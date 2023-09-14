https://ukraina.ru/20230914/1049402435.html
Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру
Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
Встречу по вопросам экономического восстановления Украины проведут 21 сентября в Стамбуле представители Турции, Японии и Украины. Об этом сообщает 14 сентября турецкое экономическое издание Dünya
2023-09-14T11:13
2023-09-14T11:13
2023-09-14T11:13
новости
турция
япония
украина
восстановление
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По данным издания, встреча состоится при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA) и японской организации внешней торговли (JETRO) и главном спонсорстве компании Yanmar Turkey, а также Торгово-промышленной палаты Украины.Газета напоминает, что до начала СВО на Украине работало более 700 турецких компаний, а объем турецких инвестиций достигал 4,5 миллиарда долларов.В феврале 2022 года было подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, переговоры по которому велись на протяжении 15 лет.
https://ukraina.ru/20230902/1049117555.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, япония, украина, восстановление
Новости, Турция, Япония, Украина, восстановление
Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
Встречу по вопросам экономического восстановления Украины проведут 21 сентября в Стамбуле представители Турции, Японии и Украины. Об этом сообщает 14 сентября турецкое экономическое издание Dünya
По данным издания, встреча состоится при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA) и японской организации внешней торговли (JETRO) и главном спонсорстве компании Yanmar Turkey, а также Торгово-промышленной палаты Украины.
Газета напоминает, что до начала СВО на Украине работало более 700 турецких компаний, а объем турецких инвестиций достигал 4,5 миллиарда долларов.
"В течение последних пяти лет Турция была для Украины крупнейшим иностранным инвестором и входила в тройку лидеров среди стран-инвесторов иностранного капитала в целом", - говорится в публикации.
В феврале 2022 года было подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, переговоры по которому велись на протяжении 15 лет.