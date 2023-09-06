https://ukraina.ru/20230906/1049164148.html

Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну

Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну - 06.09.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну

Геополитические интересы нашей страны решаются не на украинском фронте. Если бы дело касалось только Украины, мы бы этот вопрос решили давно силами армии. Но... Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T05:00

2023-09-06T05:00

2023-09-06T05:01

интервью

всу

россия

сша

китай

тайвань

запад

днепропетровск

харьков

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Геополитические интересы нашей страны решаются не на украинском фронте. Если бы дело касалось только Украины, мы бы этот вопрос решили давно силами армии. Но сейчас мы своими сдерживающими действиями на Украине инициируем вопросы в мировом масштабе, военный политолог, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Путин и Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам переговоров с турецкой стороной заявили, что речь идет не о пробуксовке украинского наступления, а о его провале. При этом они уточнили, что противник все равно продолжает предпринимать атаки всеми имеющимися силами, в надежде добиться хоть каких-то успехов.- Алексей Николаевич, можно ли однозначно ответить на вопрос, почему это провал?- У нас есть некий объект, который создали для достижения неких целей. Какие цели ставил киевский режим в лице Зеленского, Залужного и Буданова? Еще весной они говорили, что намерены перерезать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря, чтобы захватить Крым. Но они не просто не достигли заявленных целей. Они совершили преступление перед народом, проживающим на подконтрольной Украине территории. Они отправили на убой десятки тысяч людей, вдохновив лживыми пропагандистскими лозунгами и снабдив их натовской техникой.Поэтому Путин и Шойгу абсолютно правы, что ВСУ не сделали даже намека на достижение своих целей.А то, что киевским режим продолжает убивать огромное количество людей, то я надеюсь, что мы организуем ростовский военный трибунал, который вынесет им справедливый приговор.Я об этом говорю без пафоса. Я действительно на это надеюсь.Пока же Киев продолжает свою политику войны до последнего украинца. Но украинцы нам и не нужны. Мы не украинцев освобождаем. Мы освобождаем своих людей и свои земли.- Как быть с тем, что у Украины еще полно сил для наступательных операций на юге?- Сразу уточню, что у Украины не хватает сил для проведения тех операций, которые были заявлены в рамках "великого контрнаступа". Украина просто посылает некоторое количество сил на некоторых участках фронта. Причем на очень ограниченных. Что такое Работино? Это село площадью в 4 квадратных километра. Вот они на этом участке пытаются что-то сделать.Да, иногда ВСУ выталкивают оттуда наших. Но российские войска поступают совершенно правильно. Когда противник своей артиллерией наваливается на наши позиции, мы отходим. ВСУ туда заходят, а потом уже мы своей артиллерией вынуждаем их оттуда уйти."Контрнаступ" длится уже три месяца. И кроме таких качелей Украина ничего показать не смогла.- Я просто боюсь недооценки противника. Если раньше Украина хихикала над мемом "спецоперация провалилась полностью", то теперь мы говорим "контрнаступление провалилось полностью".- Вы абсолютно правильно говорите. Обжёгшись на молоке, дуют на воду. Но давайте реально посмотрим на то, что же произошло 24 февраля.Когда мы начинали украинскую кампанию, то у нас в приоритете были политические цели, а не военные. Об этом говорили все серьезные военные эксперты, которые заканчивали академии Генштаба и родов войск. Они прямо говорили, что российская армия оказалась замешана в политических интригах. Если бы перед военными поставили четкие военные задачи и выделили ресурсы, то военные выполнили бы их в другие сроки и другим способом.Но геополитические интересы нашей страны решаются не на украинском фронте. Если бы дело касалось только Украины, мы бы этот вопрос решили давно силами армии. Но сейчас мы своими сдерживающими действиями на Украине инициируем вопросы в мировом масштабе.Поэтому не надо иронизировать по поводу "спецоперация провалилась полностью". СВО – это лишь оперативно-тактический уровень конфликта, но действия на нем имеют геополитический отголосок.- Почему вы думаете, что мы не форсируем события на Украине по политической причине, а не потому, что у нас сил нет?- Первое. Мы призвали в армию огромное количество сил. Шойгу и другие военные руководители говорят, что мы набрали 420 тысяч контрактников, из которых не более 200 тысяч вышли в действующие части на линию боевого соприкосновения. То есть у нас еще 200 тысяч человек в резерве. По меркам современной войны – это огромная цифра.Второе. Наша промышленность доказала, что несмотря на свой олигархический уклад, она смогла перестроиться и наладить выпуск оружия, техники, обмундирования и боеприпасов быстрее, чем на Западе. Санкции не сработали. Мы даже делаем вещи, о которых могли только мечтать. Например, выстраиваем свою радиоэлектронную промышленность и программное обеспеченье. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И мы теперь крестимся в две руки.На мой субъективный взгляд, мы не идем в наступление по двум причинам. И эти причины тоже связаны с геополитическими раскладами.Первая причина. Мы не форсируем события на Украине в связи с американо-китайским кризисом, который разворачивается все сильнее и который может вспыхнуть вокруг Тайваня. Если там начнется война, для нас это и выгодно, и невыгодно.Если там война начнется, то США серьезно отвлекутся от Украины. На два фронта они работать не смогут. Это вроде бы плюс. Но мы серьезно связаны с Китаем в военно-политическом плане. Мы это видим по уровню визитов министров обороны и глав государств. И если на Тайване начнутся замес, когда США попытаются блокировать морские пути Китая, то мы вынуждены будем вмешаться.Я не думаю, что мы будем помогать Китаю войсками. У Пекина своих солдат хватит. Но мы окажем Китаю помощь с точки зрения снабжения, а также своими ВКС и ракетными войсками тактического и стратегического назначения. Мы должны их будем привести в боевую готовность для защиты собственной территории. К тому же, у нас есть серьезные средства РЭБ и системы ПВО-ПРО (С-500 и С-400). Они должны будут не демонстрационно, а по-настоящему прикрыть определенные китайские районы.Вторая причина. Мы не идем вперед, чтобы раньше времени не сдвинуть с места маховик мировой войны. Вы же видели заявления и действия политиков на Западе в отношении России. Глава оборонного комитета бундестага обвинила Шольца в том, что он блокирует передачу Киеву ракет Taurus. Она буквально кричит: "Дайте их Украине, чтобы не гибли люди". Это что за логика? Дайте больше оружия, чтобы не гибли люди? А то, что гибнут русские люди, их вообще не интересует. Мы для них недочеловеки.Европейские политики – абсолютно неадекватные. Они воспринимают действительность через ограниченные механизмы. Они ее не видят или она у них искажена. От таких людей можно ожидать чего угодно. Европа нам, может быть, нестрашна. Но американцы такие же. Тот же Байден на фоне всех своих старческих болезней и эмоций абсолютно нерациональные решения.Если он обзывает Путина и Си Цзиньпина убийцами, то наш переход в наступление на Украине они могут преподнести таким образом, что мы собираемся завоевать Европу вплоть до Лиссабона. В этом случае половина американских генералов выпрыгнут из окон, а половина примут решение начать серьезную войну.Я не сомневаюсь, что мы ее выиграем. Но она нам не нужна. И мы не должны спровоцировать ее раньше времени. Пусть американцы сами воюют на Тайване. Мы поможем Китаю.Повторюсь, мы можем решить задачи по продвижению до Киева. А у ВСУ глубина обороны очень небольшая. Они строят сооружения под Харьковом и пытаются укрепить Днепропетровск. Но если мы будем действовать по-военному грамотно, то мы обойдем эти города, заблокируем их и освободим.- Но мы же можем ждать вечно, пока США соберутся напасть на Тайвань или пока у них к власти придет адекватное руководство.- В карточных играх ждут, кто моргнет первым. Мы тоже ждем своего момента. Он не наступил. Это не всем понятно. Но сначала мы же тоже не могли понять смысл Минских соглашений. А когда были Минские соглашения, у нас еще не было "Цирконов" и "Кинжалов". У нас не было самолетов, способных их нести, и не было современных средств РЭБ. Да и вообще мы бы не могли решить все задачи в армейском строительстве после диких реформ Сердюкова, которые мы хоть как-то решили перед началом СВО.Минские соглашения были гонкой вооружений между Россией и Западом. Запад вооружал Украину, а мы пытались перенастроить свою олигархическую политико-экономическую систему для ведения военных действий. Нам это удалось лучше, чем Украине. Системы у нас одинаковые, но у нас политическое руководство другое и цели другие.Мы можем по-разному относиться к Минским соглашениям. Кто-то называет их унижением, кто-то – хитрым ходом. Но сейчас ситуация похожа. Мы воюем со всем Западом. Он по сравнению с нами – монстр. С точки зрения экономики, индустрии и численности населения. Мы пока можем опереться только на Белоруссию.Китай поддерживает нас с тыла, но Китай тоже готовится к мировой войне с США. Просто мы воюем за место под солнцем в Евразии. А Китай будет драться с Америкой за мировое господство. А мировое господство – это мировая война.Поэтому мы высчитываем оптимальные пути нашего выживания и прекращения агрессии со стороны Запада в комбинированной войне. Рушится их система, которую они выстраивали огромное количество лет и в которую они заставили вступить нас в кастрированном виде после развала СССР. Но даже в их системе мы умудряемся побеждать.

https://ukraina.ru/20230824/1048917624.html

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https://ukraina.ru/20230901/1049066574.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, китай, тайвань, запад, днепропетровск, харьков