ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами - 11.09.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами - 11.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами улицы Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Readovka
2023-09-11T14:42
2023-09-11T14:42
новости
кассетные боеприпасы
макеевка
всу
обстрелы
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В результате утреннего обстрела один человек получил ранения."Украинские боевики с утра закидывают "кассетами" Макеевку — сейчас ими усеяны все улицы Червоногвардейского района, а на асфальте зияют пробитые снарядами дыры. Один человек не успел укрыться от обстрела и оказался ранен, сейчас он находится в больнице", - сообщил военный корреспондент издания Readovka Максим Долгов.Местные жители рассказали, что раненый мужчина ремонтировал одну из крыш, когда начались прилеты ВСУ.Американские СМИ сообщили 7 сентября о намерении Вашингтона поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов.
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новости, кассетные боеприпасы, макеевка, всу, обстрелы
Новости, кассетные боеприпасы, Макеевка, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасами

14:42 11.09.2023
 
© m.fishki.net
© m.fishki.net
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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами улицы Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Readovka
В результате утреннего обстрела один человек получил ранения.
"Украинские боевики с утра закидывают "кассетами" Макеевку — сейчас ими усеяны все улицы Червоногвардейского района, а на асфальте зияют пробитые снарядами дыры. Один человек не успел укрыться от обстрела и оказался ранен, сейчас он находится в больнице", - сообщил военный корреспондент издания Readovka Максим Долгов.
Местные жители рассказали, что раненый мужчина ремонтировал одну из крыш, когда начались прилеты ВСУ.
Американские СМИ сообщили 7 сентября о намерении Вашингтона поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 10:18
США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYTСША планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов, сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на американских чиновников
 
Новостикассетные боеприпасыМакеевкаВСУобстрелы
 
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