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ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами - 11.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами улицы Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Readovka

2023-09-11T14:42

2023-09-11T14:42

2023-09-11T14:42

новости

кассетные боеприпасы

макеевка

всу

обстрелы

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В результате утреннего обстрела один человек получил ранения."Украинские боевики с утра закидывают "кассетами" Макеевку — сейчас ими усеяны все улицы Червоногвардейского района, а на асфальте зияют пробитые снарядами дыры. Один человек не успел укрыться от обстрела и оказался ранен, сейчас он находится в больнице", - сообщил военный корреспондент издания Readovka Максим Долгов.Местные жители рассказали, что раненый мужчина ремонтировал одну из крыш, когда начались прилеты ВСУ.Американские СМИ сообщили 7 сентября о намерении Вашингтона поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230907/1049227356.html

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новости, кассетные боеприпасы, макеевка, всу, обстрелы