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Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей

Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей - 04.09.2023 Украина.ру

Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей

Министр иностранный дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-04T20:15

2023-09-04T20:15

2023-09-04T20:15

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В Вене прошла встреча послов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подключился по видеосвязи.При этом австрийский дипломат отметил, что это хорошо и настроен и дальше продолжать прямой диалог.Шалленберг ранее отмечал, что позиция Австрии остается неизменной — республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках оружия Киеву.Также глава МИД Австрии отмечал, что хотел бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.Кулеба во время встречи заявил, что конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров, а путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия открыта к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.

https://ukraina.ru/20230821/1048842858.html

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новости, австрия, украина, зарубежье, дмитрий кулеба, мид украины, мид, конфликт