Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049163496.html
Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба
Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба - 04.09.2023 Украина.ру
Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба
Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-04T19:56
2023-09-04T19:56
новости
украина
мид украины
дмитрий кулеба
переговоры
"формула мира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/74/1034167401_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e881dbca8989aa995a638db5b14af8ae.jpg
Глава МИД Украины Кулеба подключился по видеосвязи на встречу послов в Вене. На встрече присутствовал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.Австрийский дипломат ранее заявил, что Австрия хотела бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.Кулеба заявил, что ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. „Но некоторые войны - не просто конфликты или территориальные споры“, добавил он.Украинский министр считает, что конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров.Кулеба считает, что „справедливого прочного мира“ можно достичь, только лишь придерживаясь „формулы мира“ президента Украины Владимира Зеленского.Осенью 2022 года Зеленский представил так называемую „формулу мира“. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
https://ukraina.ru/20230831/1049073091.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/74/1034167401_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_44c4b5f251b037cf07ffec19e2d32e85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мид украины, дмитрий кулеба, переговоры, "формула мира"
Новости, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, переговоры, "формула мира"

Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба

19:56 04.09.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Глава МИД Украины Кулеба подключился по видеосвязи на встречу послов в Вене. На встрече присутствовал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Австрийский дипломат ранее заявил, что Австрия хотела бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.
Кулеба заявил, что ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. „Но некоторые войны - не просто конфликты или территориальные споры“, добавил он.
Украинский министр считает, что конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров.
„Путь к дипломатии лежит через поле боя“, - сказал в ходе своего выступления Кулеба.
Кулеба считает, что „справедливого прочного мира“ можно достичь, только лишь придерживаясь „формулы мира“ президента Украины Владимира Зеленского.
Осенью 2022 года Зеленский представил так называемую „формулу мира“. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 16:36
Кулеба посоветовал критикам "контрнаступа" заткнуться и идти на фронт Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал критикам так называемого контрнаступления ВСУ замолчать и отправляться на фронт. Такое заявление украинский дипломат сделал на неформальной встрече глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP
 
НовостиУкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулебапереговоры"формула мира"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
19:56Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба
19:39Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку
19:20Российский и турецкий лидеры завершили переговоры в Сочи
19:15Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа
18:50Будущее зерновой сделки, отмена отсрочки для "вечных студентов". Итоги 4 сентября
18:48Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции
18:37Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров
18:34„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления
18:25Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку
18:12"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз
18:00Польская кавалерия: от шести великих побед до "атаки на танки"
17:51Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ
17:45Александр Каргин: Израильские паломники на Украине могут пострадать в антисемитских стычках
17:44"Это не пробуксовка, это провал". Путин прокомментировал "контрнаступ"
17:38Причины провала ВСУ, кому выгодна война США с Россией. О чём говорили эксперты 4 сентября
17:28Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября
17:27Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
17:18В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать
17:08Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
Лента новостейМолния