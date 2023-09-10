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Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее

Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее - 10.09.2023 Украина.ру

Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее

ВСУ продолжат "контрнаступ" и после наступления холодов несмотря на то, что прорывать российскую оборону им станет еще сложнее. Об этом 10 сентября заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters

2023-09-10T09:49

2023-09-10T09:49

2023-09-10T09:49

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кирилл буданов

всу

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Украина 4 июня начала широкомасштабную наступательную операцию на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Киевский режим ставил своей целью выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, но за эти три месяца продвижение противника было минимальным."Главный разведчик Украины" признал, что наступление идет медленнее, чем он ожидал.Он отметил, что помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.По данным министра обороны России Сергея Шойгу, потери противника с начала "контрнаступа" составили более 66 тыс. человек. В свою очередь президент Владимир Путин констатировал, что контрнаступление не просто "буксует", оно полностью провалилось.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кирилл буданов, всу, наступление, россия, вс рф, потери, потери всу, владимир путин, сергей шойгу