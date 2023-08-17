https://ukraina.ru/20230817/1048738947.html

Виктор Литовкин о том, как уничтожается генофонд украинской нации

Виктор Литовкин о том, как уничтожается генофонд украинской нации - 17.08.2023 Украина.ру

Виктор Литовкин о том, как уничтожается генофонд украинской нации

За десять лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек. А тут за два месяца при контрнаступлении Украина потеряла 43 тысячи человек, отмечает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-08-17T04:06

2023-08-17T04:06

2023-08-17T04:06

интервью

украина

россия

всу

сво

зерно

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Николаевич, в подмосковной Кубинке 14 августа стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023", в этом году нам сообщили, что будет показана, продемонстрирована трофейная техника НАТО. Помимо зарекомендовавшей себя непосредственно на фронте российской техники, что бы вы отметили, и что бы хотели увидеть из новинок в центре "Патриот"?– Я еще не был в центре "Патриот", поэтому говорить о том, что я там увидел, и т.д., я пока не могу. Но я слышал, что там будет, например, представлен "Ярс", стратегический ракетный комплекс, вместе с кабиной, с машиной проведения расчетов или управления. Я бы хотел его посмотреть там, вблизи, потому что до сих пор на этом форуме всегда присутствовал "Тополь", даже не "Тополь-М", а "Тополь".Отличается "Тополь-М" от "Тополя" внешне тем, что "Тополь" - семь осей, а у "Тополя-М" восемь, как у "Ярса". У "Ярса" тоже восемь осей, это интересно.Конечно, мне бы хотелось посмотреть там еще новые виды нашей боевой техники бронированной, ну и танк "Армата" на базе Т-14, новый "Бумеранг", новую "Коалицию" и т.д.Все эти виды боевой техники мне бы хотелось посмотреть, тем более, что их на фронте пока нет, по тем или иным причинам. Но, может быть, потому, что дорого, может, потому, что мы вполне успешно справляемся с теми видами боевой техники, которой у нас в избытке в войсках, и подставлять новую боевую технику под удары вражеской артиллерии нет смысла.Зачем, если мы справляемся с помощью танков Т-72 М-3, Т-80, Т-90. Кроме того, мы даже выкатили туда танк Т-62, потому что он вполне удобен и достойно решает те задачи, которые нам надо в борьбе с украинской или натовской техникой.Я бы хотел увидеть там новые разработки БПЛА, но не просто БПЛА, а их увязку с нашей артиллерией, с нашими комплексами залпового огня. Чтобы это были не просто беспилотники, а разведывательно-ударные комплексы, которые были бы связаны между собой – артиллерия, беспилотники, пункты управления, чтобы это было в едином комплексе.На мой взгляд, сегодня таких комплексов во время проведения СВО не хватает. И, естественно, я бы хотел увидеть новые принципы контрбатарейной борьбы, которые там есть.Интересно было бы увидеть боевую технику Белоруссии, у которой есть военное производство, других стран Организации договора коллективной безопасности, что там будет представлено.Сказано, что там будет до шестидесяти стран представлено. Будет большой павильон китайский - тоже интересно, что китайцы привезли и что они показывают. Ну и многое другое.И, конечно, вишенка на торте – это трофейная техника, которую привезли на эту выставку. Пока ее не открывают, я не знаю, для всех ли будет доступ, или он будет в специальной зоне, куда будут допускать только отдельных глав государств, отдельных представителей военной дипломатии.Было бы здорово, если бы они были там. И потом - чтобы эта техника стояла напротив посольств тех или иных государств, например, напротив посольства ФРГ, напротив посольства Франции.Я недавно проезжал мимо посольства Франции – там ничего подобного нет, а было бы здорово, если бы это там поставлено было.Я помню, как в Голландии поставили наш танк – Т-72 подбитый, и как люди приносили цветы к нашему танку. И в Берлине это было. Я не думаю, что наши люди будут приносить цветы к подбитым французским танкам, или к немецким танкам, но это было бы демонстративно.В Кубинку не все приедут, потому что это достаточно далеко, а вот по Москве пройтись и посмотреть, как это выглядит, было бы здорово. Это было бы показательно, поскольку война на Украине или специальная военная операция на Украине – это война не только с Соединенными Штатами и НАТО на территории Украины, но это еще и война символов.Не случайно украинцы пытаются атаковать своими беспилотниками не что-нибудь, а, например, Крымский мост, не что-нибудь, а Москва-Сити, не что-нибудь, а Кремль, не что-нибудь, а здание Министерства обороны, и т.д. и т.п.Мы научились их сбивать, пресекать их полеты в эти яркие объекты, но, тем не менее, они пытаются продемонстрировать на наших символах свою силу, свое значение.Тем более, после того, как катастрофически теряют своих людей в зоне контр-операции. Тем не менее, мы должны эти символы ставить, показывать нашим людям, что вот - наше достижение, смотрите, что стало с хваленой разрекламированной немецкой техникой, с теми же "Леопардами", с теми же танками колесными французскими. Или с "Хаймарсами" американскими, "Бредли" и так далее.Было бы здорово увидеть на Садовом кольце, напротив американского посольства подбитые "Бредли", пусть американцы полюбуются.– Тем временем поставки продолжаются, и хотелось бы поговорить - мы с вами уже общались какое-то время назад - по поводу истребителей Ф-16 для армии Украины. Вот американская газета "Нью-Йорк Таймс" заявляет, что Вашингтон опоздал с поставкой истребителей. Разделяете ли вы такие выводы?– То, что он опоздал, это с точки зрения США и с точки зрения Украины – однозначно совершенно. Почему опоздал? Потому, что начинать контрнаступление без завоевания господства в воздухе могли только безумцы.Понятно, это азбука любой войны. Если у тебя нет господства в воздухе, то наступать нельзя, потому что ты будешь открыт для ударов противника.Но американцы не поставили F-16, они заставили Украину перейти в наступление, Украина перешла в наступление, мы знаем, чем это закончилось. За два месяца они потеряли, судя по информации, которая была предоставлена Минобороны России – 43 тысячи человек, более двух тысяч единиц бронированной техники, ну и все остальное - там уже без счета.Я почему эти цифры всегда называю – я вспоминаю, что за десять лет войны в Афганистане, Советский Союз потерял 15 тысяч человек. А здесь за два месяца войны на Украине, при контрнаступлении Украина потеряла 43 тысячи человек.Вообще за эти полтора года специальной военной операции, по различным данным, которые публикуют американцы, они потеряли от 150 до 286 тысяч человек, это только безвозвратные потери, то есть - убитые.А если учесть, что статистика боевых действий, статистика войны, она утверждает, что на каждого убитого приходится три человека раненых или увечных, то можно понять, что почти миллион трудоспособного мужского населения Украина потеряла.А это генофонд украинской нации, это люди, которые могли строить, сажать сады и убирать урожай, которые могли производить детей, укреплять Украину, и т.д. Писать стихи, романы, песни петь замечательные украинские… Но, к сожалению, ничего этого уже не случится.Украина потеряла не только это поколение, но и будущие поколения очень многие. И только потому, что она выполняла волю не свою, а своих кураторов, своих колонизаторов – США и НАТО.Вот это результаты СВО или выполнения воли Соединенных Штатов для Украины.– О провале контрнаступления и просто наступления украинского говорят на разных континентах. Что после провала, почему после провала Штаты не пошли на серьезные переговоры, почему вместо этого продолжаются военные транши? То, что вы выше перечислили - и есть цели США?– Я думаю, цель Соединенных Штатов заключается в другом. Хотя они на каждом шагу говорят, что цель их – достижение победы над Россией на поле боя, на самом деле, цель их – разорение России.Они специально затягивают вооруженный конфликт на Украине – для того, чтобы Россия расходовала свои экономические, финансовые, людские ресурсы. Чтобы российскую политику можно было опускать ниже плинтуса, и т.д. Чтобы США выглядели миротворцем, а Россия выглядела агрессором.