северокорейского руководителя в Россию с 2019 года.В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.

https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

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новости, россия, кндр, зарубежье, владимир путин, ким чен ын, визит, встреча