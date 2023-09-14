https://ukraina.ru/20230914/1049402435.html

Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ

Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру

Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ

Встречу по вопросам экономического восстановления Украины проведут 21 сентября в Стамбуле представители Турции, Японии и Украины. Об этом сообщает 14 сентября турецкое экономическое издание Dünya

2023-09-14T11:13

2023-09-14T11:13

2023-09-14T11:13

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По данным издания, встреча состоится при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA) и японской организации внешней торговли (JETRO) и главном спонсорстве компании Yanmar Turkey, а также Торгово-промышленной палаты Украины.Газета напоминает, что до начала СВО на Украине работало более 700 турецких компаний, а объем турецких инвестиций достигал 4,5 миллиарда долларов.В феврале 2022 года было подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, переговоры по которому велись на протяжении 15 лет.

https://ukraina.ru/20230902/1049117555.html

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новости, турция, япония, украина, восстановление