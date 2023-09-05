https://ukraina.ru/20230905/1049185869.html

Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября

Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру

Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T16:46

2023-09-05T16:46

2023-09-05T16:46

эксклюзив

сша

украина

россия

нато

наступление

контрнаступление

турция

рустем умеров

владимир зеленский

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США НАТО достойны звания Герой РоссииВетеран Вооружённых Сил США Ноктис Дрейвен рассказал на своей странице в соцсети X, как Вашингтон и НАТО, оказывая помощь Украине, на самом деле очень помогли России."Я пришёл к выводу, что США и НАТО на самом деле настроены пророссийски. Не просто пророссийски, а даже более патриотично, чем некоторые россияне", - пишет он.По словам Дрейвена, события последних лет показывают, что ни к какому другому выводу прийти нельзя."Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле. Введя санкции, они укрепили российскую экономику и вывели страны БРИКС в число новых мировых лидеров в экономическом плане. Они укрепили Россию морально и создали более сильную русскую культуру, создали более прочную связь между русскими", - поясняет американский военный.Поддерживая нацистов на Украине, Запад напомнил россиянам о важности прошлого своей страны, и, наконец, ослабив свои собственные вооружённые силы, Запад даже дошёл до того, что разоружился перед Россией, добавляет Дрейвен."Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание "Героев России" за их выдающуюся деятельность", - подытожил он.Подразделения ВСУ знают, что почти все они погибнутСолдат сводного добровольческого штурмового батальона "Скала", задействованного в боевых действиях в районе села Работино Запорожской области, с позывным "Боец" рассказал корреспонденту британской газеты The Times об уничтожении 75% бойцов его подразделения."Подразделение "Бойца" уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле", - говорится в статье.Продолжительность жизни штурмовых подразделений самая короткая на фронте, отмечает The Times."90%, которые находятся здесь, тоже умрут", - сказал "Боец", говоря о штурмовых группах "Скалы".Марионетка США во главе Министерства обороны УкраиныВнимание общественности как украинской, так и мировой приковано к Рустему Умерову, которого президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал на должность министра обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.Турецкая газета Aydinlik отмечает связь политика с запрещённой в Турции организацией FETÖ проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти республики обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Крымская гимназия-интернат для одарённых детей, в котором учились Умеров и его брат Руслан, была открыта Министерством образования и науки Украины при финансовой поддержке FETÖ.Кроме того, потенциальный министр обороны Украины принимал участие в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами Future Leaders Exchang. По словам источников издания, он напрямую связан с Соединёнными Штатами и использует в личных целях часть средств, получаемых от иностранных государств."Умеров - политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе", - пишет Aydinlik.

https://ukraina.ru/20230904/1049134496.html

https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, россия, нато, наступление, контрнаступление, турция, рустем умеров, владимир зеленский, резников