https://ukraina.ru/20230908/1049272039.html

"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ

"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ - 08.09.2023 Украина.ру

"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ

Тайный план утилизации продукции западного ВПК на Украине получил очередное подтверждение

2023-09-08T15:15

2023-09-08T15:15

2023-09-08T15:15

leopard-2 (танк)

новости

потери всу

эксперты

германия

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утилизация

военная техника

военная помощь

украина

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Восстановленные для поставок на Украину западные танки являются металлоломом. Об этом в комментарии телеканалу SRF заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.Он прокомментировал схему выкупа у спекулянтов для восстановления и отправки на Украину старых немецких танков Leopard 1 (выпускались в 1965-1984 годах). Восстановление их может занять до 9 месяцев ввиду дефицита комплектующих, специалистов и производственных площадок, отметил Тиле.Он утвердительно, хоть и с иронией ответил на вопрос о том, что "Запад поставляет на Украину металлолом". По его словам, даже такая старая техника может быть полезной, но при отсутствии этого она "очень быстро станет металлоломом на Украине".Напомним, США также заявили о намерении отправить на Украину свой старый, снятый с вооружения танк M1 Abrams, причём без "секретной брони" из обеднённого урана и ряда опций. Британия отправила на Украину 14 своих устаревших танков Challenger 2, для которых подготовлена современная замена.

https://ukraina.ru/20230428/1045766570.html

https://ukraina.ru/20230505/1045982036.html

https://ukraina.ru/20230828/1048980088.html

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leopard-2 (танк), новости, потери всу, эксперты, германия, нато, утилизация, военная техника, военная помощь, украина