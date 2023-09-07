https://ukraina.ru/20230907/1049225009.html
"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов
"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов - 07.09.2023 Украина.ру
"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов
Администрация США ставит крест на целых поколениях решением поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне
2023-09-07T08:25
2023-09-07T08:25
2023-09-07T08:25
снаряды
поставки
сша
посольство
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
"Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в комментарии посольства.Как заявили в дипмиссии, "на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно"."Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма. Чего стоит "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан", - подчеркнули в посольстве.По словам дипломатов, Штаты занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом так называемого контрнаступления ВСУ. Как заявило посольство, своими действиями "администрация обнажает истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".
https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
снаряды, поставки, сша, посольство, зарубежье, новости
снаряды, поставки, США, посольство, Зарубежье, Новости
"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов
Администрация США ставит крест на целых поколениях решением поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне
"Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в комментарии посольства.
Как заявили в дипмиссии, "на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно".
"Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма. Чего стоит "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан", - подчеркнули в посольстве.
По словам дипломатов, Штаты занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом так называемого контрнаступления ВСУ.
"Ход спецоперации не изменится: армия России продолжит методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения", - указала дипмиссия.
Как заявило посольство, своими действиями "администрация обнажает истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".