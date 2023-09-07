https://ukraina.ru/20230907/1049232929.html

"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона

"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона - 07.09.2023 Украина.ру

"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона

НАТО будет проинформировано об обломках дрона, найденных на территории Румынии, но об угрозе безопасности речи не идёт, заявил экс-заместитель начальника отдела информационных операций командования НАТО в Италии Константин Чоробеа. Об этом сообщил румынский портал adevarul.ro

2023-09-07T12:42

2023-09-07T12:42

2023-09-07T12:42

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Чоробеа заявил, что НАТО будет проинформировано в обязательном порядке. Но Румыния "ни в коем случае не может заявлять, что ее территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой", уточнил он. Как сообщили в министерстве обороны Румынии, в район Плауну на границе с Украиной были найдены "части, которые можно соотнести с элементами дрона".В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.

https://ukraina.ru/20230906/1049219883.html

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новости, румыния, зарубежье, беспилотник, дроны, мид, украина, россия