https://ukraina.ru/20230908/1049271924.html

Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России

Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России - 08.09.2023 Украина.ру

Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России

Открытие "второго фронта" против России в Грузии – это шум и пропаганда, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщил грузинский телеканал mtavari.tv

2023-09-08T15:20

2023-09-08T15:20

2023-09-08T15:20

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Во время пресс-конференции Боррель прокомментировал информацию о том, что в ЕС планируют открыть второй фронт против России в Грузии.Боррель очень сожалеет, что такие "слухи" распространились, так как это создало проблему.Также европейский дипломат выразил сожаления из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. К слову, полеты возобновили ещё в мае.

https://ukraina.ru/20230908/1049263732.html

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2023

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новости, европа, ес, жозеп боррель, ираклий гарибашвили, грузия, россия