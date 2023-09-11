https://ukraina.ru/20230911/1049323383.html

"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине

"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине - 11.09.2023 Украина.ру

"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине

В случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК

2023-09-11T13:45

2023-09-11T13:45

2023-09-11T13:45

переговоры

дмитрий песков

кремль

новости

киев

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Он напомнил, что спецоперация была крайним вариантом для достижения целей России.Он отметил, что если помимо военных боевых методов решения этих проблем появятся предпосылки для начала переговоров, они начнутся. Однако сейчас таких предпосылок нет."В любом случае киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев отказался от решения вопроса мирными средствами", - добавил он.После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею "формула мира". При этом еще прошлой осенью Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако призывали признать "реалии на земле". Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров по Украине. По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России "стратегическое поражение".

https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html

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переговоры, дмитрий песков, кремль, новости, киев