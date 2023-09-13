https://ukraina.ru/20230913/1049384051.html

У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу

У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу - 13.09.2023 Украина.ру

У России нет других вариантов, кроме победы - Шойгу

Главная задача Вооруженных сил России в ходе спецоперации (СВО) - выбить украинскую военную технику. Об этом заявил 13 сентября в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны России Сергей Шойгу

2023-09-13T14:26

2023-09-13T14:26

2023-09-13T14:26

сергей шойгу

сво

новости

войска

россия

техника

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"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать и выбивать технику", - сказал Шойгу.Он также подчеркнул, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине.

https://ukraina.ru/20230908/1049281593.html

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2023

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сергей шойгу, сво, новости, войска, россия, техника