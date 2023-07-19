https://ukraina.ru/20230719/1048102616.html

К вопросу о свержении Зеленского

К вопросу о свержении Зеленского - 19.07.2023 Украина.ру

К вопросу о свержении Зеленского

В последние месяцы с лёгкой руки внезапно ушедших в оппозицию режиму матёрых бандеровских политологов и политтехнологов, появилось в украинском медиапространстве, быстро перекочевав оттуда в Россию, утверждение о скором возможном свержении Зеленского.

2023-07-19T06:50

2023-07-19T06:50

2023-07-19T06:50

мнения

владимир зеленский

украина

сша

россия (рф)

спецоперация

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Утверждение базируется на вроде бы очевидных вещах.Во-первых, ВСУ постепенно исчерпывают свои возможности хотя бы относительно эффективно противостоять ВС РФ. Мало того, что широко разрекламированное наступление еле дышит на Мелитопольском и Мариупольском направлениях, затрещал украинский фронт на Харьковщине, где российские войска продвинулись в глубину украинской обороны примерно на то же расстояние, что смогли преодолеть украинцы на Юге, только за более короткое время, на более широком фронте и без гигантских потерь. Активизировались наступательные действия России на Марьинском и Авдеевском участках, забуксовало и начало откатываться вспять украинское контрнаступление под Бахмутом.В целом, минимальные успехи максимальной ценой украинцы демонстрируют только на Юге, но надо иметь в виду, что они продолжают больше месяца сражаться с российскими войсками первой линии, при этом украинцы вынуждены отвести в тыл для восстановления боеспособности уже около 2/3 бригад своего стратегического резерва. Россия же на данном направлении не использовала даже все армейские резервы, не говоря уже о стратегических. Так что, при условии, что наступление Украины продолжится так же "успешно", как шло до этого, через пару месяцев трещать будет уже весь фронт и на его удержание придётся бросать десятки тысяч необученных, вчера наловленных мобилизованных, как было во время "битвы за Бахмут". Вся тысячекилометровая линия фронта грозит превратиться в один сплошной Бахмут, когда результат понятен изначально, а вопрос заключается лишь в том, сколько придётся ещё убить украинцев, чтобы окончательно сломить сопротивление.Такая ситуация должна бы располагать американцев к поиску мирного соглашения с Россией, которое позволило бы США сохранить хотя бы часть Украины. И, если бы это было так, то Зеленского, как абсолютно недоговороспособного, надо было бы ускоренно списывать с корабля истории на берег. Но так ли это?Вторым аргументом в пользу скорого недобровольного ухода Зеленского является ярко выраженное недовольство Запада его провалами и его хамским поведением, которое особенно отчётливо было явлено городу и миру на саммите НАТО в Вильнюсе. Но правильно ли оценивают эксперты смысл антизеленсковской демонстрации западных политиков и свидетельствует ли она о готовности американцев (мнение всех остальных никого не волнует) провести на Украине президентскую рокировку?Как правило, если кого-то собираются сместить, ему об этом не говорят открыто и не демонстрируют недовольство, чтобы не насторожить. Ведь Зеленский, спасая себя, вполне может ликвидировать в стране всю проамериканскую оппозицию, как он уже ликвидировал пророссийскую и проевропейскую. Это только интернет-маргиналы, считают, что США всемогущи, на деле они, как остальные страны, лишь стараются по максимуму использовать открывающиеся перед ними возможности, но любой проамериканский мятеж может быть пресечён, если власть проявляет достаточную решительность. Как, например, была пресечена, разогнана и посажена акция "Украина без Кучмы", продолжавшаяся с 2000 по 2002 год, которая должна была стать первым украинским майданом, но не стала.Если же корни мятежа вырвать заранее, под предлогом борьбы с коррупцией и/или ликвидации агентурной сети ФСБ (последнее даже удобнее, поскольку позволяет особо рьяных убить при сопротивлении аресту, при попытке к бегству, ну или кто-нибудь покончит с собой, как Кравченко, Кирпа, Чечетов или Семенюк-Самсоненко) то и вовсе опереться на Украине, кроме как на Зеленского, Вашингтону будет не на кого. Можно поинтриговать с его окружением, но там слепить из кого-то нужного президента будет крайне сложно. Уж слишком одиозный материал.Подчёркиваю, слепить сложно не из кого попало, президентом Украины уже после Ющенко может быть даже фонарный столб и никто не заметит разницу, сложно слепить именно нужного президента.Поэтому демонстративную опалу Зеленского Западом не обязательно трактовать как полный отказ от поддержки. Она вполне может быть просто попыткой поставить зарвавшуюся марионетку на место. Кстати, судя по реакции Зеленского, попытка была удачной.Почему я сомневаюсь в намерении американцев заменить Зеленского прямо сейчас?У США нет для России приемлемых предложений относительно формата мира или перемирия. С другой стороны, российские предложения для американцев пока тоже неприемлемы. Зеленский – президент войны. Воевать за американские интересы лучше Зеленского никто не будет. Только далёкий от политического профессионализма второсортный лицедей мог вдохновиться "всеобъемлющей поддержкой Запада" настолько, чтобы начать полномасштабную войну с Россией в то время, как ему предлагали почётный мир.