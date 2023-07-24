https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html

Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с Россией

Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с Россией - 24.07.2023 Украина.ру

Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с Россией

До сих пор одной из главных проблем США и Запада в целом, давно сообразивших, что ни на поле боя, ни путём экономического давления они Россию не победят и изнутри не развалят, была невозможность согласиться на мир на российских условиях из-за потери лица.

2023-07-24T07:12

2023-07-24T07:12

2023-07-24T07:12

эксклюзив

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_0:67:1045:656_1920x0_80_0_0_97e01f8b6da6b81d02a1c93eea8002e3.jpg

От США и НАТО требовалось отозвать санкции, прекратить военное давление на российские границы и резко сократить инфраструктуру НАТО в Европе. Понятно, что требование Москвы об отходе на позиции 1997 года не могло быть выполнено буквально. Не исключишь же из НАТО всю Восточную Европу – механизма нет, да и это была бы совсем уж капитуляция – тогда НАТО лучше сразу распустить.Но этот вопрос был решаем. Ни прибалтийские, ни польская, ни румынская, ни все восточноевропейские армии вместе взятые, без дополнительно развёрнутых американских средств ПВО и ПРО, бронетанковых дивизий, артиллерийских группировок, средств авиационной поддержки, морской пехоты и НАТОвских моторизованных бригад, для России угрозу не представляют. Что именно надо сделать, чтобы снять беспокоящие Россию вопросы в Вашингтоне и Брюсселе прекрасно знают. До сих пор у Запада просто не было возможности прикрыть вынужденный его поражением в глобальном противостоянии мир каким-нибудь благородным намерением.Любое мирное урегулирование начинается с какого-то первого шага. Россия сделала столько безответных шагов в сторону Запада, что больше ни на миллиметр двигаться не собирается. США и их европейские союзники собственной оголтелой пропагандой загнали себя в ловушку. Они так долго рассказывали своим народам, что Украина является передовым рубежом обороны цивилизации от азиатских орд, что теперь просто не могут начать переговоры с "ордами" через голову киевского "передового бастиона цивилизации".Иное дело если бы Киев сам попросил о подобного рода переговорах. Тогда, смахнув скупую слезу и посокрушавшись о том, что молодая коррумпированная демократия не смогла устоять перед натиском "авторитарного режима", Запад мог бы радостно броситься решать свои проблемы за счёт окончательной сдачи Украины.Конечно, никто бы не стал сдавать остатки этого чемодана без ручки за просто так. Запад всегда пытается выгадать хоть что-то, продав вам что-нибудь ненужное, за что-то интересное. Но одно дело отчаянно торговаться за столом переговоров, другое от переговоров отказываться в принципе.Зеленский и его команда, несмотря на многочисленные намёки на то, что если не осенью этого года, то весной следующего Запад вынужден будет окончательно списать украинский проект и что лучше было бы договориться о спасении его остатков уже сейчас (пока есть, что спасать), наотрез отказывались от каких бы то ни было переговоров, предполагающих территориальные уступки Украины России. Замена Зеленского на выборах, которые американцы могли бы его заставить провести весной следующего года ничего не решала, так как слишком запаздывала. К тому времени спасать уже было бы ничего. С другой стороны я уже писал, что немедленный переворот в Киеве выводил бы ситуацию из-под контроля. Слишком большое количество "самостоятельных" украинских игроков – кандидатов в гетманы – немедленно выползло бы на свет божий. Все занялись бы борьбой за власть, перманентная мобилизация затормозилась бы, а фронт, не получая необходимое пополнение пушечного мяса, начал бы разваливаться.Тупик. От Зеленского надо избавиться, чтобы спасти остатки проекта Украина, но от него нельзя избавиться так, чтобы не похоронить остатки этого проекта. Даже добровольный уход Зеленского (которого ещё надо добиться) ничего не гарантирует.И тут Украина требует созыва заседания совета Украина-НАТО по вопросу о продолжении зернового экспорта в условиях выхода России из зерновой сделки. Заседание тут же назначается на 26-е июля.Рискну предположить, что уже прозвучавшая позиция Турции и США, отказавшихся конвоировать зерновозы своими военным кораблями, вряд ли изменится. А это значит, что НАТО никак не сможет повлиять на общую ситуацию в бассейне Чёрного моря. Более того, Эрдоган, политическому чутью которого надо отдать должное, вряд ли случайно начал ратовать за удовлетворение претензий России для того, чтобы перезаключить зерновую сделку.