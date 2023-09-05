https://ukraina.ru/20230905/1049182790.html

Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ

Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ - 05.09.2023 Украина.ру

Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ

Варшава не хочет выступать с самостоятельными инициативами по поводу украинского конфликта. Она плывет по течению и наблюдает, чем все это закончится, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2023-09-05T16:04

2023-09-05T16:04

2023-09-05T16:04

интервью

польша

всу

папа римский

белоруссия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Заместитель начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил белорусской Военной академии Андрей Богодель заявил, что Польша специально создает иллюзию неспокойной ситуации в Сувалкском коридоре, чтобы ввести войска на территорию Литвы.- Станислав, бродят ли на самом деле такие планы в умах польской элиты?- На самом деле, это политологическая фантазия, поскольку ввести свои войска на территорию Литвы Польша может с согласия самого Вильнюса. В этом не будет ничего удивительного. А чтобы Польша заявила свои права на территорию Вильно… Я таких предположений в Польше не слышал.- А на каком уровне сейчас находятся отношения Минска и Варшавы?- Пока инициатива находится у Минска. Он довольно успешно манипулирует Варшавой, потому что именно президент Александр Лукашенко задает динамику в польско-белорусских отношениях.То есть у них иногда идет на обострение, и Варшава начинает реагировать, но в последние недели Белоруссия, наоборот, предложила деэскалацию, и сам Лукашенко об этом говорил, и до него были обращения патриотических сил Белоруссии с тем, чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения. И в этом контексте стала смягчаться риторика самой Варшавы. Так или иначе Минск довольно успешно проводит свои идеи на польском направлении.- Как пресса и польское общество сейчас оценивают провал наступления ВСУ в зоне спецоперации?- Прежнего аллилуйя, конечно, уже нет. Появляются и критические, и тревожные материалы. Например, известный эксперт, генерал в отставке, бывший командующий сухопутными силами Вальдемар Скшипчак указывает на огромную проблему киевского режима, связанную с мобилизацией.В этом контексте он дает оценку инициативам, которые звучат из Киева о возврате украинцев, которые бежали в Европейский союз, спасаясь от призыва. Он отмечает, что эта идея вряд ли найдет понимание среди поляков и среди украинцев, которым не хочется получать повестки и умирать за киевский режим. В целом больше половины материалов отражают сомнения в том, что у Киева что-то с этим контрнаступлением получится.- Не высказывают ли польские аналитики идею о том, что пора прекращать войну и хватит снабжать Украину оружием и деньгами?- Такие материалы появляются крайне редко. Они носят зондирующий характер. А в целом, у меня сложилось впечатление, что Варшава сейчас не хочет выступать с самостоятельными инициативами по этому вопросу. Она плывет по течению и наблюдает, чем все это закончится.- Недавно папа Римский Франциск заявил, что русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем, она обладает огромной красотой и глубиной. Как эти слова были восприняты в католической Польше?- Конечно, они были восприняты с возмущением. Правда, католическая пресса все же стеснена обязательствами, ей трудно напрямую критиковать Папу. Но в публичном пространстве, эксперты и журналисты, которые позиционируют себя ярыми католиками, обличили Папу.Министру образования и науки Пшемыславу Чарнеку, как он сам заявил вслух, было стыдно за Папу Франциска.- То есть свой авторитет среди верующих понтифик потерял?- Да куда ему еще больше терять. Франциска считают либеральным Папой и обвиняют чуть ли не в разрушении церкви. Для католиков, которые считают, что аргентинский папа ничего не понимает в европейских делах и неизвестно куда ведет церковь, нынешние слова Франциска ничего не прибавили и не убавили. Они его и так терпеть не могут и вслух об этом говорят.

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20230905/1049159970.html

https://ukraina.ru/20230905/1049178790.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, всу, папа римский, белоруссия