Вот цель Соединенных Штатов, а вовсе не победа Украины. Им плевать на Украину, они готовы сражаться до последнего украинца, они готовы бросить в топку войны поляков только лишь для того, чтобы нанести стратегическое поражение России, а именно - разорить Россию, потому что война на Украине – это война на истощение. Кто первый не выдержит? Чья экономика сломается?Поскольку мы имеем ввиду борьбу России против коллективного Запада, а это даже не 31-32 члена НАТО – это пятьдесят с лишним государств, которые подчиняются Соединенным Штатам и выполняют их волю.Поэтому говорить о том, что борьба на Украине идет только между Россией и Украиной – это неправда, это значит не видеть дальше собственного носа или деревьев - за деревьями леса не видеть.То, что наша экономика справляется со всеми этими… пример – мы в ходе СВО еще можем проводить такие форумы как "Армия-2023", где выставляем свою современную технику, где присутствуют представители шестидесяти иностранных государств, куда приедут представители любых других государств, которые у нас имеют военные представительства в Москве, дипломатические военные представительства.Во время этого форума мы еще проведем международную конференцию по безопасности.Это все говорит о том, что у нас крепкие тылы, что мы можем бороться с этими пятьюдесятью государствами под руководством Соединенных Штатов, практически на равных, даже не на равных, а при этом одерживать победу, одну за другой. Ситуация на поле боя, на Украине - свидетельствует именно об этом.– Говоря о контрнаступлении Украины или просто о наступлении, впору задать вопрос о российском контрнаступлении, ведь, все-таки, лучшая защита – это нападение. Какие тут наиболее перспективные направления? И есть ли целесообразность с военно-тактической точки зрения?– Вы не первый задаете мне такой вопрос, как будто я сотрудник штаба или Объединенного командования.– Давайте поставим так вопрос – насколько оно необходимо? Или все-таки работа по перемалыванию живой силы гораздо эффективнее, чем идти в наступление куда-то?– Нет, это одно от другого неотделимо. Я думаю, что мы не переходим к контрнаступлению, пока Украина не исчерпает все свои резервы.Почему мы это делаем? Потому, что наступать... вот у нас в людском измерении силы практически равны с Украиной, на поле боя. А наступать надо, когда у тебя превышение в личном составе в три-четыре раза.Поэтому, при равенстве сил - наступать достаточно… ну, употреблю это слово расхожее – стремно. Потому что у тебя нет преимуществ в личном составе, ты будешь подвергать своих людей ненужному риску.Поэтому мы ждем – я так думаю, это не факт, мне об этом никто не говорил – ни Герасимов, ни Шойгу, ни Суровикин, никто не говорил.Мы ждем, когда Украина исчерпает свои возможности, тогда мы перейдем в наступление - там, куда наиболее выгодно наступать.На мой взгляд, надо сделать все, чтобы отрезать Украину от наших границ, чтобы Украина не смогла направлять беспилотники, чтобы не смогла стрелять по нашим территориям, по Белгородской, Брянской областям, по Курской, Воронежской, по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, по Запорожской, Херсонской областям.Поэтому мы должны освободить от врага, как раз на триста километров в глубину Украины, это расстояние, которое пролетает ракета "Хаймарс", а теперь еще и "Таурус" будет, если немцы поставят все-таки их.Мы должны на эту глубину отодвинуть украинские силовые структуры. А что это значит? Мы должны освободить Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую области. Ну, естественно, на юге Николаевскую и Одесскую, чтобы Украина была начисто отрезана от Черного моря, и чтобы никакие дроны, ни морские, ни авиационные не атаковали Крым, Крымский мост и т.д.Чтобы Украина навсегда осталась без моря и без возможности, что ее с моря кто-нибудь мог бы поддержать. Вот это вот, на мой взгляд, первые такие шаги, которые должны быть осуществлены.Но понятно, что, как только мы освободим Херсонскую область полностью, Николаевскую и Одесскую области – по ним начнут стрелять тоже. Так же, как освободим Днепропетровскую – по ней стрелять будут, Харьковскую – по ней будут стрелять. Что надо делать? Я думаю, идти на север и на запад.Когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что мы должны дойти до Львовской области, намекая на то, что Львовская область, Ровенская и Ивано-Франковская области отойдут к Польше. Польша на них претендует.Но я не такой добрый, мне Львова жалко, хотя там уже уничтожили, разбили мое любимое училище, которое я закончил, а потом украинцы превратили его, Львовское высшее военно-политическое училище, в Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.По этой Академии был нанесен удар - как раз во время выпуска офицеров оттуда, и тех же иностранных наемников, которые там находились. Но, тем не менее, Львов хороший город, красивый город. И отдавать его полякам мне не хочется, я бы не отдавал.Но не я командую парадом, поэтому я считаю, что надо доходить до польской границы, чтобы минимизировать всякие попытки наносить удары по нашей территории.Ну а там - это решение за Верховным Главнокомандующим, он у нас принимает решения. Он когда-то поставил задачу провести демилитаризацию, денацификацию Украины. Я думаю, что без продвижения до польской границы ни то, ни другое решить невозможно.– В завершение - вопрос об инциденте в юго-западной части Черного моря, это остановка и проверка сухогруза "Сукра Окан". Тут уже и киевские власти в лице Михаила Подоляка заявили об оптимальном ответе, и назвали уже произошедшее неким ведением каперского права. Какой ответ могут дать, кроме диверсий с беспилотными летательными объектами и катерами Украины, и как можно охарактеризовать ситуацию, которая сейчас сложилась в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки?– Давайте все-таки определимся в определениях, извините за тавтологию. Когда атакуют беспилотники гражданские объекты – это не диверсия, это терроризм.Диверсия – это когда против военных объектов может произойти нападение, на фронте и т.д. Можно это диверсией назвать. А так - это терроризм.Украина, потерпев поражение в контрнаступлении, пытается компенсировать это поражение проведением террористических актов. И в сторону Москвы беспилотники летят, как вы знаете, и в сторону Крымского моста, Крыма и т.д.Что она может сделать? Я не думаю, что они в состоянии останавливать гражданские суда, которые идут в Россию и досматривать их. Им практически нечем, нет флота у Украины.Есть какие-то катера, в том числе, беспилотные, но это пока. Мы же контролируем северо-западную часть Черного моря, это наша задача, и там находятся наши корабли.Поэтому вряд ли мы пропустим какие-то украинские катера, чтобы они нападали на суда, которые идут с грузом продовольствия или грузом какой-то техники в сторону порта Новороссийск, Туапсе, Керчи и т.д.Поэтому мы действуем на полном законном основании, мы же объявили северо-западную часть Черного моря зоной боевых действий - и любое судно, которое проходит через эту зону, должно получать разрешение у наших моряков, у нашей стороны.То, что это судно под флагом Палау не остановилось после нашего требования – это безобразие. Мы на законном основании предупредительным огнем заставили его остановиться.Мы на законном основании, в соответствии со всеми морскими кодексами провели досмотр этого судна, потому что мы знаем, что на судах, которые якобы идут за украинским зерном, перевозилась боевая техника для Украины.Мы проверили – так это или не так, есть там она или нет. Когда мы убедились, что на судне не было никакой боевой техники – мы его отпустили. Пусть идет в Измаил, хотя непонятно, где там в Измаиле они будут чем-то грузиться, может быть, ведрами? Потому что мы уничтожили портовые сооружения в Измаиле, в Рени и в Одессе, зерновые терминалы. Поэтому никакое зерно они там получить не могут.Но это их дело, чем они там будут грузиться, мы на обратному пути тоже их досмотрим и посмотрим, что они везут. Это будет с каждым судном любого государства, которое будет проходить через наши зоны, которые объявлены зоной боевых действий.А то, что Украина нам угрожает – они же нам угрожают уже с 2014 года. Чем только не угрожали! Так что - есть такая хорошая русская поговорка, она звучит так: "мели, Емеля, твоя неделя!".

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, всу, сво, зерно