Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“
20:45 04.09.2023 (обновлено: 20:46 04.09.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу ожидает от назначения Рустема Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", - сказал Шойгу.
Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
Вчера, 16:12Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова