Польша наращивает производство гаубиц Krab для ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
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Польша наращивает производство гаубиц Krab для ВСУ
Польша наращивает производство гаубиц Krab для ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
Польша наращивает производство гаубиц Krab для ВСУ
Польский оружейный неликвид произведут для ВСУ
2023-09-07T16:39
2023-09-07T16:39
новости
украина
польша
сво
южная корея
впк
гаубицы
матеуш моравецкий
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Скандалов с польскими оружейными поставками на Украину может стать больше: Польша наращивает производство САУ Krab для ВСУ, от которых Войско польское отказалось. Украине передадут 54 таких самоходных артустановок к 2024 году при мощностях польского производства 30 в год.Правительство Польши выделяет 850 миллионов злотых компании Bumar-Łabędy в Гливице. Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что на эти деньги оборудуют новые производственные цеха для выпуска около 50 гаубиц САУ Krab на заводе в Бумар-Лабендах."Гаубицы Karb – флагманский продукт компании Huta Stalowa Wola", - отметило польское издание wnp.pl., упорно называющее самоходные артиллерийские установки AHS Krab (Armatohaubica samobieżna Krab) именно "Karb".Моравецкий заявил: "Крабы - это точное и хорошо зарекомендовавшее себя на первой линии обороны на Украине оружие польского производства, [созданное] в сотрудничестве со многими производителями по всему миру. Наряду со Stalowa Wola, которая уже показывает, что может производить Крабы. Новые Крабы скоро будут производить в Гливице. Это очень важно для увеличения производственного потенциала".В начале мая Моравецкий заявил, что завод "Бумар-Лабенды" в Гливице будет производить САУ Krab и обслуживать танки Leopard. Сейчас этот завод специализируется на производстве, обновлении и модернизации бронетанковой техники, а ранее считался единственным заводом по производству польских танков.Как отметило издание, польские политики любят фотографироваться на фоне этой САУ как наглядном примере заботы о национальном ВПК. При этом ряд комментаторов настроены пессимистично."Крабовые производственные рокировки столь же чудаковаты, как походка ракообразного и имеют в первую очередь политическую цель, связанную с предстоящими выборами. Производство для армии всегда было связано с политикой, но, возможно, никогда так сильно, как сейчас", - отметило издание.Оно также обратило внимание: руководство и команда Huta Stalowa Wola в последние месяцы были удивлены чередой нелогичных событий, связанных с производством "Крабов".Напомним, польская 155-мм самоходная гаубица AHS Krab была принята на вооружение Сухопутными войсками Польши в 2010 году. САУ изначально строилась на модернизированном шасси UPG-NG фирмы OBRUM, производства Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, и оснащалось лицензионной британской башней AS90/52. В 2014 году было решено заменить шасси на лицензионную Samsung Techwin (Krab с шасси К9).Впоследствии официальная Варшава решила перевооружить армию на САУ южнокорейского производства. Сборка "Крабов" на корейском шасси с английской башней была прекращена, а состоящие на вооружении САУ стали поставляться на Украину для утилизации. В мае 2022 года стало известно о заказе Киевом около 60 таких самоходных гаубиц в дополнение к поставленным из запасов польской армии и применённых против Армии России в СВО.
https://ukraina.ru/20230828/1048982517.html
https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html
https://ukraina.ru/20230609/1047077137.html
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новости, украина, польша, сво, южная корея, впк, гаубицы, матеуш моравецкий
Новости, Украина, Польша, СВО, Южная Корея, ВПК, гаубицы, Матеуш Моравецкий

Польша наращивает производство гаубиц Krab для ВСУ

16:39 07.09.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Польский оружейный неликвид произведут для ВСУ
Скандалов с польскими оружейными поставками на Украину может стать больше: Польша наращивает производство САУ Krab для ВСУ, от которых Войско польское отказалось. Украине передадут 54 таких самоходных артустановок к 2024 году при мощностях польского производства 30 в год.
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Правительство Польши выделяет 850 миллионов злотых компании Bumar-Łabędy в Гливице. Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что на эти деньги оборудуют новые производственные цеха для выпуска около 50 гаубиц САУ Krab на заводе в Бумар-Лабендах.
"Гаубицы Karb – флагманский продукт компании Huta Stalowa Wola", - отметило польское издание wnp.pl., упорно называющее самоходные артиллерийские установки AHS Krab (Armatohaubica samobieżna Krab) именно "Karb".
Моравецкий заявил: "Крабы - это точное и хорошо зарекомендовавшее себя на первой линии обороны на Украине оружие польского производства, [созданное] в сотрудничестве со многими производителями по всему миру. Наряду со Stalowa Wola, которая уже показывает, что может производить Крабы. Новые Крабы скоро будут производить в Гливице. Это очень важно для увеличения производственного потенциала".
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В начале мая Моравецкий заявил, что завод "Бумар-Лабенды" в Гливице будет производить САУ Krab и обслуживать танки Leopard. Сейчас этот завод специализируется на производстве, обновлении и модернизации бронетанковой техники, а ранее считался единственным заводом по производству польских танков.
Как отметило издание, польские политики любят фотографироваться на фоне этой САУ как наглядном примере заботы о национальном ВПК. При этом ряд комментаторов настроены пессимистично.
"Крабовые производственные рокировки столь же чудаковаты, как походка ракообразного и имеют в первую очередь политическую цель, связанную с предстоящими выборами. Производство для армии всегда было связано с политикой, но, возможно, никогда так сильно, как сейчас", - отметило издание.
Оно также обратило внимание: руководство и команда Huta Stalowa Wola в последние месяцы были удивлены чередой нелогичных событий, связанных с производством "Крабов".
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Напомним, польская 155-мм самоходная гаубица AHS Krab была принята на вооружение Сухопутными войсками Польши в 2010 году. САУ изначально строилась на модернизированном шасси UPG-NG фирмы OBRUM, производства Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, и оснащалось лицензионной британской башней AS90/52. В 2014 году было решено заменить шасси на лицензионную Samsung Techwin (Krab с шасси К9).
Впоследствии официальная Варшава решила перевооружить армию на САУ южнокорейского производства. Сборка "Крабов" на корейском шасси с английской башней была прекращена, а состоящие на вооружении САУ стали поставляться на Украину для утилизации. В мае 2022 года стало известно о заказе Киевом около 60 таких самоходных гаубиц в дополнение к поставленным из запасов польской армии и применённых против Армии России в СВО.
 
НовостиУкраинаПольшаСВОЮжная КореяВПКгаубицыМатеуш Моравецкий
 
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