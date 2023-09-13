https://ukraina.ru/20230913/1049384051.html
У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу
У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу - 13.09.2023 Украина.ру
У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу
Главная задача Вооруженных сил России в ходе спецоперации (СВО) - выбить украинскую военную технику. Об этом заявил 13 сентября в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны России Сергей Шойгу
2023-09-13T14:26
2023-09-13T14:26
2023-09-13T14:26
сергей шойгу
сво
новости
войска
россия
техника
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"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать и выбивать технику", - сказал Шойгу.Он также подчеркнул, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине.
https://ukraina.ru/20230908/1049281593.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, сво, новости, войска, россия, техника
Сергей Шойгу, СВО, Новости, войска, Россия, техника
У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу
Главная задача Вооруженных сил России в ходе спецоперации (СВО) - выбить украинскую военную технику. Об этом заявил 13 сентября в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны России Сергей Шойгу
"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять.
Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать и выбивать технику", - сказал Шойгу.
Он также подчеркнул, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине.