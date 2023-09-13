https://ukraina.ru/20230913/1049375631.html

Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти

Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти - 13.09.2023 Украина.ру

Дроны атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области - власти

В ночь на 13 сентября группа дронов атаковали Измаильский район Одесской области, есть попадания, сообщил 13 сентября глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем телеграм-канале

2023-09-13T10:58

2023-09-13T10:58

2023-09-13T10:58

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Кипер также сообщил о семи раненых, трое из них в тяжелом состоянии. Чиновник пожелал им скорейшего выздоровления.Одесская областная прокуратура опубликовала последствия обстрела: масштабные пожары в Рени. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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новости, украина, одесская область, измаил, удар, дроны