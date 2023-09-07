"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона - 07.09.2023 Украина.ру
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"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона
"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона - 07.09.2023 Украина.ру
"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона
НАТО будет проинформировано об обломках дрона, найденных на территории Румынии, но об угрозе безопасности речи не идёт, заявил экс-заместитель начальника отдела информационных операций командования НАТО в Италии Константин Чоробеа. Об этом сообщил румынский портал adevarul.ro
2023-09-07T12:42
2023-09-07T12:42
новости
румыния
зарубежье
беспилотник
дроны
мид
украина
россия
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Чоробеа заявил, что НАТО будет проинформировано в обязательном порядке. Но Румыния "ни в коем случае не может заявлять, что ее территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой", уточнил он. Как сообщили в министерстве обороны Румынии, в район Плауну на границе с Украиной были найдены "части, которые можно соотнести с элементами дрона".В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.
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новости, румыния, зарубежье, беспилотник, дроны, мид, украина, россия
Новости, Румыния, Зарубежье, беспилотник, дроны, МИД, Украина, Россия

"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона

12:42 07.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Флаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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НАТО будет проинформировано об обломках дрона, найденных на территории Румынии, но об угрозе безопасности речи не идёт, заявил экс-заместитель начальника отдела информационных операций командования НАТО в Италии Константин Чоробеа. Об этом сообщил румынский портал adevarul.ro
Чоробеа заявил, что НАТО будет проинформировано в обязательном порядке. Но Румыния "ни в коем случае не может заявлять, что ее территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой", уточнил он.
"Повторяю, информация дойдёт до НАТО, со всеми подробностями, но всё. Скорее всего, МИД также предпримет ряд шагов, официальный протест, рядом с посольством РФ, но на этом наша реакция после этого инцидента пока прекращается", - заявил Чоробеа.
Как сообщили в министерстве обороны Румынии, в район Плауну на границе с Украиной были найдены "части, которые можно соотнести с элементами дрона".
В понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в поведении румынских властей просматривается тенденция избегания эскалации конфликта и своего непосредственного вовлечения в него. Кулеба пригрозил Минобороны Румынии публикацией фотографий беспилотников, которые у него якобы есть.
Эксперты отмечают, что продолжая настаивать на атаке РФ по территории Румынии, Кулеба подставляет западных партнеров Киева, провоцируя их на подключение к конфликту всего блока НАТО.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 18:57
Сомнения румынского руководства по поводу беспилотников, прилеты в Донбассе. Итоги 6 сентябряВ Минобороны Румынии опровергли свои слова о "российских беспилотниках"; на рынке в Константиновке погибли люди, прилет по Волновахе; украинский наркобарон попал в неприятность в Италии
 
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