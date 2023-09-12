https://ukraina.ru/20230912/1049359390.html
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста - 12.09.2023 Украина.ру
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью телеведущей Наталье Влащенко назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - засоряющими сознание "фиктивными организациями"
2023-09-12T15:08
2023-09-12T15:08
2023-09-12T15:08
михаил подоляк
новости
оон
магатэ
красный крест
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"ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", - сказал Подоляк.Он добавил, что если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы решались бы "лучше и быстрее".При этом политик отметил, что Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно для того, чтобы "повторить, что такое современная война, но никаких существенных решений от ООН мы получать не будем".
https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил подоляк, новости, оон, магатэ, красный крест
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного Креста
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью телеведущей Наталье Влащенко назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - засоряющими сознание "фиктивными организациями"