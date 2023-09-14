Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ " - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049398700.html
Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ " - 14.09.2023 Украина.ру
Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
На Украине осудят руководителя суда в Черкасской области, которая отмечала Новый год в Крыму и симпатизировала России, передает 14 сентября Государственное бюро расследований (ГБР)
2023-09-14T10:11
2023-09-14T10:11
крым
новые регионы
украина
новости
суд
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg
Следователей возмутило, что судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно называла новые российские регионы освобожденными и признавала Крым частью России.Как уточнили источники издания "Украинская правда", речь идет о главе Звенигородского районного суда Черкасской области Светлане Федорец.
https://ukraina.ru/20230914/1049394955.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b26ad17a4180818a4773d7932b8ff664.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крым, новые регионы, украина, новости, суд, черкасская область
Крым, Новые регионы, Украина, Новости, Суд, Черкасская область

Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "

10:11 14.09.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине осудят руководителя суда в Черкасской области, которая отмечала Новый год в Крыму и симпатизировала России, передает 14 сентября Государственное бюро расследований (ГБР)
Следователей возмутило, что судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно называла новые российские регионы освобожденными и признавала Крым частью России.
"Чиновница неоднократно посещала... Крым, в частности, даже встречала на полуострове новый 2023 год", - говорится в материале.
Как уточнили источники издания "Украинская правда", речь идет о главе Звенигородского районного суда Черкасской области Светлане Федорец.
Крым
08:23
Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над КрымомРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России
 
КрымНовые регионыУкраинаНовостиСудЧеркасская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10"Эпохальный момент": северокорейские СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына
11:55Полтавский депутат украл сотни тысяч у нуждающихся украинцев
11:55Американский Politico "перевел" слова Урсулы фон дер Ляйнен с дипломатического на английский
11:38Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею - СМИ
11:38США следят за применением РЭБ на Украине, чтобы научиться воевать с Россией и Китаем
11:18Почему Вучич в Сербии вынужден сидеть на двух стульях, а у СНГ нет будущего - Трухачёв. Видео
11:13Вопросами экономического восстановления Украины планируют заняться в Стамбуле - СМИ
11:12ВСУ обстреляли Курскую область, есть погибший – губернатор
10:59В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
10:50"Неэтичное поведение": трех девушек исключили из участия в конкурсе "Мисс Украина"
10:49"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта
10:34Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото
10:20Ради единства Европы без Украины. Почему ЕС продлил запрет на экспорт украинского зерна
10:15Был отцом, стал "батьком": Вандалы атаковали памятник главному русскому футуристу в Одессе
10:13"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направлении
10:11Угроза теракта, атаки в Чёрном море. Главное на Украине на утро 14 сентября
10:11Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
10:10Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию
10:10"А почему бы вам, Алешка, не отправить его на фронт?": Гончаренко проводил сына в Амстердам
09:34Прямая и явная угроза. Где возникнет следующая Украина?
Лента новостейМолния