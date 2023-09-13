https://ukraina.ru/20230913/1049384988.html

В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе

В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе - 13.09.2023 Украина.ру

В МО РФ рассказали о судьбе кораблей, поврежденных ударом ВСУ в Севастополе

Два находящихся на ремонте корабля военно-морского флота России, поврежденных ударом украинских военных в Севастополе, полностью восстановят. Об этом 13 сентября сообщили в Минобороны РФ

2023-09-13T14:32

2023-09-13T14:32

2023-09-13T14:32

севастополь

минобороны

корабли

флот

новости

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"Два корабля Военно-Морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября текущего года, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", - указали в ведомстве.В ночь на среду Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков".Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании, пожар на Севморзаводе оперативно потушили. Он поблагодарил сотрудников МЧС за тушение пожара и медиков за оказанную раненым помощь. Губернатор добавил, что по "понятным причинам" дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет.Ранее начальник главка МЧС по Севастополю Александр Рохлин сообщил, что аварийно-спасательные работы на Севморзаводе продолжаются.

https://ukraina.ru/20230913/1049380054.html

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севастополь, минобороны, корабли, флот, новости