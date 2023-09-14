Встречала Новый Год в Крыму: на Украине руководителя суда на Черкащине обвинили в "оправдании РФ "
На Украине осудят руководителя суда в Черкасской области, которая отмечала Новый год в Крыму и симпатизировала России, передает 14 сентября Государственное бюро расследований (ГБР)
Следователей возмутило, что судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно называла новые российские регионы освобожденными и признавала Крым частью России.
"Чиновница неоднократно посещала... Крым, в частности, даже встречала на полуострове новый 2023 год", - говорится в материале.
Как уточнили источники издания "Украинская правда", речь идет о главе Звенигородского районного суда Черкасской области Светлане Федорец.