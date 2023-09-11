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Итоги Двадцатки: американский мир стал антиамериканским

Итоги Двадцатки: американский мир стал антиамериканским - 11.09.2023 Украина.ру

Итоги Двадцатки: американский мир стал антиамериканским

Лучше всего итоги прошедшего в Нью Дели саммита G20 описывает нескрываемое разочарование официального Киева. Запад не только не смог продавить совместное заявление с осуждением России за СВО на Украине, хотя бы в той же редакции, в которой оно было принято на предыдущем саммите, но и не нашёл в себе силы от совместного заявления отказаться вовсе.

2023-09-11T04:40

2023-09-11T04:40

2023-09-11T04:42

эксклюзив

g20

зарубежье

сша

владимир зеленский

украина

индия

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Отказ от совместного заявления поставил бы Двадцатку под угрозу распада. Не так давно Запад мог бы себе подобную роскошь позволить. Если посмотреть на список стран и организаций, Двадцатку составляющих, то ещё пять лет назад это бы выглядело, как коллективный Запад (США с союзниками) против России и Китая, при индийском нейтралитете. Думаю, что даже такие члены БРИКС, как Бразилия и ЮАР могли бы несколько лет назад поддержать позицию коллективного Запада.Ныне же картина совершенно другая. Помимо пятёрки БРИКС, США не находят поддержки своих инициатив у Аргентины и Саудовской Аравии, о приёме которых в БРИКС уже объявлено. Не торопится продвигать западную повестку и стоящая в очереди в БРИКС Индонезия. Учитывая драматические изменения в африканской политике переориентировался на Россию и Китай Африканский союз, большинство в котором уже не у США. Даже такие союзники США по НАТО, как Турция и Италия, стараются не рвать сверх неизбежного экономические связи с Россией и Китаем. Турция и вовсе быстро дрейфует в сторону восходящего Востока. Даже Южная Корея и Мексика стараются придерживаться взвешенной линии, хоть и уступают американскому давлению. Неизвестно, однако, как долго они готовы уступать, так что США приходится дозировать давление, чтобы не передавить, вызвав реакцию отторжения.В общем, страны, сражающиеся за неизменность мира американской гегемонии на этом саммите остались в меньшинстве, почему и вынуждены были уступить и согласиться на принятие совместного заявления в устраивающих Россию и возмущающих Украину формулировках. Ведь одно дело, если бы Двадцатка распалась на 17-3 или 15-5 в пользу Запада, совсем иное, если распад произошёл бы в соотношении даже 8-12 в пользу Востока, а ведь счёт мог бы оказаться для Запада и ещё хуже.Фактически на этом саммите Запад политически капитулировал, сохранив своё присутствие в составе форума, отказывающегося вотировать западные резолюции. Раньше такого не было. Всё, что не подчинялось Западу им игнорировалось, маргинализировалось и шельмовалось.Впервые за последние тридцать пять лет Запад вынужден принять чужие правила игры. Более того, такого унижения Запад не испытывал со времён Второй мировой войны, ибо, после разгрома Германии и Японии никто не бросал открытый вызов Западу, вступая с ним в прямую конфронтацию. Даже СССР всего лишь пытался договориться о компромиссе и как только это получилось, в обмен на разрядку и сокращение ядерных арсеналов, согласился на принятие многих опасных для него постулатов Запада, включая принцип, гласящий, что права человека не могут считаться исключительно внутренним делом любого государства.Запад доминировал в ООН и ОБСЕ, продавливая нужные ему резолюции через Генассамблею ООН, заявления Генеральных секретарей ООН, действующих председателей ОБСЕ, а также через комитеты ООН, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и прочие структурные подразделения. Они не носили обязывающего характера, но обязывающие резолюции в Совбезе ООН в принципе можно было принять только при условии согласия России (СССР), США с союзниками и Китая, что в условиях биполярного мира было достижимо лишь по несущественным вопросам, касавшимся третьих стран. В пропагандистских же целях демонстрация единства "всего мира", поддерживающего позицию Запада, очень даже годилась и широко использовалась.