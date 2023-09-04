https://ukraina.ru/20230904/1049163496.html

Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба

Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба - 04.09.2023 Украина.ру

Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба

Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-04T19:56

2023-09-04T19:56

2023-09-04T19:56

новости

украина

мид украины

дмитрий кулеба

переговоры

"формула мира"

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Глава МИД Украины Кулеба подключился по видеосвязи на встречу послов в Вене. На встрече присутствовал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.Австрийский дипломат ранее заявил, что Австрия хотела бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.Кулеба заявил, что ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. „Но некоторые войны - не просто конфликты или территориальные споры“, добавил он.Украинский министр считает, что конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров.Кулеба считает, что „справедливого прочного мира“ можно достичь, только лишь придерживаясь „формулы мира“ президента Украины Владимира Зеленского.Осенью 2022 года Зеленский представил так называемую „формулу мира“. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.

https://ukraina.ru/20230831/1049073091.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, мид украины, дмитрий кулеба, переговоры, "формула мира"