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Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти
Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти - 13.09.2023 Украина.ру
Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти
В ночь на 13 сентября группа дронов атаковали Измаильский район Одесской области, есть попадания, сообщил 13 сентября глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем телеграм-канале
2023-09-13T10:58
2023-09-13T10:58
2023-09-13T10:58
новости
украина
одесская область
измаил
удар
дроны
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Кипер также сообщил о семи раненых, трое из них в тяжелом состоянии. Чиновник пожелал им скорейшего выздоровления.Одесская областная прокуратура опубликовала последствия обстрела: масштабные пожары в Рени. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230913/1049375432.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесская область, измаил, удар, дроны
Новости, Украина, Одесская область, Измаил, удар, дроны
Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти
В ночь на 13 сентября группа дронов атаковали Измаильский район Одесской области, есть попадания, сообщил 13 сентября глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем телеграм-канале
"Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадание. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар", написал Кипер.
Кипер также сообщил о семи раненых, трое из них в тяжелом состоянии. Чиновник пожелал им скорейшего выздоровления.
Одесская областная прокуратура опубликовала последствия обстрела: масштабные пожары в Рени.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.