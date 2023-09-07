США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT - 07.09.2023 Украина.ру
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США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT
США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT - 07.09.2023 Украина.ру
США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT
США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов, сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на американских чиновников
2023-09-07T10:18
2023-09-07T10:18
новости
сша
зарубежье
украина
кассетные боеприпасы
всу
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Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы вызвало широкое осуждение, и даже некоторые близкие американские союзники отнеслись к нему критически, говорится в статье.По словам авторов, некоторые украинские военнослужащие заявили, что американские кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к множеству вооружений, отправленных Западом для контрнаступления, и необходимой заменой их истощающимся запасам 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.Издание приводит слова украинского морского пехотинца. “Когда наши ребята видят, как мы используем их (кассетные боеприпасы. – Ред.) против врага, у них поднимается настроение”, сказал он.Официальные лица США не говорят, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию из сотен тысяч, имеющихся в распоряжении Пентагона.Ожидается, что "ненасытный" спрос Украины на боеприпасы будет расти. Официальные лица США подсчитали, что недавно украинские войска производили до 8000 артиллерийских выстрелов в день, включая сотни кассетных боеприпасов.В совокупности это может привести к тому, что кассетные боеприпасы станут "постоянным элементом украинского арсенала", пишут авторы.Кассетные боеприпасы запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.6 сентября в США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Новый пакет будет включать в себя снаряды с обедненным ураном.
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новости, сша, зарубежье, украина, кассетные боеприпасы, всу
Новости, США, Зарубежье, Украина, кассетные боеприпасы, ВСУ

США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT

10:18 07.09.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / Sven Kaestner
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США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов, сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на американских чиновников
Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы вызвало широкое осуждение, и даже некоторые близкие американские союзники отнеслись к нему критически, говорится в статье.
"Теперь, через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили Украине первоначальный транш боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не кончатся боеприпасы, три американских чиновника заявили, что администрация Байдена планирует отправить еще, и в ближайшее время", - пишут журналисты.
По словам авторов, некоторые украинские военнослужащие заявили, что американские кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к множеству вооружений, отправленных Западом для контрнаступления, и необходимой заменой их истощающимся запасам 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Издание приводит слова украинского морского пехотинца. “Когда наши ребята видят, как мы используем их (кассетные боеприпасы. – Ред.) против врага, у них поднимается настроение”, сказал он.
Официальные лица США не говорят, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию из сотен тысяч, имеющихся в распоряжении Пентагона.
Ожидается, что "ненасытный" спрос Украины на боеприпасы будет расти. Официальные лица США подсчитали, что недавно украинские войска производили до 8000 артиллерийских выстрелов в день, включая сотни кассетных боеприпасов.
В совокупности это может привести к тому, что кассетные боеприпасы станут "постоянным элементом украинского арсенала", пишут авторы.
Кассетные боеприпасы запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
Кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
6 сентября в США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Новый пакет будет включать в себя снаряды с обедненным ураном.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 15:08
ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights WatchВСУ применяли кассетные боеприпасы против мирные жителей Изюма Харьковской области в 2022 году, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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