https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии - 13.09.2023 Украина.ру
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии
Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов намерен написать кандидатскую диссертацию по политологии, сообщают 13 сентября украинские телеграм-каналы
2023-09-13T15:07
2023-09-13T15:07
2023-09-13T15:07
новости
кирилл буданов
диссертации
политологи
украина
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В аспирантуру Буданов поступает в ровненский университет "Острожская академия", форму обучешия он выбрал заочную.Ректор вуза Игорь Пасечник подтвердил намерение Буданова стать кандидатом наук. По его словам, приказа о зачислены нового аспиранта нет, но он ожидается в скором времени."В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. У нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — сказал Пасечник в комментарии изданию "Страна.UA"Высшее образование Кирилл Буданов получил в Одесском институте сухопутных войск.В 2013 году университет, в котором украинские военачальники массово совершенствуют свои знания в национальной безопасности и политологии, в 2013 году занял пятое место среди вузов Украины в категории "классические университеты".
https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл буданов, диссертации, политологи, украина, гур моу
Новости, Кирилл Буданов, диссертации, политологи, Украина, ГУР МОУ
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологии
Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов намерен написать кандидатскую диссертацию по политологии, сообщают 13 сентября украинские телеграм-каналы
В аспирантуру Буданов поступает в ровненский университет "Острожская академия", форму обучешия он выбрал заочную.
Ректор вуза Игорь Пасечник подтвердил намерение Буданова стать кандидатом наук. По его словам, приказа о зачислены нового аспиранта нет, но он ожидается в скором времени.
"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. У нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — сказал Пасечник в комментарии изданию "Страна.UA"
Высшее образование Кирилл Буданов получил в Одесском институте сухопутных войск.
В 2013 году университет, в котором украинские военачальники массово совершенствуют свои знания в национальной безопасности и политологии, в 2013 году занял пятое место среди вузов Украины в категории "классические университеты".