"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049403769.html
"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына - 14.09.2023 Украина.ру
"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
СМИ Северной Кореи назвали встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина эпохальным событием, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) 14 сентября
2023-09-14T12:10
2023-09-14T12:10
новости
россия
кндр
зарубежье
владимир путин
ким чен ын
визит
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049372021_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_ecc0cf6f785cf248e3f503c93a7fd015.jpg
Журналисты издания отмечают, что визит северокорейского лидера прошёл в "знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период", а переговоры лидеров вдохновили "на справедливую борьбу" за самостоятельность и против "империализма".Ранее агентство также сообщило, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею и выразил готовность "неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы".Главный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также называет саммит "историческим". Отношения между странами журналисты назвали проверенными временем.Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына. Это первый визит северокорейского руководителя в Россию с 2019 года.В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049372021_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_87f7327618370fa9200655890698081e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кндр, зарубежье, владимир путин, ким чен ын, визит, встреча
Новости, Россия, КНДР, Зарубежье, Владимир Путин, Ким Чен Ын, визит, встреча

"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

12:10 14.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СМИ Северной Кореи назвали встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина эпохальным событием, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) 14 сентября
"Историческая встреча и переговоры между генеральным секретарем ТПК, председателем государственных дел КНДР уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным служат эпохальным моментом, укрепляющим и развивающим на более высоком уровне традиционные и стратегические корейско-российские отношения дружбы, сотрудничества и добрососедства", - пишет ЦТАК.
Журналисты издания отмечают, что визит северокорейского лидера прошёл в "знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период", а переговоры лидеров вдохновили "на справедливую борьбу" за самостоятельность и против "империализма".
Ранее агентство также сообщило, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею и выразил готовность "неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы".
Главный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также называет саммит "историческим". Отношения между странами журналисты назвали проверенными временем.
"Проверенные временем, традиционные дружественные отношения РФ и КНДР, складывающиеся поколение за поколением, возвышаются и развиваются до идущих далеко вперед стратегических отношений, непобедимого боевого товарищества в рамках крепкого, особенного братства и крепкой дружбы товарищей Ким Чен Ына и Путина", – пишет "Нодон Синмун".
Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына. Это первый визит северокорейского руководителя в Россию с 2019 года.
В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
10:10
Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в РоссиюВизит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным стала важным событием не только в двусторонних отношениях стран, но для всего азиатско-тихоокеанского региона. Не случайно встреча прошла на космодроме Восточный
 
НовостиРоссияКНДРЗарубежьеВладимир ПутинКим Чен Ынвизитвстреча
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
12:10"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
11:55Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
11:55Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
11:38Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
11:38США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
11:18Почему Вучич в Сербии вынужден сидеть на двух стульях, а у СНГ нет будущего - Трухачёв. Видео
11:13Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
11:12ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
10:59В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
10:50"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
10:49"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта
10:34Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото
10:20Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна
10:15Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
10:13"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
10:11Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября
10:11Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
10:10Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию
10:10"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам
Лента новостейМолния