США неоднократно, ничтоже сумяшеся, угрожали выходом из любой организации, не желавшей достаточно активно поддерживать их позицию. И это действовало. До последнего момента американцам удавалось собирать большинство. Прошедший саммит Двадцатки подвёл под этим черту. США не добились своего, но не решились вернуться исключительно в формат Семёрки. Это признание неспособности контролировать мир.Это важное признание. До сих пор, несмотря на то, что ряд стран отказывались признать американскую гегемонию и позволяли себе открыто противостоять США, Вашингтон рассматривал их действия, как "бунт на корабле" и пытался подавить мятеж. Америка не желала верить, что её эпоха кончилась и делала всё, чтобы и другим доказать, что она вскоре расправится с бунтовщиками и всё будет по-прежнему. США даже демонстративно усилили своё давление на союзников и международные организации, отказав им даже в имитации свободы принятия решений.Теперь всё: важнейшая для США формулировка не прошла и они смирились. Мир это увидел, запомнил и сделал выводы. Теперь США будет ещё труднее добиваться своих целей простым давлением, а ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества у них практически не осталось, как нет и опыта выстраивания соответствующих отношений.Жалкая попытка выдать за компенсацию предварительную договорённость с Индией о разработке нового торгового маршрута в Европу, который американцы пытаются представить как альтернативу китайской инициативе "Один пояс, один путь" - ещё одно свидетельство резкого ухудшения международных позиций США.Индия является одним из ведущих участников глобальной торговли. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что она может лишь частично участвовать в китайской инициативе (что, кстати, и делает). В то же время естественно, что она развивает собственные торговые пути. Россия тоже не только в китайском проекте участвует, но и свои продвигает. То есть, противопоставление непротивопоставляемого понадобилось американцам для того, чтобы убедить публику, что им удалось хотя бы частично оторвать Индию от сотрудничества с Россией и Китаем, смягчив, таким образом, информационный фон своего дипломатического поражения.Но катастрофа, постигшая США и коллективный Запад, столь велика, что даже западная пресса сосредоточилась именно на обсуждении совместного заявления Двадцатки и именно в духе поражения США, мало обращая внимание на американское хвастовство "успехами" на индийском направлении.Кстати, надо отдать должное Зеленскому. Он давно почуял, чем дело пахнет. В день окончания саммита вышло интервью Зеленского журналу Economist. Понятно, что подготовлено оно было значительно раньше, когда итоги встречи Двадцатки ещё не были известны. Но в этом интервью Зеленский уже жаловался, что не верит в готовность западных политиков всегда поддерживать Украину. "Они говорят – мы всегда будем с вами – но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", - сказал Зеленский.Будучи опубликованы в день, когда США и союзники слили проукраинскую позицию на встрече Двадцатки, эти слова прекрасно оттенили случившееся. Да, они уже не с вами. Они пытаются сами спастись. Их мир рушится у них на глазах и они ничего не могут с этим сделать, кроме как за счёт гибели сотен тысяч украинцев, затягивать собственную агонию.И они будут вновь и вновь обещать "Мы с вами", чтобы новые толпы шли на убой. У них не осталось иного механизма защиты своих интересов, кроме масштабной войны. Но этот механизм они собираются использовать до конца. Они хотят испугать Россию масштабом украинской трагедии и выторговать себе уступки при заключении мира.Когда-то американцы заключали союзы с индейцами против французов, англичан и других индейских племён. При этом своих "союзников" они рассматривали, как дикарей, которых не жалко – расходный материал. Сейчас таким же расходным материалом, "дикарями с европейской окраины" стали украинцы, а в очереди ещё томятся поляки с прибалтами, которым тоже не терпится умереть за стремительно исчезающий американский мир.

https://ukraina.ru/20230909/1049290527.html

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https://ukraina.ru/20230909/1049290527.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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эксклюзив, g20, зарубежье, сша, владимир зеленский, украина, индия