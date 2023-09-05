Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру
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Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября
Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября - 05.09.2023 Украина.ру
Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября
Украина.ру, 05.09.2023
2023-09-05T16:46
2023-09-05T16:46
эксклюзив
сша
украина
россия
нато
наступление
контрнаступление
турция
рустем умеров
владимир зеленский
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США НАТО достойны звания Герой РоссииВетеран Вооружённых Сил США Ноктис Дрейвен рассказал на своей странице в соцсети X, как Вашингтон и НАТО, оказывая помощь Украине, на самом деле очень помогли России."Я пришёл к выводу, что США и НАТО на самом деле настроены пророссийски. Не просто пророссийски, а даже более патриотично, чем некоторые россияне", - пишет он.По словам Дрейвена, события последних лет показывают, что ни к какому другому выводу прийти нельзя."Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле. Введя санкции, они укрепили российскую экономику и вывели страны БРИКС в число новых мировых лидеров в экономическом плане. Они укрепили Россию морально и создали более сильную русскую культуру, создали более прочную связь между русскими", - поясняет американский военный.Поддерживая нацистов на Украине, Запад напомнил россиянам о важности прошлого своей страны, и, наконец, ослабив свои собственные вооружённые силы, Запад даже дошёл до того, что разоружился перед Россией, добавляет Дрейвен."Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание "Героев России" за их выдающуюся деятельность", - подытожил он.Подразделения ВСУ знают, что почти все они погибнутСолдат сводного добровольческого штурмового батальона "Скала", задействованного в боевых действиях в районе села Работино Запорожской области, с позывным "Боец" рассказал корреспонденту британской газеты The Times об уничтожении 75% бойцов его подразделения."Подразделение "Бойца" уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле", - говорится в статье.Продолжительность жизни штурмовых подразделений самая короткая на фронте, отмечает The Times."90%, которые находятся здесь, тоже умрут", - сказал "Боец", говоря о штурмовых группах "Скалы".Марионетка США во главе Министерства обороны УкраиныВнимание общественности как украинской, так и мировой приковано к Рустему Умерову, которого президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал на должность министра обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.Турецкая газета Aydinlik отмечает связь политика с запрещённой в Турции организацией FETÖ проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти республики обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Крымская гимназия-интернат для одарённых детей, в котором учились Умеров и его брат Руслан, была открыта Министерством образования и науки Украины при финансовой поддержке FETÖ.Кроме того, потенциальный министр обороны Украины принимал участие в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами Future Leaders Exchang. По словам источников издания, он напрямую связан с Соединёнными Штатами и использует в личных целях часть средств, получаемых от иностранных государств."Умеров - политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе", - пишет Aydinlik.
https://ukraina.ru/20230904/1049134496.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, россия, нато, наступление, контрнаступление, турция, рустем умеров, владимир зеленский, резников
Эксклюзив, США, Украина, Россия, НАТО, наступление, контрнаступление, Турция, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Резников

Помощь Киеву превратила США и НАТО в патриотов России: что говорили об Украине в мире 5 сентября

16:46 05.09.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
США НАТО достойны звания Герой России
Ветеран Вооружённых Сил США Ноктис Дрейвен рассказал на своей странице в соцсети X, как Вашингтон и НАТО, оказывая помощь Украине, на самом деле очень помогли России.
"Я пришёл к выводу, что США и НАТО на самом деле настроены пророссийски. Не просто пророссийски, а даже более патриотично, чем некоторые россияне", - пишет он.
По словам Дрейвена, события последних лет показывают, что ни к какому другому выводу прийти нельзя.
"Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле. Введя санкции, они укрепили российскую экономику и вывели страны БРИКС в число новых мировых лидеров в экономическом плане.
Они укрепили Россию морально и создали более сильную русскую культуру, создали более прочную связь между русскими", - поясняет американский военный.
Поддерживая нацистов на Украине, Запад напомнил россиянам о важности прошлого своей страны, и, наконец, ослабив свои собственные вооружённые силы, Запад даже дошёл до того, что разоружился перед Россией, добавляет Дрейвен.
"Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание "Героев России" за их выдающуюся деятельность", - подытожил он.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 04:57
США начнут войну с Россией в следующем году. Такер Карлсон в эфире передачи "Вести недели" c КиселевымВ эфире передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 3 сентября 2023 вышло большое интервью популярного американского журналиста Такера Карлсона. Такер Карлсон, уволенный несколько месяцев назад с телеканала Fox News, объявил о неизбежности прямого "горячего" столкновения США и России уже в следующем году
Подразделения ВСУ знают, что почти все они погибнут
Солдат сводного добровольческого штурмового батальона "Скала", задействованного в боевых действиях в районе села Работино Запорожской области, с позывным "Боец" рассказал корреспонденту британской газеты The Times об уничтожении 75% бойцов его подразделения.
"Подразделение "Бойца" уже сократилось из-за потерь до 25% от своей первоначальной численности с момента присоединения к контрнаступательным операциям вокруг оси в направлении Работина в июле", - говорится в статье.
Продолжительность жизни штурмовых подразделений самая короткая на фронте, отмечает The Times.
"90%, которые находятся здесь, тоже умрут", - сказал "Боец", говоря о штурмовых группах "Скалы".
Марионетка США во главе Министерства обороны Украины
Внимание общественности как украинской, так и мировой приковано к Рустему Умерову, которого президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал на должность министра обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
Турецкая газета Aydinlik отмечает связь политика с запрещённой в Турции организацией FETÖ проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти республики обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.
Крымская гимназия-интернат для одарённых детей, в котором учились Умеров и его брат Руслан, была открыта Министерством образования и науки Украины при финансовой поддержке FETÖ.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 16:12
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
Кроме того, потенциальный министр обороны Украины принимал участие в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами Future Leaders Exchang. По словам источников издания, он напрямую связан с Соединёнными Штатами и использует в личных целях часть средств, получаемых от иностранных государств.
"Умеров - политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе", - пишет Aydinlik.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаРоссияНАТОнаступлениеконтрнаступлениеТурцияРустем УмеровВладимир ЗеленскийРезников
 
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