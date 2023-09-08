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Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России
Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России - 08.09.2023 Украина.ру
Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России
Открытие "второго фронта" против России в Грузии – это шум и пропаганда, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщил грузинский телеканал mtavari.tv
2023-09-08T15:20
2023-09-08T15:20
2023-09-08T15:20
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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Во время пресс-конференции Боррель прокомментировал информацию о том, что в ЕС планируют открыть второй фронт против России в Грузии.Боррель очень сожалеет, что такие "слухи" распространились, так как это создало проблему.Также европейский дипломат выразил сожаления из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. К слову, полеты возобновили ещё в мае.
https://ukraina.ru/20230908/1049263732.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, ес, жозеп боррель, ираклий гарибашвили, грузия, россия
Новости, Европа, ЕС, Жозеп Боррель, Ираклий Гарибашвили, Грузия, Россия
Боррель уверил грузинов, что ЕС не собирается открывать второй фронт против России
Открытие "второго фронта" против России в Грузии – это шум и пропаганда, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщил грузинский телеканал mtavari.tv