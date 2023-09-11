Лидер КНДР посетит Россию с официальным визитом - Кремль
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит РФ с официальным визитом. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Кремля
"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в материале.
На днях Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.