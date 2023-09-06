https://ukraina.ru/20230906/1049193354.html

"В 2023 году уже все закончится". Эксперты и военные обсуждают будущее проекта "антироссийская Украина"

"В 2023 году уже все закончится". Эксперты и военные обсуждают будущее проекта "антироссийская Украина" - 06.09.2023 Украина.ру

"В 2023 году уже все закончится". Эксперты и военные обсуждают будущее проекта "антироссийская Украина"

Бои в зоне СВО продолжаются, киевский режим готов бросить в мясорубку уже и больных, и непригодных, объявив их пригодными. Потери растут. Украинские чиновники снова требуют принять Украину в НАТО и заявляют, что Третья мировая война уже идет

2023-09-06T07:06

2023-09-06T07:06

2023-09-06T08:39

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1390b6c68329f4fec64f48a19460a949.jpg.webp

А в России обсуждают, как долго еще протянет Украина в своем нынешнем виде и что будет потом.Распад Украины вполне возможен, поскольку это теперь не государство, но просто антироссийский проект, причем проект не украинский, считает российский разведчик, писатель, профессор МГИМО, член президиума Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Безруков.По его словам, сами украинцы имеют к этому проекту очень малое отношение, этот антироссийский и антибелорусский проект построен Западом и, как всякий проект, он живет до тех пор, пока он нужен.«И трагедия Украины в том, что она стала проектом, что ее элиты не смогли построить страну, у которой есть постоянные силы притяжения, постоянные интересы, постоянное понимание своего места в мире», — сказал Безруков в интервью каналу ОНТ.Он добавил, что конец украинского проекта уже виден, поскольку те, кто его построил и оплатил, видят, что они получили от него все, что могли получить — «дальше идти страшно», дальше ядерная война.По мнению эксперта, авторы проекта никогда и не имели таких мыслей, им нужно было «подоить Европу, ослабить Россию, вытащить все, что можно было вытащить хорошего из Украины — и бросить, как они бросили Афганистан, Вьетнам...»Вероятность распада Украины по «культурным» блокам велика именно по той причине, что это проект, продолжил Безруков. По его словам, проблема в отсутствии национальной элиты. Шанс перейти из разряда проекта в разряд полноценной страны был, но он уже упущен. Украинцы тем временем гибнут на фронте, но руководство легко жертвует ими ради того, чтобы продолжать получать бенефиты. По-доброму это руководство не уйдет, его уход будет «кризисным», предрек разведчик.А что же украинский народ? Народ не хочет воевать, он хочет жить, и далеко не все поддерживают официальные антироссийские лозунги, но «люди молчат потому, что им страшно». И когда эта власть уйдет, то произойдет то, что происходило в разгромленной нацистской Германии — «произойдет очень жесткая, жестокая переоценка последних десятилетий».Как быстро удастся преодолеть возникшую сейчас вражду между украинцами и русскими? Война эта «практически гражданская», и сто лет тому назад мы это уже переживали, напомнил Безруков. Он добавил, что и тогда ненависти было много, но раны лечатся, в середине 30-х годов «уже была совершенно другая общность».«Это, конечно, зависит от того, что украинскому народу можно будет предложить, какую концепцию развития, какое будущее. Вот если это будущее будет понятно, то ненависть и вражда уйдут быстрее», — сказал эксперт.Но пока война продолжается. И устроители проекта «антироссийская Украина» продолжают инвестировать в него. В Киеве просят больше. Как заявил секретарь СНБОУ Алексей Данилов, «Украина должна стать членом НАТО».«Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном порядке, а сейчас она вошла в активную фазу», — сказал чиновник, выступая на Киевском форуме безопасности (его слова приводит РИА «Новости»). По мнению Данилова, ошибаются те, кто считает происходящее выяснением отношений между Украиной и Россией — «все намного сложнее».Отметим, что в России тоже не считают СВО борьбой исключительно только с силами киевского режима.«Мы воюем, по сути, сейчас против НАТО. Это чистая правда, тут никакой пропаганды. Там украинцев-то уже все меньше и меньше, их потери, думаю, даже не считают. Командиры и артиллерия в основном наемники, местные только снаряды им носят. На Бахмутском направлении — поляки и американцы, на херсонском — казахи, таджики, узбеки, туркмены, все ближнее зарубежье в общем. А что вы хотели? Им платят по $ 1 тыс. в день, плюс все, что раздобудут в бою. Для них это сказочные деньги», — рассказал изданию «Бизнес online» российский профессиональный военный, участвующий в спецоперации — имя его по понятным причинам не называется.Что до соотношения сил на линии соприкосновения, то, по словам собеседника издания, ситуация такова: техники нагнали очень много, но по живой силе противник пока имеет преимущество.«Нас на фронте, грубо говоря, 500 тыс. человек сейчас, ВСУ — 700 тыс., "натовских" еще под 100 тысяч. Мы в несколько раз проигрываем. Есть закон любой военной кампании: если ты идешь в атаку, то перевес твой должен быть один к трем. Т. е. нас пару миллионов здесь должно быть, а нас от силы 450–500 тыс. человек. И это с учетом мобилизованных», — рассказал военный.Но относительно боеспособности профессиональной украинской армии есть вопросы — «теперь уже понятно, что только западные "отставники" держат костяк, пока всей Европой проводят обучение новых украинских вояк».Однако России, для того чтобы победить, надо предпринимать меры, «явно пока не весь потенциал включили», считает участник СВО. По его словам, «чисто человеческим ресурсом тут не взять, либо жертв будет столько, что эта победа станет для нас хуже поражения».Как бы то ни было, по мнению собеседника издания, скоро все станет ясно, «в 2023 году все уже должно закончиться».Возможно, это слишком оптимистичный прогноз. Есть и другие. Но хотелось бы верить в лучшее.

https://ukraina.ru/20230906/1049164148.html

https://ukraina.ru/20230905/1049192041.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, спецоперация