https://ukraina.ru/20230908/1049253325.html

Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров

Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров - 08.09.2023 Украина.ру

Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров

На этой неделе в Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, супругов первых лиц государств. Уже в третий раз его проводят в старинной православной святыне — Софии Киевской. Посвящен он был теме психического здоровья, но это лишь формальный повод для кулуарных встреч, так как о психологических расстройствах там говорил лишь вскользь

2023-09-08T10:18

2023-09-08T10:18

2023-09-08T11:51

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сербия

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Саммит был учрежден три года назад Еленой Зеленской «для поддержки Украины», а в нынешней ситуации используется, как очередная международная площадка для осуждения действий РФ. Расходы на проведение саммита оплачивает в основном Агентство США по международному развитию (USAID).Зеленская последнее время регулярно колесит по западным странам, со слезами выпрашивая денег. Саммит первых леди тоже не исключение. На прошлом саммите ей удалось выпросить 6 миллионов долларов.Накануне саммита Зеленская заявила, что проблема ментального здоровья сейчас особо остро стоит для украинских военных. И это действительно так, хотя на днях власти Украины решили расширить список военнообязанных, включив туда и людей с психическими расстройствами. Чтобы больные излечились от психических расстройств, Зеленская на саммите предложила им просто быть благодарными."Как вы знаете, говорить мы сегодня будем о ментальном здоровье. А способность испытывать благодарность — это одна из составляющих нашего психического здоровья. Именно благодарность по результатам последних научных исследований по изучению стресса и его последствий признана главным продуктивным фактором, уменьшающим влияние стресса на психическое здоровье человека", - сказала Зеленская в приветственной речи. Проще говоря, все украинские военнослужащие, заработавшие стресс и психические расстройства, просто должны поблагодарить власти и сразу всё пройдет.Модератором на саммите был коллега Зеленского по цеху, британский комик Стивен Фрай. О саммите комик написал, что встретил в Киеве людей, проявивших решимость бороться с варварами у их ворот, именуя так россиян, что иначе как расизмом сложно назвать.Для участников саммита в Киеве традиционно включили сирену и повели в бомбоубежище, хотя никаких обстрелов и дронов в это время там не было. Стивен Фрай сам отметил, что никто кроме них в Киеве не отреагировал на сирену. Подобный трюк власти Украины ранее провернули, хотя и менее удачно, с африканской делегацией.В качестве участниц на саммит лично приехали супруги лидеров Эстонии, Литвы, Сербии, Словакии, Дании и Армении. Выступил на саммите и госсекретарь США Энтони Блинкен, как раз пребывавший в Киеве. В панельных дискуссиях во время саммита приняли участие французский архитектор неолиберальных цветных революций Бернар-Анри Леви и голливудский актер и режиссер Шонн Пенн.Визит жен сербского и армянского президентов у некоторых украинцев вызвал некоторое недоумение, так как эти страны до сих пор не считались союзниками Украины. Российские комментаторы расценили их визит, как проявление разворота на Запад Армении и Сербии, а Запад требует демонстративно поддерживать Украину. Жена премьер-министра Армении Анна Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения –1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников, что считается первой помощью Украине от Армении, которая сейчас сама на грани нового конфликта. В армянских СМИ визит восприняли неоднозначно. Большинство комментаторов из Армении уверены, что в настоящее время армянам необходимо концентрироваться на вопросах собственной безопасности.Все без исключения речи участников можно определить одним словом - словоблудие. Пафосные фразы о "наших ценностях", которые, дескать, определяет любовь, которые определяет жизнь и так далее.Владимир Зеленский в своей речи на саммите заявил, что Украина сейчас занимается "дипломатией эмоций", что является основой ее мягкой силы. Проще говоря, задача властей Украины – максимально давить на эмоции, оставляя за скобками разум и факты. И на накрутке ненависти и истерии в украинском обществе они действительно собаку съели. А сама "дипломатия эмоций" есть ничто иное, как технология выжимания слезы у спонсоров и партнеров, которая характеризуется следующим образом: "нам так плохо, неужели вы не поможете".Зеленский также на саммите поблагодарил свою супругу за то, что в США она своими эмоциями и слезами выбила для него ПВО. "Кстати, благодаря Елене и ее коммуникации в Америке удалось значительно продвинуться вперед в вопросе о современной противовоздушной обороне для Украины", - рассказал Зеленский.В своих выступлениях, обращенных преимущественно западной аудитории, Зеленская все последние три года умело использует манипулятивные технологии, напоминая молодую Юлию Тимошенко. В связи с ее активным самопиаром перед западными хозяевами некоторые украинские комментаторы склонны видеть в ней преемницу своего супруга на посту президента, если с ним сами что-нибудь случится. Если же определенные силы на Западе будут настаивать на президентских выборах, может статься так, что власть останется в семье.

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