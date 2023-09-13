https://ukraina.ru/20230913/1049384988.html
В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе
В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе - 13.09.2023 Украина.ру
В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе
Два находящихся на ремонте корабля военно-морского флота России, поврежденных ударом украинских военных в Севастополе, полностью восстановят. Об этом 13 сентября сообщили в Минобороны РФ
2023-09-13T14:32
2023-09-13T14:32
2023-09-13T14:32
севастополь
минобороны
корабли
флот
новости
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"Два корабля Военно-Морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", - указали в ведомстве.В ночь на среду Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков".Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании, пожар на Севморзаводе оперативно потушили. Он поблагодарил сотрудников МЧС за тушение пожара и медиков за оказанную раненым помощь. Губернатор добавил, что по "понятным причинам" дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет.Ранее начальник главка МЧС по Севастополю Александр Рохлин сообщил, что аварийно-спасательные работы на Севморзаводе продолжаются.
https://ukraina.ru/20230913/1049380054.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, минобороны, корабли, флот, новости
В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе
Два находящихся на ремонте корабля военно-морского флота России, поврежденных ударом украинских военных в Севастополе, полностью восстановят. Об этом 13 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Два корабля Военно-Морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", - указали в ведомстве.
В ночь на среду Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков".
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании, пожар на Севморзаводе оперативно потушили. Он поблагодарил сотрудников МЧС за тушение пожара и медиков за оказанную раненым помощь. Губернатор добавил, что по "понятным причинам" дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет.
Ранее начальник главка МЧС по Севастополю Александр Рохлин сообщил, что аварийно-спасательные работы на Севморзаводе продолжаются.