https://ukraina.ru/20230912/1049363795.html

В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ

В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ - 12.09.2023 Украина.ру

В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ

В польском городе Гданьск на украинского гражданина, работающего водителем такси Uber, напал пассажир-поляк. Об этом 12 сентября сообщил портал Zawsze Pomrze

2023-09-12T16:58

2023-09-12T16:58

2023-09-12T16:58

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инцидент

шовинизм

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В публикации портала отмечается, что поляк напал на водителя-украинца только из-за его национальности.Инцидент произошел 8 сентября около полуночи на маршруте из аэропорта города Гданьска. По информации портала, происходящее записано на видеокамеру. Там видно, как один из двух пассажиров, занявший место рядом с водителем, оскорбляет таксиста нецензурными словами и призывает своего друга, сидевшего на заднем сидении, выйти из автомобиля.Затем начинается драка и агрессивный пассажир выкручивает пальцы водителя, который пытается защитить себя помощью газового баллончика. Водитель открывает дверь и зовет на помощь. Преступник вместе с коллегой выходят из машины.Благодаря совместной работе полицейских из Гданьска и Кракова, уже 10 сентября утром были задержаны двое мужчин в возрасте 40 и 43 года, которые напали на водителя такси, сообщила пресс-секретарь начальника городской полиции Гданьска Магдалена Циска.По ее словам, водитель вызвал гнев агрессивных пассажиров из-за того, что попросил одного из них не садится в машину с пивом в руке.В Германии в одном из пиротехнических магазинов ранее появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков, так как их звуки могут напугать "кошек, собак и беженцев из Украины"."Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке.

https://ukraina.ru/20230908/1049259058.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украинец, инцидент, шовинизм