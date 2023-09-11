Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль - 11.09.2023 Украина.ру
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Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль
Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль - 11.09.2023 Украина.ру
Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит РФ с официальным визитом. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Кремля
2023-09-11T14:40
2023-09-11T14:40
сборная кндр по футболу
ким чен ын
кремль
новости
россия
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На днях Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.
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сборная кндр по футболу, ким чен ын, кремль, новости, россия
Сборная КНДР по футболу, Ким Чен Ын, Кремль, Новости, Россия

Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль

14:40 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит РФ с официальным визитом. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Кремля
"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в материале.
На днях Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.
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