Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“ - 04.09.2023 Украина.ру
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Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“
Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“ - 04.09.2023 Украина.ру
Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“
Министр обороны России Сергей Шойгу ожидает от назначения Рустема Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-04T20:45
2023-09-04T20:46
новости
россия
сергей шойгу
украина
рустем умеров
алексей резников
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Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей шойгу, украина, рустем умеров, алексей резников
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Рустем Умеров, Алексей Резников

Шойгу ждёт от Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“

20:45 04.09.2023 (обновлено: 20:46 04.09.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКоллегия Минобороны России
Коллегия Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу ожидает от назначения Рустема Умерова „пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", - сказал Шойгу.
Отставку министра обороны Алексея Резникова связывают с коррупционными скандалами вокруг Минобороны Украины и с провальным контрнаступлением ВСУ.
Вечером 3 сентября Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 16:12
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
 
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