ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами
© m.fishki.net
© m.fishki.net
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами улицы Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Readovka
В результате утреннего обстрела один человек получил ранения.
"Украинские боевики с утра закидывают "кассетами" Макеевку — сейчас ими усеяны все улицы Червоногвардейского района, а на асфальте зияют пробитые снарядами дыры. Один человек не успел укрыться от обстрела и оказался ранен, сейчас он находится в больнице", - сообщил военный корреспондент издания Readovka Максим Долгов.
Местные жители рассказали, что раненый мужчина ремонтировал одну из крыш, когда начались прилеты ВСУ.
Американские СМИ сообщили 7 сентября о намерении Вашингтона поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов.