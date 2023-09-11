"Президент войны" Зеленский и варианты его будущего - 11.09.2023 Украина.ру
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"Президент войны" Зеленский и варианты его будущего
"Президент войны" Зеленский и варианты его будущего - 11.09.2023 Украина.ру
"Президент войны" Зеленский и варианты его будущего
Интервью Владимира Зеленского журналу The Economist, опубликованное 10 сентября, начинается совершенно замечательной фразой: "Владимир Зеленский не хочет думать". Конечно, слова принадлежат журналисту (текст – не интервью, а его изложение), но есть в них некая посконная правда… В его положении думать уже поздно. Остаётся верить, что кривая вывезет
2023-09-11T14:12
2023-09-11T16:30
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир зеленский
диктатура
война
the economist
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Мы, конечно, фразу обрезали. Она касается того, что Зеленский не хочет думать о длительной войне, но "я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов". Но, по большому счёту, преувеличения тут нет – думать о предотвращении войны Зеленский не хотел раньше, а сейчас не хочет думать и о прекращении войны, что на протяжении интервью было подчёркнуто несколько раз.Кстати, об эмоциях. Журналист издания (любопытный момент – статья не подписана) отмечает, что если год назад настроение в Киеве было приподнятым, то сейчас всё плохо: "за три месяца контрнаступления Украина добилась лишь скромного прогресса", а западные партнёры уже отвлеклись на другие проблемы и склоняются к тому, чтобы Украина начала переговоры с Россией.По мнению Зеленского это будет проигрышем, поскольку Путин "стремится превратить Украину в неблагополучное, обезлюдевшее государство, беженцы которого создают проблемы в Европе".Сразу после этого, Зеленский делает традиционный вывод о том, что Россия – колосс на глиняных ногах (у нас иногда возникает впечатление что он всё же не учился в школе…). По его мнению, Путин "не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70%. Нет, его экономика проиграет".Сразу после этого Зеленский признаёт, что у Украины вообще никакой экономики нет – в случае прекращения поддержки Запада, как осторожно выражается журналист, будет нанесён "ущерб не только экономике Украины, но и её военным усилиям", т.е. озвученные Зеленским "цели Путина" уже достигнуты независимо от исхода военной кампании.Но Зеленский знает, как манипулировать Западом: "убедить правительства, [заставить их] поверить, что они на правильной стороне, — это подтолкнуть их через средства массовой информации. Люди читают, обсуждают, принимают решения и настаивают". Главное, чтобы люди не поняли, что их проблемы – следствие того, что они ведутся на украинскую пропаганду… Да и вообще очень смелое признание со стороны крепостного – рассказывать, как он управляет барином… Барин ведь услышать может.Потом Зеленский начал жаловаться на своих собственных граждан. Они, в отличие от него, эмоционально не готовы к войне до последнего украинца. Их нужно поддерживать в состоянии военной истерии. Для этого нужно:- делать шаги в направлении членства Украины в ЕС;- создавать иллюзию успешного наступления и неизбежности прорыва;- создать иллюзию того, что "мясные штурмы" – это "сохранение жизней" (а вообще солдаты сами виноваты – это они должны "снижать риски", а не командование и, тем более, не политическое руководство).При этом договариваться с Россией он не собирается: "Ошибка не в дипломатии. Ошибка – дипломатия с Путиным". Обычно он говорит, что возможно соглашение с какой-то другой российской властью… Но сейчас это оговорка не сделана – видимо, чтобы не нервировать партнёров, которым не нравятся намёки на переворот в России.Ну и в конце интервью Зеленский намекнул, что он готов к формированию на Украине полноценной диктатуры – он готов обсуждать с народом новый общественный договор, но произойдёт это только в случае, если Запад продемонстрирует слабость.Зеленский – президент войны, прекращение войны означает для его не просто конец политической карьеры, но и конец вообще всего. В лучшем случае он останется в положении Саакашвили и закончит как Саакашвили. К такому итогу быть эмоционально готовым очень трудно…Именно потому он против переговоров. Либо полная победа – уничтожение России как таковой (не думаем, что Зеленский настолько безумен, что рассчитывает победить сам – скорее под помощью и демонстрацией силы он имеет в виду прямое вмешательство Запада в конфликт), либо прямая диктатура – независимо от того, что думает по этому поводу Запад. Впрочем, пост президента он не собирается покидать в любом случае, вопрос только в том, как его власть будет обоснована.
https://ukraina.ru/20230905/1049188847.html
https://ukraina.ru/20230911/1049309229.html
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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, диктатура, война, the economist
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, диктатура, война, The Economist

"Президент войны" Зеленский и варианты его будущего

14:12 11.09.2023 (обновлено: 16:30 11.09.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Интервью Владимира Зеленского журналу The Economist, опубликованное 10 сентября, начинается совершенно замечательной фразой: "Владимир Зеленский не хочет думать". Конечно, слова принадлежат журналисту (текст – не интервью, а его изложение), но есть в них некая посконная правда… В его положении думать уже поздно. Остаётся верить, что кривая вывезет
Мы, конечно, фразу обрезали. Она касается того, что Зеленский не хочет думать о длительной войне, но "я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов". Но, по большому счёту, преувеличения тут нет – думать о предотвращении войны Зеленский не хотел раньше, а сейчас не хочет думать и о прекращении войны, что на протяжении интервью было подчёркнуто несколько раз.
Кстати, об эмоциях. Журналист издания (любопытный момент – статья не подписана) отмечает, что если год назад настроение в Киеве было приподнятым, то сейчас всё плохо: "за три месяца контрнаступления Украина добилась лишь скромного прогресса", а западные партнёры уже отвлеклись на другие проблемы и склоняются к тому, чтобы Украина начала переговоры с Россией.
По мнению Зеленского это будет проигрышем, поскольку Путин "стремится превратить Украину в неблагополучное, обезлюдевшее государство, беженцы которого создают проблемы в Европе".
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Сразу после этого, Зеленский делает традиционный вывод о том, что Россия – колосс на глиняных ногах (у нас иногда возникает впечатление что он всё же не учился в школе…). По его мнению, Путин "не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70%. Нет, его экономика проиграет".
Сразу после этого Зеленский признаёт, что у Украины вообще никакой экономики нет – в случае прекращения поддержки Запада, как осторожно выражается журналист, будет нанесён "ущерб не только экономике Украины, но и её военным усилиям", т.е. озвученные Зеленским "цели Путина" уже достигнуты независимо от исхода военной кампании.
Но Зеленский знает, как манипулировать Западом: "убедить правительства, [заставить их] поверить, что они на правильной стороне, — это подтолкнуть их через средства массовой информации. Люди читают, обсуждают, принимают решения и настаивают". Главное, чтобы люди не поняли, что их проблемы – следствие того, что они ведутся на украинскую пропаганду… Да и вообще очень смелое признание со стороны крепостного – рассказывать, как он управляет барином… Барин ведь услышать может.
Потом Зеленский начал жаловаться на своих собственных граждан. Они, в отличие от него, эмоционально не готовы к войне до последнего украинца. Их нужно поддерживать в состоянии военной истерии. Для этого нужно:
- делать шаги в направлении членства Украины в ЕС;
- создавать иллюзию успешного наступления и неизбежности прорыва;
- создать иллюзию того, что "мясные штурмы" – это "сохранение жизней" (а вообще солдаты сами виноваты – это они должны "снижать риски", а не командование и, тем более, не политическое руководство).
При этом договариваться с Россией он не собирается: "Ошибка не в дипломатии. Ошибка – дипломатия с Путиным". Обычно он говорит, что возможно соглашение с какой-то другой российской властью… Но сейчас это оговорка не сделана – видимо, чтобы не нервировать партнёров, которым не нравятся намёки на переворот в России.
Ну и в конце интервью Зеленский намекнул, что он готов к формированию на Украине полноценной диктатуры – он готов обсуждать с народом новый общественный договор, но произойдёт это только в случае, если Запад продемонстрирует слабость.
Зеленский
08:29
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Зеленский – президент войны, прекращение войны означает для его не просто конец политической карьеры, но и конец вообще всего. В лучшем случае он останется в положении Саакашвили и закончит как Саакашвили. К такому итогу быть эмоционально готовым очень трудно…
Именно потому он против переговоров. Либо полная победа – уничтожение России как таковой (не думаем, что Зеленский настолько безумен, что рассчитывает победить сам – скорее под помощью и демонстрацией силы он имеет в виду прямое вмешательство Запада в конфликт), либо прямая диктатура – независимо от того, что думает по этому поводу Запад.
Впрочем, пост президента он не собирается покидать в любом случае, вопрос только в том, как его власть будет обоснована.
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Ростислав ИщенкоАвтор издания Украина.ру
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