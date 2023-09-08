Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров - 08.09.2023 Украина.ру
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Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров
Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров - 08.09.2023 Украина.ру
Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров
На этой неделе в Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, супругов первых лиц государств. Уже в третий раз его проводят в старинной православной святыне — Софии Киевской. Посвящен он был теме психического здоровья, но это лишь формальный повод для кулуарных встреч, так как о психологических расстройствах там говорил лишь вскользь
2023-09-08T10:18
2023-09-08T11:51
эксклюзив
украина
армения
сербия
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Саммит был учрежден три года назад Еленой Зеленской «для поддержки Украины», а в нынешней ситуации используется, как очередная международная площадка для осуждения действий РФ. Расходы на проведение саммита оплачивает в основном Агентство США по международному развитию (USAID).Зеленская последнее время регулярно колесит по западным странам, со слезами выпрашивая денег. Саммит первых леди тоже не исключение. На прошлом саммите ей удалось выпросить 6 миллионов долларов.Накануне саммита Зеленская заявила, что проблема ментального здоровья сейчас особо остро стоит для украинских военных. И это действительно так, хотя на днях власти Украины решили расширить список военнообязанных, включив туда и людей с психическими расстройствами. Чтобы больные излечились от психических расстройств, Зеленская на саммите предложила им просто быть благодарными."Как вы знаете, говорить мы сегодня будем о ментальном здоровье. А способность испытывать благодарность — это одна из составляющих нашего психического здоровья. Именно благодарность по результатам последних научных исследований по изучению стресса и его последствий признана главным продуктивным фактором, уменьшающим влияние стресса на психическое здоровье человека", - сказала Зеленская в приветственной речи. Проще говоря, все украинские военнослужащие, заработавшие стресс и психические расстройства, просто должны поблагодарить власти и сразу всё пройдет.Модератором на саммите был коллега Зеленского по цеху, британский комик Стивен Фрай. О саммите комик написал, что встретил в Киеве людей, проявивших решимость бороться с варварами у их ворот, именуя так россиян, что иначе как расизмом сложно назвать.Для участников саммита в Киеве традиционно включили сирену и повели в бомбоубежище, хотя никаких обстрелов и дронов в это время там не было. Стивен Фрай сам отметил, что никто кроме них в Киеве не отреагировал на сирену. Подобный трюк власти Украины ранее провернули, хотя и менее удачно, с африканской делегацией.В качестве участниц на саммит лично приехали супруги лидеров Эстонии, Литвы, Сербии, Словакии, Дании и Армении. Выступил на саммите и госсекретарь США Энтони Блинкен, как раз пребывавший в Киеве. В панельных дискуссиях во время саммита приняли участие французский архитектор неолиберальных цветных революций Бернар-Анри Леви и голливудский актер и режиссер Шонн Пенн.Визит жен сербского и армянского президентов у некоторых украинцев вызвал некоторое недоумение, так как эти страны до сих пор не считались союзниками Украины. Российские комментаторы расценили их визит, как проявление разворота на Запад Армении и Сербии, а Запад требует демонстративно поддерживать Украину. Жена премьер-министра Армении Анна Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения –1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников, что считается первой помощью Украине от Армении, которая сейчас сама на грани нового конфликта. В армянских СМИ визит восприняли неоднозначно. Большинство комментаторов из Армении уверены, что в настоящее время армянам необходимо концентрироваться на вопросах собственной безопасности.Все без исключения речи участников можно определить одним словом - словоблудие. Пафосные фразы о "наших ценностях", которые, дескать, определяет любовь, которые определяет жизнь и так далее.Владимир Зеленский в своей речи на саммите заявил, что Украина сейчас занимается "дипломатией эмоций", что является основой ее мягкой силы. Проще говоря, задача властей Украины – максимально давить на эмоции, оставляя за скобками разум и факты. И на накрутке ненависти и истерии в украинском обществе они действительно собаку съели. А сама "дипломатия эмоций" есть ничто иное, как технология выжимания слезы у спонсоров и партнеров, которая характеризуется следующим образом: "нам так плохо, неужели вы не поможете".Зеленский также на саммите поблагодарил свою супругу за то, что в США она своими эмоциями и слезами выбила для него ПВО. "Кстати, благодаря Елене и ее коммуникации в Америке удалось значительно продвинуться вперед в вопросе о современной противовоздушной обороне для Украины", - рассказал Зеленский.В своих выступлениях, обращенных преимущественно западной аудитории, Зеленская все последние три года умело использует манипулятивные технологии, напоминая молодую Юлию Тимошенко. В связи с ее активным самопиаром перед западными хозяевами некоторые украинские комментаторы склонны видеть в ней преемницу своего супруга на посту президента, если с ним сами что-нибудь случится. Если же определенные силы на Западе будут настаивать на президентских выборах, может статься так, что власть останется в семье.
https://ukraina.ru/20230520/1046364022.html
https://ukraina.ru/20230902/1049110944.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, армения, сербия
Эксклюзив, Украина, Армения, Сербия

Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров

10:18 08.09.2023 (обновлено: 11:51 08.09.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На этой неделе в Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, супругов первых лиц государств. Уже в третий раз его проводят в старинной православной святыне — Софии Киевской. Посвящен он был теме психического здоровья, но это лишь формальный повод для кулуарных встреч, так как о психологических расстройствах там говорил лишь вскользь
Саммит был учрежден три года назад Еленой Зеленской «для поддержки Украины», а в нынешней ситуации используется, как очередная международная площадка для осуждения действий РФ. Расходы на проведение саммита оплачивает в основном Агентство США по международному развитию (USAID).
Зеленская последнее время регулярно колесит по западным странам, со слезами выпрашивая денег. Саммит первых леди тоже не исключение. На прошлом саммите ей удалось выпросить 6 миллионов долларов.
20 мая, 11:26
Елена Зеленская. Больше не первая леди?Елена Зеленская — супруга президента Украины, за минувшие после 20 мая 2019 года, то есть момента инаугурации президента Зеленского, стала активным участником внешней политики страны.
Накануне саммита Зеленская заявила, что проблема ментального здоровья сейчас особо остро стоит для украинских военных. И это действительно так, хотя на днях власти Украины решили расширить список военнообязанных, включив туда и людей с психическими расстройствами. Чтобы больные излечились от психических расстройств, Зеленская на саммите предложила им просто быть благодарными.
"Как вы знаете, говорить мы сегодня будем о ментальном здоровье. А способность испытывать благодарность — это одна из составляющих нашего психического здоровья. Именно благодарность по результатам последних научных исследований по изучению стресса и его последствий признана главным продуктивным фактором, уменьшающим влияние стресса на психическое здоровье человека", - сказала Зеленская в приветственной речи. Проще говоря, все украинские военнослужащие, заработавшие стресс и психические расстройства, просто должны поблагодарить власти и сразу всё пройдет.
Модератором на саммите был коллега Зеленского по цеху, британский комик Стивен Фрай. О саммите комик написал, что встретил в Киеве людей, проявивших решимость бороться с варварами у их ворот, именуя так россиян, что иначе как расизмом сложно назвать.
Для участников саммита в Киеве традиционно включили сирену и повели в бомбоубежище, хотя никаких обстрелов и дронов в это время там не было. Стивен Фрай сам отметил, что никто кроме них в Киеве не отреагировал на сирену. Подобный трюк власти Украины ранее провернули, хотя и менее удачно, с африканской делегацией.
В качестве участниц на саммит лично приехали супруги лидеров Эстонии, Литвы, Сербии, Словакии, Дании и Армении. Выступил на саммите и госсекретарь США Энтони Блинкен, как раз пребывавший в Киеве. В панельных дискуссиях во время саммита приняли участие французский архитектор неолиберальных цветных революций Бернар-Анри Леви и голливудский актер и режиссер Шонн Пенн.
Кая Каллас - Железная леди Европы
2 сентября, 09:13
Моральный компас строителей капитализма. Как "железная леди" Европы Кая Каллас обманывала ЕвропуВ эти дни на Западе раскручивается "Скандал века", который может стоить должности Кае Каллас, премьер-министру Эстонии, "лучшей подруге Украины".
Визит жен сербского и армянского президентов у некоторых украинцев вызвал некоторое недоумение, так как эти страны до сих пор не считались союзниками Украины. Российские комментаторы расценили их визит, как проявление разворота на Запад Армении и Сербии, а Запад требует демонстративно поддерживать Украину.
Жена премьер-министра Армении Анна Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения –1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников, что считается первой помощью Украине от Армении, которая сейчас сама на грани нового конфликта. В армянских СМИ визит восприняли неоднозначно. Большинство комментаторов из Армении уверены, что в настоящее время армянам необходимо концентрироваться на вопросах собственной безопасности.
Митинг по случаю 100 дней премьерства Никола Пашиняна в Ереване
Вчера, 18:14
Жена Пашиняна переговорила с Зеленскими, выступила на форуме и пригласила всех в ЕреванНикол Пашинян дополняет свою "многовекторность" активностью жены в Киеве
Все без исключения речи участников можно определить одним словом - словоблудие. Пафосные фразы о "наших ценностях", которые, дескать, определяет любовь, которые определяет жизнь и так далее.
Владимир Зеленский в своей речи на саммите заявил, что Украина сейчас занимается "дипломатией эмоций", что является основой ее мягкой силы. Проще говоря, задача властей Украины – максимально давить на эмоции, оставляя за скобками разум и факты. И на накрутке ненависти и истерии в украинском обществе они действительно собаку съели. А сама "дипломатия эмоций" есть ничто иное, как технология выжимания слезы у спонсоров и партнеров, которая характеризуется следующим образом: "нам так плохо, неужели вы не поможете".
Джейк Салливан
07:53
США хотят видеть Зеленского на G20 для разговора о мирном урегулировании - СалливанСША хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта. Об этом 7 сентября заявил советник американского президента Джейк Салливан
Зеленский также на саммите поблагодарил свою супругу за то, что в США она своими эмоциями и слезами выбила для него ПВО. "Кстати, благодаря Елене и ее коммуникации в Америке удалось значительно продвинуться вперед в вопросе о современной противовоздушной обороне для Украины", - рассказал Зеленский.
В своих выступлениях, обращенных преимущественно западной аудитории, Зеленская все последние три года умело использует манипулятивные технологии, напоминая молодую Юлию Тимошенко. В связи с ее активным самопиаром перед западными хозяевами некоторые украинские комментаторы склонны видеть в ней преемницу своего супруга на посту президента, если с ним сами что-нибудь случится. Если же определенные силы на Западе будут настаивать на президентских выборах, может статься так, что власть останется в семье.
 
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