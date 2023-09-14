https://ukraina.ru/20230914/1049398700.html

Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "

Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ " - 14.09.2023 Украина.ру

Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "

На Украине осудят руководителя суда в Черкасской области, которая отмечала Новый год в Крыму и симпатизировала России, передает 14 сентября Государственное бюро расследований (ГБР)

2023-09-14T10:11

2023-09-14T10:11

2023-09-14T10:11

крым

новые регионы

украина

новости

суд

черкасская область

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Следователей возмутило, что судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно называла новые российские регионы освобожденными и признавала Крым частью России.Как уточнили источники издания "Украинская правда", речь идет о главе Звенигородского районного суда Черкасской области Светлане Федорец.

https://ukraina.ru/20230914/1049394955.html

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крым, новые регионы, украина, новости, суд, черкасская область