Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда
22:47 04.09.2023 (обновлено: 22:55 04.09.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
В Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в расширенном формате. К слову, это первая очная встреча лидеров после приостановки зерновой сделки. До этого политики обсуждали эти вопросы в телефонном режиме.
Известно, что по итогам переговоров стороны не подписали ни одного документа, хотя кое-кто питал надежды, что после встречи будет, как минимум реанимация зерновой сделки, а как максимум – учреждение нового формата для переговорного процесса по конфликту на Украине.
Наверняка за закрытыми дверями, как многие и предполагали, Эрдоган не согласился с российскими условиями продления зерновой сделки, которые предполагали снятие ограничений на экспорт российской агропродукции, как итог – переговоры оказались безрезультатны.
Вчера, 19:39Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку Итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, а также отсутствие пописанных документов по зерновой инициативе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех пунктов условий российской стороны. Кроме того, глава государства выразил надежду на завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции в ближайшее время. Он отметил, что стороны "продвинулись" в этом вопросе. В свою очередь Эрдоган отметил, что создание хаба в Турции очень значимо для его страны.
Также турецкий лидер заявил, что Анкара и Москва переживают совершенно иной период в отношениях. Он отметил, что сегодня объем внешней торговли составляет 62 миллиарда долларов и надеется приблизиться к цифре в 100 миллиардов долларов.
Нельзя говорить, что переговоры закончились неудачей, отмечает в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Юрьев. Мы не знаем, о чем они договорились за кулисами, какие решения будут приняты, и какие последствия из этого выйдут, но никакой легкости в этом не будет. Сложная ситуация, по поводу которой выражать какой-то пессимизм или страх не стоит, но для оптимизма оснований тоже не очень много, утверждает эксперт.
При всех перспективах развития политических отношений Анакры и Москвы не стоит забывать и о сомнительных и дискредитирующих действиях со стороны Турции в прошлом:
- сбитый в Сирии российский самолет;
- поставки бронетранспортеров Kipri и БПЛА ТВ 2 Bayraktar Украине;
- самовольная оккупация Турцией северных районов Сирии, где Россия находится по официальному приглашению Башара Асада с просьбой о военной помощи;
-ограничение Турцией прохода военных кораблей через Босфор (чего не скажешь про британские корабли);
- Пантюркский проект Эрдогана, реализуемый через Азербайджан, который уменьшает российское влияние в Средней Азии;
- возвращение “азовцев” на Украину, которые по договоренностям должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В свою очередь Москва ведет себя более интеллигентно по отношению к Турции, и вот лишь некоторые подтверждения:
- участие разведслужб России в предотвращении военного переворота в 2016 году;
- постоянное участие России в гуманитарных миссиях по ликвидации природных катастроф в Турции;
- экспорт овощей в Россию, а также поток российских туристов, которые играют заметную роль в ВВП Турции;
- поддержка Эрдогана на выборах 2023 и продление сомнительной с точки зрения РФ зерновой сделки в рамках этой поддержки;
- строительство атомной электростанции “Аккую”.
"Мы должны понимать, что Турция, если уж она чей-то союзник, то свой собственный. Для нас она всегда была очень важным партнером в политических и экономических делах", - отмечает Дмитрий Юрьев.
Однако эксперт утверждает, что у России весьма сложная история отношений с авторитарными и уверенными в себе лидерами дружественных государств. По мнению политолога, действий исподтишка от турецкого лидера стоит ожидать всегда, но если не теряться, занимать жесткую и умную позицию, то можно защититься от этих действий.
Кроме того, как утверждает главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин, Турция уже проявила себя, как скользкий партнер, когда передала боевиков "Азова", которые должны были находиться до окончания конфликта в Турции, украинской стороне.
Несмотря на сюрпризы со стороны Анкары, кардинальных изменений тут ожидать не стоит, считает эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов. Российско-турецкие отношения находятся в стабильном состоянии, развивается взаимодействие в энергетической области, растёт товарооборот. Турция не смотрит на Украину как на равноценного партнера. Турецкий бизнес и чиновники все-таки приглядывают, какой кусок от Украины можно "откусить", где можно на что-то повлиять.
Отсуствие результатов в переговорах наверняка не входила в планы Эрдогана. Вполне вероятно, что после этого последует некоторая реакция в отношении чувствительных сфер российских интересов.
По мнению члена Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, члена Штаба татар Москвы Александра Разуваева, Турция многое унаследовала от Византии, в том числе и хитрость правителей.
Как отмечает эксперт, нам делить нечего, а экономически у нас очень сильная взаимовыгодное сотрудничество. Более того, Россия сама является представителем тюркского мира (татары, башкиры, якуты и т.д.).
"Я не вижу никаких негативных ожиданий от Турции. Эрдоган создал суверенную Турцию, успешную страну, и никакая политическая смерть ему не грозит. У них с Путиным в этом плане очень много общего", - утверждает Разуваев.