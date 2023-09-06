https://ukraina.ru/20230906/1049206615.html

Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией

Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - 06.09.2023 Украина.ру

Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 6 сентября, не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

2023-09-06T13:35

чвк "вагнер"

британия

зарубежье

дмитрий песков

новости

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"Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он.Ранее в среду глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны включит российскую частную военную компанию "Вагнер" в перечень террористических организаций. Это поставит ее членов вне закона на территории страны. Уголовным преступлением в Британии также станет оказание какой-либо поддержки военной компании и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.Проект указа вскоре должен быть представлен парламенту.

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2023

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чвк "вагнер", британия, зарубежье, дмитрий песков, новости