Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - 06.09.2023 Украина.ру
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Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией - 06.09.2023 Украина.ру
Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 6 сентября, не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций
2023-09-06T13:35
2023-09-06T13:35
чвк "вагнер"
британия
зарубежье
дмитрий песков
новости
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"Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он.Ранее в среду глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны включит российскую частную военную компанию "Вагнер" в перечень террористических организаций. Это поставит ее членов вне закона на территории страны. Уголовным преступлением в Британии также станет оказание какой-либо поддержки военной компании и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.Проект указа вскоре должен быть представлен парламенту.
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чвк "вагнер", британия, зарубежье, дмитрий песков, новости
ЧВК "Вагнер", Британия, Зарубежье, Дмитрий Песков, Новости

Песков отреагировал на намерение Британии объявить "Вагнер" террористической организацией

13:35 06.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 6 сентября, не стал комментировать намерение Великобритании включить группу "Вагнер" в перечень террористических организаций
"Нет, здесь нечего комментировать. Просто здесь, наверное, можно только дополнить, что собственно де-юре такой группы не существует", - сказал он.
Ранее в среду глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны включит российскую частную военную компанию "Вагнер" в перечень террористических организаций.
Это поставит ее членов вне закона на территории страны.
Уголовным преступлением в Британии также станет оказание какой-либо поддержки военной компании и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.
Проект указа вскоре должен быть представлен парламенту.
1 сентября, 13:10
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