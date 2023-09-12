В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ - 12.09.2023 Украина.ру
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В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ
В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ - 12.09.2023 Украина.ру
В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ
В польском городе Гданьск на украинского гражданина, работающего водителем такси Uber, напал пассажир-поляк. Об этом 12 сентября сообщил портал Zawsze Pomrze
2023-09-12T16:58
2023-09-12T16:58
новости
польша
украинец
инцидент
шовинизм
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В публикации портала отмечается, что поляк напал на водителя-украинца только из-за его национальности.Инцидент произошел 8 сентября около полуночи на маршруте из аэропорта города Гданьска. По информации портала, происходящее записано на видеокамеру. Там видно, как один из двух пассажиров, занявший место рядом с водителем, оскорбляет таксиста нецензурными словами и призывает своего друга, сидевшего на заднем сидении, выйти из автомобиля.Затем начинается драка и агрессивный пассажир выкручивает пальцы водителя, который пытается защитить себя помощью газового баллончика. Водитель открывает дверь и зовет на помощь. Преступник вместе с коллегой выходят из машины.Благодаря совместной работе полицейских из Гданьска и Кракова, уже 10 сентября утром были задержаны двое мужчин в возрасте 40 и 43 года, которые напали на водителя такси, сообщила пресс-секретарь начальника городской полиции Гданьска Магдалена Циска.По ее словам, водитель вызвал гнев агрессивных пассажиров из-за того, что попросил одного из них не садится в машину с пивом в руке.В Германии в одном из пиротехнических магазинов ранее появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков, так как их звуки могут напугать "кошек, собак и беженцев из Украины"."Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке.
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новости, польша, украинец, инцидент, шовинизм
Новости, Польша, украинец, инцидент, шовинизм

В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ

16:58 12.09.2023
 
© depositphotos.comтакси
такси
© depositphotos.com
Читать в
В польском городе Гданьск на украинского гражданина, работающего водителем такси Uber, напал пассажир-поляк. Об этом 12 сентября сообщил портал Zawsze Pomrze
В публикации портала отмечается, что поляк напал на водителя-украинца только из-за его национальности.
Инцидент произошел 8 сентября около полуночи на маршруте из аэропорта города Гданьска. По информации портала, происходящее записано на видеокамеру. Там видно, как один из двух пассажиров, занявший место рядом с водителем, оскорбляет таксиста нецензурными словами и призывает своего друга, сидевшего на заднем сидении, выйти из автомобиля.
Затем начинается драка и агрессивный пассажир выкручивает пальцы водителя, который пытается защитить себя помощью газового баллончика. Водитель открывает дверь и зовет на помощь. Преступник вместе с коллегой выходят из машины.
Благодаря совместной работе полицейских из Гданьска и Кракова, уже 10 сентября утром были задержаны двое мужчин в возрасте 40 и 43 года, которые напали на водителя такси, сообщила пресс-секретарь начальника городской полиции Гданьска Магдалена Циска.
"В субботу после полуночи во время вылета из аэропорта один из преступников оскорбил и угрожал потерпевшему, а затем и ударил его рукой по лицу. Второй угрожал потерпевшему расправой", - отметила Циска.
По ее словам, водитель вызвал гнев агрессивных пассажиров из-за того, что попросил одного из них не садится в машину с пивом в руке.
В Германии в одном из пиротехнических магазинов ранее появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков, так как их звуки могут напугать "кошек, собак и беженцев из Украины".
"Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорится в предупреждении на листовке.
Гданьск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 12:38
Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженокТрое жителей польского Гданьска - 26-летняя женщина и двое мужчин 28-ми и 43-х лет - напали на двух украинских подростков. О происшествии 8 сентября сообщило местное радио RFM24
 
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