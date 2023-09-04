https://ukraina.ru/20230904/1049164514.html

Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“

Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“ - 04.09.2023 Украина.ру

Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“

Министр обороны России Сергей Шойгу ожидает от назначения Рустема Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-04T20:45

2023-09-04T20:45

2023-09-04T20:46

новости

россия

сергей шойгу

украина

рустем умеров

алексей резников

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Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html

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2023

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новости, россия, сергей шойгу, украина, рустем умеров, алексей резников