Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее - 10.09.2023 Украина.ру
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Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее
Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее - 10.09.2023 Украина.ру
Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее
ВСУ продолжат "контрнаступ" и после наступления холодов несмотря на то, что прорывать российскую оборону им станет еще сложнее. Об этом 10 сентября заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters
2023-09-10T09:49
2023-09-10T09:49
новости
кирилл буданов
всу
наступление
россия
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потери
потери всу
владимир путин
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Украина 4 июня начала широкомасштабную наступательную операцию на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Киевский режим ставил своей целью выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, но за эти три месяца продвижение противника было минимальным."Главный разведчик Украины" признал, что наступление идет медленнее, чем он ожидал.Он отметил, что помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.По данным министра обороны России Сергея Шойгу, потери противника с начала "контрнаступа" составили более 66 тыс. человек. В свою очередь президент Владимир Путин констатировал, что контрнаступление не просто "буксует", оно полностью провалилось.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кирилл буданов, всу, наступление, россия, вс рф, потери, потери всу, владимир путин, сергей шойгу
Новости, Кирилл Буданов, ВСУ, наступление, Россия, ВС РФ, потери, потери ВСУ, Владимир Путин, Сергей Шойгу

Буданов рассказал, что будут делать ВСУ, когда наступят холода и сражаться с Россией им будет еще сложнее

09:49 10.09.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
ВСУ продолжат "контрнаступ" и после наступления холодов несмотря на то, что прорывать российскую оборону им станет еще сложнее. Об этом 10 сентября заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters
Украина 4 июня начала широкомасштабную наступательную операцию на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Киевский режим ставил своей целью выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, но за эти три месяца продвижение противника было минимальным.
"Главный разведчик Украины" признал, что наступление идет медленнее, чем он ожидал.
Он отметил, что помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.
"Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее", - констатировал Буданов.
По данным министра обороны России Сергея Шойгу, потери противника с начала "контрнаступа" составили более 66 тыс. человек. В свою очередь президент Владимир Путин констатировал, что контрнаступление не просто "буксует", оно полностью провалилось.
 
НовостиКирилл БудановВСУнаступлениеРоссияВС РФпотерипотери ВСУВладимир ПутинСергей Шойгу
 
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