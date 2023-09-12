"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста - 12.09.2023 Украина.ру
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"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста - 12.09.2023 Украина.ру
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью телеведущей Наталье Влащенко назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - засоряющими сознание "фиктивными организациями"
2023-09-12T15:08
2023-09-12T15:08
михаил подоляк
новости
оон
магатэ
красный крест
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"ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", - сказал Подоляк.Он добавил, что если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы решались бы "лучше и быстрее".При этом политик отметил, что Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно для того, чтобы "повторить, что такое современная война, но никаких существенных решений от ООН мы получать не будем".
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михаил подоляк, новости, оон, магатэ, красный крест
Михаил Подоляк, Новости, ООН, МАГАТЭ, Красный Крест

"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста

15:08 12.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью телеведущей Наталье Влащенко назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - засоряющими сознание "фиктивными организациями"
"ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", - сказал Подоляк.
Он добавил, что если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы решались бы "лучше и быстрее".
При этом политик отметил, что Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно для того, чтобы "повторить, что такое современная война, но никаких существенных решений от ООН мы получать не будем".
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
13:52
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и ИндииИндия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
 
Михаил ПодолякНовостиООНМАГАТЭКрасный Крест
 
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