Только он мог поверить, что Запад озабочен победой Украины, а не тем, чтобы не дать России зафиксировать свою победу и заставить её воевать до тех пор, пока ситуация не заставит Москву пойти на уступки, хотя бы ради этого и пришлось полностью уничтожить Украину и украинцев.Ни Порошенко, ни даже Ющенко, которых американцы толкали на войну с Россией в 2014-16 годах и в 2008 году соответственно, не решились на подобную авантюру. При всём их ничтожестве, имевшийся политический опыт подсказал им, что в этой игре они выиграть не могут. Зеленский же, воспринимавший политику, как подмостки "95-го квартала" был уверен, что он отыграет свою роль, а потом занавес опустится, он заберёт гонорар и отправится в частную жизнь. Когда же до него стало доходить, что здесь действуют другие правила (занавес не опускается, гонорары не платят) было уже поздно. Поэтому Зеленский, как никто другой будет вести войну до конца, до последнего украинца. После массы совершённых им преступлений у него нет выбора, для него война – это жизнь.Американцы не так скованны единственным решением. Им война интересна только пока не несёт угрозу самим США. Поэтому они готовы тоже воевать до последнего украинца, если не удастся заманить на поле боя ещё каких-нибудь поляко-прибалтов. Они будут готовы убрать Зеленского только тогда, когда сочтут, что сопротивление Украины закончилось, что в течение ближайших недель Россия может занять всю территорию бывшей УССР, что контраргументов нет, что Войско Польское не перейдёт границу, а если и перейдёт, то с ВС РФ в схватку не вступит.Именно тогда им понадобится президент мира. Именно тогда в Киеве может случиться внезапный переворот. Именно тогда мы вновь можем увидеть феномен скачущих на площадях "людей с хорошими лицами" (надо же показать, что это не дворцовый заговор, а воля народа), братающихся с армией, полицией и СБУ на почве желания повесить Зеленского. Именно эту "новую, адекватную, народную" власть, во главе с новым "президентом мира" постараются навязать России в партнёры по переговорам чтобы сохранить Украину.Потому Москва и придерживает в запасе полностью дискредитировавших себя украинских политиков-эмигрантов, мечтающих вернуться в Киев и чем-нибудь поуправлять. Мало ли как карта ляжет, может быть в противовес американскому "президенту мира" понадобится свой "президент мира". Должен же новый лидер получить "мандат доверия народа" для заключения договора. А для этого нужны состязательные, альтернативные, свободные выборы, на которых посоревнуются "американская" и "российская" команды украинских политиков.Но пока США помогают Украине организовывать атаки на Крымский мост, что миру явно не способствует. Пока, несмотря на все проблемы в Вильнюсе, американские союзники вновь изыскивают для Зеленского какое-то количество бронетехники, вертолётов, боеприпасов, ракет, собираются обучить его пилотов летать на F-16 (если успеют) и даже предоставить самолёты. Пока США ещё не оставили надежду распространить войну на Польшу, Прибалтику и Белоруссию. Пока США пытаются убедить Китай пойти на уступки не дожидаясь войны с Тайванем, как они убеждали Россию в 2021 году уступить не дожидаясь войны с Украиной. Даже те же люди (Киссинджер и Керри), ранее летавшие в Москву и Сочи, сейчас в Пекин зачастили.Пока что США нужна Украина воюющая. А значит нужен и Зеленский. Сам он не уйдёт, законно и без проблем сместить его до истечения срока полномочий весной следующего года не выйдет. Но даже тогда, отмена выборов в условиях военного времени вполне соответствует требованию украинской конституции, то есть насильственное смещение и тогда будет не вполне легитимным.Армия и так с трудом воюет, но если в Киеве ещё и переворот случится, то большая часть насильственно мобилизованной братии сочтёт себя вправе разойтись по домам. Никакие генералы с заградотрядами не удержат вооружённую толпу в пару сотен тысяч человек – придётся начинать гражданскую войну в условиях катастрофы на фронте, а это верный провал.Фактически, для реализации наиболее удобных США решений, вначале армия должна потерять возможность держать фронт, а затем уже должна вспыхнуть "волна народного гнева" против Зеленского, который "довёл", но никак не наоборот.Судя по всему Зеленский прекрасно понимает прямую зависимость продолжения своего президентства от продолжения борьбы на фронте. Поэтому он и пытается набрать побольше мобилизованных (согласно его новым указаниям, МО Украины должно обеспечить в ближайший месяц 200 тысяч человек дополнительно, при том, что предыдущие два норматива – по сто тысяч в мае и июне выполнены не были).Зеленский реально пытается отсрочить час Х, заваливая российскую армию украинскими трупами. Не знаю, надеется ли он (как надеялся в своё время Гитлер), что русские выдохнутся, но на отсрочку собственной катастрофы точно надеется. Каждый лишний день даёт ему надежу, что произойдёт что-нибудь, что поменяет всеобщую глобальную расстановку сил и ему (Зеленскому) удастся как-то выкрутиться.Утопающий хватается за соломинку. И пока американцы эту соломинку не отнимут будет громоздить гекатомбы трупов людей, которые перестали быть русскими, но не стали европейцами и которых поэтому никому не жалко, даже их собственному жалкому президенту.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20220331/1033652895.html

https://ukraina.ru/20230718/1048078964.html

https://ukraina.ru/20230719/1048100341.html

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мнения, владимир зеленский, украина, сша, россия (рф), спецоперация