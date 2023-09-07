https://ukraina.ru/20230907/1049227356.html

США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT

США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT - 07.09.2023 Украина.ру

США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов - NYT

США планируют поставить Украине новую партию кассетных боеприпасов, сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на американских чиновников

2023-09-07T10:18

2023-09-07T10:18

2023-09-07T10:18

новости

сша

зарубежье

украина

кассетные боеприпасы

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_b6a2f481c3a5c53b4128d87c57ac5681.jpg

Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы вызвало широкое осуждение, и даже некоторые близкие американские союзники отнеслись к нему критически, говорится в статье.По словам авторов, некоторые украинские военнослужащие заявили, что американские кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к множеству вооружений, отправленных Западом для контрнаступления, и необходимой заменой их истощающимся запасам 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.Издание приводит слова украинского морского пехотинца. “Когда наши ребята видят, как мы используем их (кассетные боеприпасы. – Ред.) против врага, у них поднимается настроение”, сказал он.Официальные лица США не говорят, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию из сотен тысяч, имеющихся в распоряжении Пентагона.Ожидается, что "ненасытный" спрос Украины на боеприпасы будет расти. Официальные лица США подсчитали, что недавно украинские войска производили до 8000 артиллерийских выстрелов в день, включая сотни кассетных боеприпасов.В совокупности это может привести к тому, что кассетные боеприпасы станут "постоянным элементом украинского арсенала", пишут авторы.Кассетные боеприпасы запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.6 сентября в США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Новый пакет будет включать в себя снаряды с обедненным ураном.

https://ukraina.ru/20230905/1049179462.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, зарубежье, украина, кассетные боеприпасы, всу