Итак. Из всех первоначально заинтересованных в зерновой сделке игроков, особую активность проявляет только Зеленский, требующий обеспечить экспорт украинских зерновых любой ценой. Реакция остальных была достаточно вялой. Турция же, как было указано выше, и вовсе приняла российскую концепцию возможности возвращения к рассмотрению данного вопроса только после удовлетворения требований Москвы.Обратите внимание, Украина, как государство от зерновой сделки ничего не выигрывает, в плане же внутренних цен на продовольствие только проигрывает. Заработанных на продаже зерновых денег не хватит и на один квартал содержания украинского государства в условиях военных действий (тем более, что украинский продовольственный экспорт осуществляется по демпинговым ценам). Финансирование украинских бюджетных расходов и поставок техники и вооружения Запад принял на себя изначально. Это финансирование никак не зависит от зерновой сделки. Решение о его продлении или остановке Запад принимает исходя из своих геополитических интересов в текущий момент.Выигрывают только конкретные люди на Украине. Выигрывают зернотрейдеры, которые получают возможность продать зерно за рубеж по ценам хоть и бросовым, но выше внутреннего рынка (а заодно, создав товарный дефицит, повысить цены на свою продукцию и на внутреннем рынке). Но главный выигрыш идёт чиновникам, принимающим решение кому дать разрешение на экспорт, чей зерновоз поставить под загрузку сразу, а чей заставить подождать несколько недель и т.д.В конечном же итоге ручейки всех откатов и взяток стекаются в офис Зеленского. Поэтому он и бьётся как рыба об лёд ради немедленного продления зерновой сделки. Можно воровать на армии, можно загонять в окопы шестнадцатилетних и семидесятилетних – запуганный террором и накачанный ненавистью к России (и страхом перед приходом русских) народ всё проглотит. Но нельзя оставить без сверхдоходов собственное окружение и верхушку бюрократии. Их лояльность президенту закончится в тот момент, когда он не сможет более удовлетворять их аппетиты.Зерновая сделка – один из немногих остававшихся у Зеленского источников бесконтрольных денег. Не случайно, как только она сорвалась, Киев активизировал борьбу с местными органами власти за местные бюджеты – центральным чиновникам необходимо компенсировать их утраченные доходы.Если НАТОвцы смогут осознать и эффективно отработать финансовую проблему Зеленского, то 26-го числа они должны будут объяснить ему, что зерновую сделку можно продлить, только удовлетворив требования России. Формально в этом ничего страшного для Киева вроде бы нет, Зеленский ещё в прошлом году согласился на сделку, предполагавшую удовлетворение именно этих требований. Но фактически это значит начало снятия антироссийских санкций.Запад получает предлог – Украина сама попросила. Если Вашингтон и Брюссель оказываются в состоянии продемонстрировать конструктив и реализовать хотя бы этот сценарий, можно начинать переговоры о следующем этапе снижения напряжённости. Никого на Западе уже не будет волновать, что переговоры будут вестись через голову Киева – Украина, ведь, сама попросила.Почему это важно для нас? Потому что до сих пор существует развилка, которую Запад ещё не прошёл: начать долгий и сложный мирный процесс, окончательно отказавшись от игры Украиной и согласившись с тем, что её судьбу Россия решит, как сочтёт нужным, или бросить на чашу весов ещё и Польшу с Прибалтикой, резко подняв ставки и оказавшись в шаге от общеевропейской войны, которая не замедлит перетечь в Третью мировую.Я далеко не уверен, что Запад окажется достаточно един и эффективен, чтобы воспользовавшись жадностью Зеленского вырваться из порочного круга постоянного подъёма ставок в противостоянии с Россией. Инерция велика, а квалификацию Киссинджера западные дипломаты давно утратили. Поэтому столетнему старику и приходится вместо заслуженного отдыха носиться то в Москву, то в Пекин, пытаясь спасти хоть что-то из того, что он когда-то создал.Но шанс на разумное решение, пусть и небольшой, есть. Ведь надо же будет продемонстрировать какой-то результат встречи в рамках совета Украина-НАТО. Второй раз войну России объявить невозможно (НАТО давно признало, что воюет с Москвой руками Киева). Может всё же попытаются найти путь к миру?

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230722/1048180373.html

https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html

https://ukraina.ru/20230719/1048108557.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский