Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии - 13.09.2023 Украина.ру
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Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии - 13.09.2023 Украина.ру
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии
Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов намерен написать кандидатскую диссертацию по политологии, сообщают 13 сентября украинские телеграм-каналы
2023-09-13T15:07
2023-09-13T15:07
новости
кирилл буданов
диссертации
политологи
украина
гур моу
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В аспирантуру Буданов поступает в ровненский университет "Острожская академия", форму обучешия он выбрал заочную.Ректор вуза Игорь Пасечник подтвердил намерение Буданова стать кандидатом наук. По его словам, приказа о зачислены нового аспиранта нет, но он ожидается в скором времени."В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. У нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — сказал Пасечник в комментарии изданию "Страна.UA"Высшее образование Кирилл Буданов получил в Одесском институте сухопутных войск.В 2013 году университет, в котором украинские военачальники массово совершенствуют свои знания в национальной безопасности и политологии, в 2013 году занял пятое место среди вузов Украины в категории "классические университеты".
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новости, кирилл буданов, диссертации, политологи, украина, гур моу
Новости, Кирилл Буданов, диссертации, политологи, Украина, ГУР МОУ

Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии

15:07 13.09.2023
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов намерен написать кандидатскую диссертацию по политологии, сообщают 13 сентября украинские телеграм-каналы
В аспирантуру Буданов поступает в ровненский университет "Острожская академия", форму обучешия он выбрал заочную.
Ректор вуза Игорь Пасечник подтвердил намерение Буданова стать кандидатом наук. По его словам, приказа о зачислены нового аспиранта нет, но он ожидается в скором времени.

"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. У нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — сказал Пасечник в комментарии изданию "Страна.UA"
Высшее образование Кирилл Буданов получил в Одесском институте сухопутных войск.
В 2013 году университет, в котором украинские военачальники массово совершенствуют свои знания в национальной безопасности и политологии, в 2013 году занял пятое место среди вузов Украины в категории "классические университеты".
1 сентября, 13:51
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
 
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