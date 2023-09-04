Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда - 04.09.2023 Украина.ру
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Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда
Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда - 04.09.2023 Украина.ру
Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда
В Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в расширенном формате. К слову, это первая очная встреча лидеров после приостановки зерновой сделки. До этого политики обсуждали эти вопросы в телефонном режиме.
2023-09-04T22:47
2023-09-04T22:55
эксклюзив
турция
россия
украина
зерновая сделка
зарубежье
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Известно, что по итогам переговоров стороны не подписали ни одного документа, хотя кое-кто питал надежды, что после встречи будет, как минимум реанимация зерновой сделки, а как максимум – учреждение нового формата для переговорного процесса по конфликту на Украине.Наверняка за закрытыми дверями, как многие и предполагали, Эрдоган не согласился с российскими условиями продления зерновой сделки, которые предполагали снятие ограничений на экспорт российской агропродукции, как итог – переговоры оказались безрезультатны.Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех пунктов условий российской стороны. Кроме того, глава государства выразил надежду на завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции в ближайшее время. Он отметил, что стороны "продвинулись" в этом вопросе. В свою очередь Эрдоган отметил, что создание хаба в Турции очень значимо для его страны.Также турецкий лидер заявил, что Анкара и Москва переживают совершенно иной период в отношениях. Он отметил, что сегодня объем внешней торговли составляет 62 миллиарда долларов и надеется приблизиться к цифре в 100 миллиардов долларов.Нельзя говорить, что переговоры закончились неудачей, отмечает в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Юрьев. Мы не знаем, о чем они договорились за кулисами, какие решения будут приняты, и какие последствия из этого выйдут, но никакой легкости в этом не будет. Сложная ситуация, по поводу которой выражать какой-то пессимизм или страх не стоит, но для оптимизма оснований тоже не очень много, утверждает эксперт.При всех перспективах развития политических отношений Анакры и Москвы не стоит забывать и о сомнительных и дискредитирующих действиях со стороны Турции в прошлом:- сбитый в Сирии российский самолет;- поставки бронетранспортеров Kipri и БПЛА ТВ 2 Bayraktar Украине;- самовольная оккупация Турцией северных районов Сирии, где Россия находится по официальному приглашению Башара Асада с просьбой о военной помощи;-ограничение Турцией прохода военных кораблей через Босфор (чего не скажешь про британские корабли);- Пантюркский проект Эрдогана, реализуемый через Азербайджан, который уменьшает российское влияние в Средней Азии;- возвращение “азовцев” на Украину, которые по договоренностям должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В свою очередь Москва ведет себя более интеллигентно по отношению к Турции, и вот лишь некоторые подтверждения:- участие разведслужб России в предотвращении военного переворота в 2016 году;- постоянное участие России в гуманитарных миссиях по ликвидации природных катастроф в Турции;- экспорт овощей в Россию, а также поток российских туристов, которые играют заметную роль в ВВП Турции;- поддержка Эрдогана на выборах 2023 и продление сомнительной с точки зрения РФ зерновой сделки в рамках этой поддержки;- строительство атомной электростанции “Аккую”."Мы должны понимать, что Турция, если уж она чей-то союзник, то свой собственный. Для нас она всегда была очень важным партнером в политических и экономических делах", - отмечает Дмитрий Юрьев.Однако эксперт утверждает, что у России весьма сложная история отношений с авторитарными и уверенными в себе лидерами дружественных государств. По мнению политолога, действий исподтишка от турецкого лидера стоит ожидать всегда, но если не теряться, занимать жесткую и умную позицию, то можно защититься от этих действий.Кроме того, как утверждает главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин, Турция уже проявила себя, как скользкий партнер, когда передала боевиков "Азова", которые должны были находиться до окончания конфликта в Турции, украинской стороне.Несмотря на сюрпризы со стороны Анкары, кардинальных изменений тут ожидать не стоит, считает эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов. Российско-турецкие отношения находятся в стабильном состоянии, развивается взаимодействие в энергетической области, растёт товарооборот. Турция не смотрит на Украину как на равноценного партнера. Турецкий бизнес и чиновники все-таки приглядывают, какой кусок от Украины можно "откусить", где можно на что-то повлиять.Отсуствие результатов в переговорах наверняка не входила в планы Эрдогана. Вполне вероятно, что после этого последует некоторая реакция в отношении чувствительных сфер российских интересов.По мнению члена Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, члена Штаба татар Москвы Александра Разуваева, Турция многое унаследовала от Византии, в том числе и хитрость правителей.Как отмечает эксперт, нам делить нечего, а экономически у нас очень сильная взаимовыгодное сотрудничество. Более того, Россия сама является представителем тюркского мира (татары, башкиры, якуты и т.д.)."Я не вижу никаких негативных ожиданий от Турции. Эрдоган создал суверенную Турцию, успешную страну, и никакая политическая смерть ему не грозит. У них с Путиным в этом плане очень много общего", - утверждает Разуваев.
https://ukraina.ru/20230904/1049163161.html
https://ukraina.ru/20230904/1049160217.html
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Серафима Тимохина
Серафима Тимохина
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эксклюзив, турция, россия, украина, зерновая сделка, зарубежье
Эксклюзив, Турция, Россия, Украина, зерновая сделка, Зарубежье

Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда

22:47 04.09.2023 (обновлено: 22:55 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
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В Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в расширенном формате. К слову, это первая очная встреча лидеров после приостановки зерновой сделки. До этого политики обсуждали эти вопросы в телефонном режиме.
Известно, что по итогам переговоров стороны не подписали ни одного документа, хотя кое-кто питал надежды, что после встречи будет, как минимум реанимация зерновой сделки, а как максимум – учреждение нового формата для переговорного процесса по конфликту на Украине.
Наверняка за закрытыми дверями, как многие и предполагали, Эрдоган не согласился с российскими условиями продления зерновой сделки, которые предполагали снятие ограничений на экспорт российской агропродукции, как итог – переговоры оказались безрезультатны.
Александр Ионов интервью
Вчера, 19:39
Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку Итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, а также отсутствие пописанных документов по зерновой инициативе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех пунктов условий российской стороны. Кроме того, глава государства выразил надежду на завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции в ближайшее время. Он отметил, что стороны "продвинулись" в этом вопросе. В свою очередь Эрдоган отметил, что создание хаба в Турции очень значимо для его страны.
Также турецкий лидер заявил, что Анкара и Москва переживают совершенно иной период в отношениях. Он отметил, что сегодня объем внешней торговли составляет 62 миллиарда долларов и надеется приблизиться к цифре в 100 миллиардов долларов.
Нельзя говорить, что переговоры закончились неудачей, отмечает в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Юрьев. Мы не знаем, о чем они договорились за кулисами, какие решения будут приняты, и какие последствия из этого выйдут, но никакой легкости в этом не будет. Сложная ситуация, по поводу которой выражать какой-то пессимизм или страх не стоит, но для оптимизма оснований тоже не очень много, утверждает эксперт.
При всех перспективах развития политических отношений Анакры и Москвы не стоит забывать и о сомнительных и дискредитирующих действиях со стороны Турции в прошлом:
- сбитый в Сирии российский самолет;
- поставки бронетранспортеров Kipri и БПЛА ТВ 2 Bayraktar Украине;
- самовольная оккупация Турцией северных районов Сирии, где Россия находится по официальному приглашению Башара Асада с просьбой о военной помощи;
-ограничение Турцией прохода военных кораблей через Босфор (чего не скажешь про британские корабли);
- Пантюркский проект Эрдогана, реализуемый через Азербайджан, который уменьшает российское влияние в Средней Азии;
- возвращение “азовцев” на Украину, которые по договоренностям должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В свою очередь Москва ведет себя более интеллигентно по отношению к Турции, и вот лишь некоторые подтверждения:
- участие разведслужб России в предотвращении военного переворота в 2016 году;
- постоянное участие России в гуманитарных миссиях по ликвидации природных катастроф в Турции;
- экспорт овощей в Россию, а также поток российских туристов, которые играют заметную роль в ВВП Турции;
- поддержка Эрдогана на выборах 2023 и продление сомнительной с точки зрения РФ зерновой сделки в рамках этой поддержки;
- строительство атомной электростанции “Аккую”.
"Мы должны понимать, что Турция, если уж она чей-то союзник, то свой собственный. Для нас она всегда была очень важным партнером в политических и экономических делах", - отмечает Дмитрий Юрьев.
Однако эксперт утверждает, что у России весьма сложная история отношений с авторитарными и уверенными в себе лидерами дружественных государств. По мнению политолога, действий исподтишка от турецкого лидера стоит ожидать всегда, но если не теряться, занимать жесткую и умную позицию, то можно защититься от этих действий.
Кроме того, как утверждает главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин, Турция уже проявила себя, как скользкий партнер, когда передала боевиков "Азова", которые должны были находиться до окончания конфликта в Турции, украинской стороне.
Леонид Савин интервью
Вчера, 18:25
Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделкуГлавный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин в блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Несмотря на сюрпризы со стороны Анкары, кардинальных изменений тут ожидать не стоит, считает эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов. Российско-турецкие отношения находятся в стабильном состоянии, развивается взаимодействие в энергетической области, растёт товарооборот. Турция не смотрит на Украину как на равноценного партнера. Турецкий бизнес и чиновники все-таки приглядывают, какой кусок от Украины можно "откусить", где можно на что-то повлиять.
Отсуствие результатов в переговорах наверняка не входила в планы Эрдогана. Вполне вероятно, что после этого последует некоторая реакция в отношении чувствительных сфер российских интересов.
По мнению члена Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, члена Штаба татар Москвы Александра Разуваева, Турция многое унаследовала от Византии, в том числе и хитрость правителей.
Как отмечает эксперт, нам делить нечего, а экономически у нас очень сильная взаимовыгодное сотрудничество. Более того, Россия сама является представителем тюркского мира (татары, башкиры, якуты и т.д.).
"Я не вижу никаких негативных ожиданий от Турции. Эрдоган создал суверенную Турцию, успешную страну, и никакая политическая смерть ему не грозит. У них с Путиным в этом плане очень много общего", - утверждает Разуваев.
 
ЭксклюзивТурцияРоссияУкраиназерновая сделкаЗарубежье
 
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22:47Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда
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