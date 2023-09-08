"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ - 08.09.2023 Украина.ру
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"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ
"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ - 08.09.2023 Украина.ру
"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ
Тайный план утилизации продукции западного ВПК на Украине получил очередное подтверждение
2023-09-08T15:15
2023-09-08T15:15
leopard-2 (танк)
новости
потери всу
эксперты
германия
нато
утилизация
военная техника
военная помощь
украина
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Восстановленные для поставок на Украину западные танки являются металлоломом. Об этом в комментарии телеканалу SRF заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.Он прокомментировал схему выкупа у спекулянтов для восстановления и отправки на Украину старых немецких танков Leopard 1 (выпускались в 1965-1984 годах). Восстановление их может занять до 9 месяцев ввиду дефицита комплектующих, специалистов и производственных площадок, отметил Тиле.Он утвердительно, хоть и с иронией ответил на вопрос о том, что "Запад поставляет на Украину металлолом". По его словам, даже такая старая техника может быть полезной, но при отсутствии этого она "очень быстро станет металлоломом на Украине".Напомним, США также заявили о намерении отправить на Украину свой старый, снятый с вооружения танк M1 Abrams, причём без "секретной брони" из обеднённого урана и ряда опций. Британия отправила на Украину 14 своих устаревших танков Challenger 2, для которых подготовлена современная замена.
https://ukraina.ru/20230428/1045766570.html
https://ukraina.ru/20230505/1045982036.html
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leopard-2 (танк), новости, потери всу, эксперты, германия, нато, утилизация, военная техника, военная помощь, украина
Leopard-2 (танк), Новости, потери ВСУ, эксперты, Германия, НАТО, утилизация, военная техника, военная помощь, Украина

"Запад поставляет на Украину металлолом": немецкий эксперт раскритиковал танки для ВСУ

15:15 08.09.2023
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
Тайный план утилизации продукции западного ВПК на Украине получил очередное подтверждение
Восстановленные для поставок на Украину западные танки являются металлоломом. Об этом в комментарии телеканалу SRF заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.
- РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 13:42
Глава минобороны ФРГ анонсировал передачу Украине 80 "антикварных" танков Leopard 1В середине года Германия начнёт поставки 80 танков Leopard 1, заявил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью испанскому изданию Vanguardia 28 апреля
Он прокомментировал схему выкупа у спекулянтов для восстановления и отправки на Украину старых немецких танков Leopard 1 (выпускались в 1965-1984 годах). Восстановление их может занять до 9 месяцев ввиду дефицита комплектующих, специалистов и производственных площадок, отметил Тиле.
Он утвердительно, хоть и с иронией ответил на вопрос о том, что "Запад поставляет на Украину металлолом". По его словам, даже такая старая техника может быть полезной, но при отсутствии этого она "очень быстро станет металлоломом на Украине".
- РИА Новости, 1920, 05.05.2023
5 мая, 15:59
Утилизация: Дания и ФРГ поставят Киеву 80 "антикварных" танков Leopard 1Дания вместе с Германией поставит Киеву 80 танков Leopard 1, заявил исполняющий обязанности главы министерства обороны Дании Троелс Лунд Поульсен датскому телеканалу TV2
Напомним, США также заявили о намерении отправить на Украину свой старый, снятый с вооружения танк M1 Abrams, причём без "секретной брони" из обеднённого урана и ряда опций. Британия отправила на Украину 14 своих устаревших танков Challenger 2, для которых подготовлена современная замена.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:02
Запад намеренно поставляет Украине устаревшие "Леопарды" - Financial TimesЗападные страны предпочитают поставлять Украине старые модели танка Leopard 1, чтобы сохранить для себя современные резервы танка Leopard 2, передает Financial Times
 
Leopard-2 (танк)Новостипотери ВСУэкспертыГерманияНАТОутилизациявоенная техникавоенная помощьУкраина
 
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