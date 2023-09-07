https://ukraina.ru/20230907/1049225009.html

"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов

"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов - 07.09.2023 Украина.ру

"Ставят крест на поколениях": посольство РФ раскритиковало США за поставку Киеву опасных снарядов

Администрация США ставит крест на целых поколениях решением поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне

2023-09-07T08:25

2023-09-07T08:25

2023-09-07T08:25

снаряды

поставки

сша

посольство

зарубежье

новости

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"Решение администрации поставить Киеву снаряды с обедненным ураном - показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", - говорится в комментарии посольства.Как заявили в дипмиссии, "на передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно"."Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма. Чего стоит "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан", - подчеркнули в посольстве.По словам дипломатов, Штаты занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом так называемого контрнаступления ВСУ. Как заявило посольство, своими действиями "администрация обнажает истинное лицо: ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей".

https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html

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снаряды, поставки, сша, посольство, зарубежье, новости