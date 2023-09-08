Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России - 08.09.2023 Украина.ру
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Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России
Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России - 08.09.2023 Украина.ру
Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России
Открытие "второго фронта" против России в Грузии – это шум и пропаганда, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщил грузинский телеканал mtavari.tv
2023-09-08T15:20
2023-09-08T15:20
новости
европа
ес
жозеп боррель
ираклий гарибашвили
грузия
россия
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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Во время пресс-конференции Боррель прокомментировал информацию о том, что в ЕС планируют открыть второй фронт против России в Грузии.Боррель очень сожалеет, что такие "слухи" распространились, так как это создало проблему.Также европейский дипломат выразил сожаления из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. К слову, полеты возобновили ещё в мае.
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новости, европа, ес, жозеп боррель, ираклий гарибашвили, грузия, россия
Новости, Европа, ЕС, Жозеп Боррель, Ираклий Гарибашвили, Грузия, Россия

Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России

15:20 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Открытие "второго фронта" против России в Грузии – это шум и пропаганда, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщил грузинский телеканал mtavari.tv
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Во время пресс-конференции Боррель прокомментировал информацию о том, что в ЕС планируют открыть второй фронт против России в Грузии.
"Это шум, пропаганда, дезинформация. Было бы безумием для кого-либо в ЕС думать, что кто-то в Грузии хочет войны. Не слушайте!" - уверил Боррель.
Боррель очень сожалеет, что такие "слухи" распространились, так как это создало проблему.
Также европейский дипломат выразил сожаления из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. К слову, полеты возобновили ещё в мае.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
13:42
Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и РоссиейГлава Евродипломатии Жозеп Боррель сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией, ведь в Тбилиси флагов ЕС даже больше, чем в Брюсселе
 
НовостиЕвропаЕСЖозеп БоррельИраклий ГарибашвилиГрузияРоссия
 
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