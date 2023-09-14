https://ukraina.ru/20230914/1049398806.html

Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна

Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна - 14.09.2023 Украина.ру

Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна

В среду 13 сентября Еврокомиссия внесла представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять восточноевропейских стран: Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

2023-09-14T10:20

2023-09-14T10:20

2023-09-14T11:18

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зерновая сделка

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В пятницу 15 сентября истекает срок предыдущего запрета на импорт. Пять вышеупомянутых стран грозили самостоятельно ввести запрет на экспорт агропродукции из Украины, если Еврокомиссия откажется их продлить.В документе Еврокомиссии говорится, что предложение основывается на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен на украинское продовольствие и невозможности хранения зерна в соседних с Украиной странах. Дешевое украинское зерно разоряет фермеров восточной Европы, по поводу чего они не единожды устраивали акции протеста.Экспорт украинской агропродукции автомобильным транспортом тем временем растет и в августе составил 506 тыс. тонн против 406 тыс. тонн в прошлом месяце. Однако в целом экспорт украинского зерна почти на 0,5 млн тонн отстает от прошлогоднего, так как его теперь не вывозят морским путем.В июле пять стран Центральной Восточной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна из Украины, указав, что оно должно поступать на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку. Дело в том, что оно туда не поступает, а оседает в ЕС, сколько бы ни лили слезы лицемеры из США и руководства Евросоюза о голодающих Африки после выхода РФ из "зерновой сделки". Волнует их не судьба африканцев, а возможность возврата собственных кредитов, которая тает по мере сокращения экспортных поступлений в украинский бюджет.Власти восточноевропейских стран понимают, что собственные избиратели им ближе, чем Украина, поэтому свою солидарность с Киевом решили ограничить. "Большой международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать деньги за счет польского фермера", - гневно заявил на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, хотя такие речи обусловлены скорее его предвыборной кампанией.В свою очередь Еврокомиссия, ограничивая экспорт, поставила вопрос о единстве Евросоюза, которое считает выше солидарности с Украиной, хотя о ней в ЕС твердят с завидным упорством, потихоньку закупая в обход санкций нефть и газ из РФ.Евросоюз ранее пытался подкупить фермеров Восточной Европы, обещая компенсации за убытки, но румынские фермеры, например, утверждают, что эти компенсации покрывают лишь незначительную часть убытков. "Компенсация от ЕС в размере €40 млн покрывает лишь 1-2% ущерба, нанесенного фермерам и румынскому государству. И даже эти крохи мы до сих пор не получили", - говорится в письме румынских аграриев своему правительству. Если бы Еврокомиссия не продлила запрет, они обещали заблокировать украинское зерно в румынских портах.Не дожидаясь решения Еврокомиссии или введения национальных ограничений, в странах Восточной Европы придумывают различные поводы, чтобы ограничить экспорт украинской агропродукции. Венгерский перевозчик RCH в одностороннем порядке ввел запрет на перевозку украинской агропродукции до 30 сентября, ссылаясь на нехватку вагонов. Ограничения будут распространяться на тех получателей, которым перевозчик не сможет обеспечить транспортировку зерновых грузов дальше, за пределы Венгрии. В то же время в Хорватии ограничили прием украинского зерна, ссылаясь на путевые работы, а в Словении говорят, что ликвидируют влияние сильного наводнения на железнодорожную инфраструктуру.Таким образом, в целом логистика украинского сухопутного экспорта зерна дорожает на фоне общемирового падения цен на зерно.Киев в ответ на ограничения экспорта решил подать в арбитражный суд в ВТО, а премьер-министр Денис Шмыгаль даже написал в эту организацию грозное письмо. Написать он мог хоть в Спортлото, но от этого ничего не изменится. В Киеве не могут не знать, что Арбитражный суд ВТО фактически заблокирован уже несколько лет. Еще при президенте Дональде Трампе, когда истек срок полномочий предыдущего состава Арбитражного суда, США заблокировали назначение новых судей, чтобы те не мешали их торговой войне с Китаем.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что Зеленский вполне искренне не понимает, почему вдруг мнение каких-то польских фермеров важнее его позиции, поскольку и украинских фермеров в грош не ставит. "В отличие от поляков, Зе было пофиг на мнение украинских аграриев, когда он решил начать экспорт зерна в одностороннем порядке, чтобы доказать "что Россия миру не нужна". В результате Украина плавно лишается портовой инфраструктуры. При этом экспорт тоже не идёт. В итоге и рынки потеряли и элеваторы, ради громкого заявления", - пишет "ЗеРада".Зеленский сейчас может сколько угодно грозить арбитражными судами, российскими войсками в Польше, потоком украинских беженцев в ЕС, но украинскую продукцию будут и далее вытеснять из ЕС. Европейская солидарность – это больше из области жестов, позерства, выражений озабоченности, но когда дело касается торговли, то каждый сам за себя.

https://ukraina.ru/20230913/1049368953.html

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эксклюзив, украина, зерновая сделка, ес, польша