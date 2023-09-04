https://ukraina.ru/20230904/1049165637.html

Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда

Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда - 04.09.2023 Украина.ру

Переговоры по зерновой сделке Россия–Турция. Результата нет, но есть надежда

В Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в расширенном формате. К слову, это первая очная встреча лидеров после приостановки зерновой сделки. До этого политики обсуждали эти вопросы в телефонном режиме.

2023-09-04T22:47

2023-09-04T22:47

2023-09-04T22:55

эксклюзив

турция

россия

украина

зерновая сделка

зарубежье

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Известно, что по итогам переговоров стороны не подписали ни одного документа, хотя кое-кто питал надежды, что после встречи будет, как минимум реанимация зерновой сделки, а как максимум – учреждение нового формата для переговорного процесса по конфликту на Украине.Наверняка за закрытыми дверями, как многие и предполагали, Эрдоган не согласился с российскими условиями продления зерновой сделки, которые предполагали снятие ограничений на экспорт российской агропродукции, как итог – переговоры оказались безрезультатны.Президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех пунктов условий российской стороны. Кроме того, глава государства выразил надежду на завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции в ближайшее время. Он отметил, что стороны "продвинулись" в этом вопросе. В свою очередь Эрдоган отметил, что создание хаба в Турции очень значимо для его страны.Также турецкий лидер заявил, что Анкара и Москва переживают совершенно иной период в отношениях. Он отметил, что сегодня объем внешней торговли составляет 62 миллиарда долларов и надеется приблизиться к цифре в 100 миллиардов долларов.Нельзя говорить, что переговоры закончились неудачей, отмечает в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Юрьев. Мы не знаем, о чем они договорились за кулисами, какие решения будут приняты, и какие последствия из этого выйдут, но никакой легкости в этом не будет. Сложная ситуация, по поводу которой выражать какой-то пессимизм или страх не стоит, но для оптимизма оснований тоже не очень много, утверждает эксперт.При всех перспективах развития политических отношений Анакры и Москвы не стоит забывать и о сомнительных и дискредитирующих действиях со стороны Турции в прошлом:- сбитый в Сирии российский самолет;- поставки бронетранспортеров Kipri и БПЛА ТВ 2 Bayraktar Украине;- самовольная оккупация Турцией северных районов Сирии, где Россия находится по официальному приглашению Башара Асада с просьбой о военной помощи;-ограничение Турцией прохода военных кораблей через Босфор (чего не скажешь про британские корабли);- Пантюркский проект Эрдогана, реализуемый через Азербайджан, который уменьшает российское влияние в Средней Азии;- возвращение “азовцев” на Украину, которые по договоренностям должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В свою очередь Москва ведет себя более интеллигентно по отношению к Турции, и вот лишь некоторые подтверждения:- участие разведслужб России в предотвращении военного переворота в 2016 году;- постоянное участие России в гуманитарных миссиях по ликвидации природных катастроф в Турции;- экспорт овощей в Россию, а также поток российских туристов, которые играют заметную роль в ВВП Турции;- поддержка Эрдогана на выборах 2023 и продление сомнительной с точки зрения РФ зерновой сделки в рамках этой поддержки;- строительство атомной электростанции “Аккую”."Мы должны понимать, что Турция, если уж она чей-то союзник, то свой собственный. Для нас она всегда была очень важным партнером в политических и экономических делах", - отмечает Дмитрий Юрьев.Однако эксперт утверждает, что у России весьма сложная история отношений с авторитарными и уверенными в себе лидерами дружественных государств. По мнению политолога, действий исподтишка от турецкого лидера стоит ожидать всегда, но если не теряться, занимать жесткую и умную позицию, то можно защититься от этих действий.Кроме того, как утверждает главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин, Турция уже проявила себя, как скользкий партнер, когда передала боевиков "Азова", которые должны были находиться до окончания конфликта в Турции, украинской стороне.Несмотря на сюрпризы со стороны Анкары, кардинальных изменений тут ожидать не стоит, считает эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов. Российско-турецкие отношения находятся в стабильном состоянии, развивается взаимодействие в энергетической области, растёт товарооборот. Турция не смотрит на Украину как на равноценного партнера. Турецкий бизнес и чиновники все-таки приглядывают, какой кусок от Украины можно "откусить", где можно на что-то повлиять.Отсуствие результатов в переговорах наверняка не входила в планы Эрдогана. Вполне вероятно, что после этого последует некоторая реакция в отношении чувствительных сфер российских интересов.По мнению члена Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, члена Штаба татар Москвы Александра Разуваева, Турция многое унаследовала от Византии, в том числе и хитрость правителей.Как отмечает эксперт, нам делить нечего, а экономически у нас очень сильная взаимовыгодное сотрудничество. Более того, Россия сама является представителем тюркского мира (татары, башкиры, якуты и т.д.)."Я не вижу никаких негативных ожиданий от Турции. Эрдоган создал суверенную Турцию, успешную страну, и никакая политическая смерть ему не грозит. У них с Путиным в этом плане очень много общего", - утверждает Разуваев.

https://ukraina.ru/20230904/1049163161.html

https://ukraina.ru/20230904/1049160217.html

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

эксклюзив, турция, россия, украина, зерновая сделка, зарубежье