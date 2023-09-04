Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей - 04.09.2023 Украина.ру
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Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей - 04.09.2023 Украина.ру
Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Министр иностранный дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-04T20:15
2023-09-04T20:15
новости
австрия
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зарубежье
дмитрий кулеба
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мид
конфликт
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В Вене прошла встреча послов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подключился по видеосвязи.При этом австрийский дипломат отметил, что это хорошо и настроен и дальше продолжать прямой диалог.Шалленберг ранее отмечал, что позиция Австрии остается неизменной — республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках оружия Киеву.Также глава МИД Австрии отмечал, что хотел бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.Кулеба во время встречи заявил, что конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров, а путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия открыта к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.
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новости, австрия, украина, зарубежье, дмитрий кулеба, мид украины, мид, конфликт
Новости, Австрия, Украина, Зарубежье, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, МИД, конфликт

Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей

20:15 04.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und ÄußeresАлександр Шалленберг
Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© commons.wikimedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
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Министр иностранный дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В Вене прошла встреча послов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подключился по видеосвязи.
"За последние 18 месяцев у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей“, - сказал Шалленберг.
При этом австрийский дипломат отметил, что это хорошо и настроен и дальше продолжать прямой диалог.
Шалленберг ранее отмечал, что позиция Австрии остается неизменной — республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках оружия Киеву.
Также глава МИД Австрии отмечал, что хотел бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.
Кулеба во время встречи заявил, что конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров, а путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия открыта к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 16:00
Останется лидером: в Австрии признали, что Европа не сможет обойтись без РоссииПомимо ООН, ОБСЕ является единственной площадкой на которой продолжается обмен мнениями между Западом и Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 21 августа, выступая в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо
 
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