"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине - 11.09.2023 Украина.ру
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"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине
"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине - 11.09.2023 Украина.ру
"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине
В случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК
2023-09-11T13:45
2023-09-11T13:45
переговоры
дмитрий песков
кремль
новости
киев
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Он напомнил, что спецоперация была крайним вариантом для достижения целей России.Он отметил, что если помимо военных боевых методов решения этих проблем появятся предпосылки для начала переговоров, они начнутся. Однако сейчас таких предпосылок нет."В любом случае киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев отказался от решения вопроса мирными средствами", - добавил он.После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею "формула мира". При этом еще прошлой осенью Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако призывали признать "реалии на земле". Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров по Украине. По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России "стратегическое поражение".
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переговоры, дмитрий песков, кремль, новости, киев
переговоры, Дмитрий Песков, Кремль, Новости, Киев

"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине

13:45 11.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В случае возобновления российско-украинских переговоров Киеву придется признать реалии сегодняшнего дня. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК
Он напомнил, что спецоперация была крайним вариантом для достижения целей России.
"Мы должны были достичь наших целей, должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом у границ", - перечислил официальный представитель Кремля.
Он отметил, что если помимо военных боевых методов решения этих проблем появятся предпосылки для начала переговоров, они начнутся. Однако сейчас таких предпосылок нет.
"В любом случае киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев отказался от решения вопроса мирными средствами", - добавил он.
После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.

Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею "формула мира". При этом еще прошлой осенью Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако призывали признать "реалии на земле". Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров по Украине. По мнению Лаврова, прекращать конфликт не намерены США, так как они поставили задачу нанести России "стратегическое поражение".
Владимир Койфман, Марк Моралес и Денис Ванаш - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
09:55
Торговец оружием и коррупция, переговоры с Россией. Главное на Украине на утро 11 сентябряСМИ рассказали о том, как на Украине зарабатывают миллионы американские торговцы оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали возможность переговоров Украины с Россией
 
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