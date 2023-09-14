"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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СМИ Северной Кореи назвали встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина эпохальным событием, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) 14 сентября
"Историческая встреча и переговоры между генеральным секретарем ТПК, председателем государственных дел КНДР уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным служат эпохальным моментом, укрепляющим и развивающим на более высоком уровне традиционные и стратегические корейско-российские отношения дружбы, сотрудничества и добрососедства", - пишет ЦТАК.
Журналисты издания отмечают, что визит северокорейского лидера прошёл в "знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период", а переговоры лидеров вдохновили "на справедливую борьбу" за самостоятельность и против "империализма".
Ранее агентство также сообщило, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею и выразил готовность "неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы".
Главный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также называет саммит "историческим". Отношения между странами журналисты назвали проверенными временем.
"Проверенные временем, традиционные дружественные отношения РФ и КНДР, складывающиеся поколение за поколением, возвышаются и развиваются до идущих далеко вперед стратегических отношений, непобедимого боевого товарищества в рамках крепкого, особенного братства и крепкой дружбы товарищей Ким Чен Ына и Путина", – пишет "Нодон Синмун".
Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом. За встречей двух лидеров следили по всему миру. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына. Это первый визит северокорейского руководителя в Россию с 2019 года.
В ходе встречи северокорейский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
10:10Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в РоссиюВизит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным стала важным событием не только в двусторонних отношениях стран, но для всего азиатско-тихоокеанского региона. Не случайно встреча прошла на космодроме Восточный