Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии

"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"

Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов