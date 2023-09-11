https://ukraina.ru/20230911/1049325677.html

Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль

Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль - 11.09.2023 Украина.ру

Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит РФ с официальным визитом. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Кремля

2023-09-11T14:40

2023-09-11T14:40

2023-09-11T14:40

сборная кндр по футболу

ким чен ын

кремль

новости

россия

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На днях Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.

https://ukraina.ru/20230821/1048824077.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сборная кндр по футболу, ким чен ын, кремль, новости, россия