https://ukraina.ru/20230904/1049163161.html

Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку

Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку - 04.09.2023 Украина.ру

Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку

Итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, а также отсутствие пописанных документов по зерновой инициативе в интервью изданию Украина.ру прокомментировал эксперт движения "Сильная Россия", председатель благотворительного фонда "Ридовка" помогает!" Александр Ионов.

2023-09-04T19:39

2023-09-04T19:39

2023-09-04T19:46

интервью

турция

россия

украина

владимир путин

эрдоган

зерновая сделка

вооружения

сочи

одесса

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— Александр Викторович, ожидали ли вы именно таких итогов встречи Путина и Эрдогана?— Я не думаю, что данные результаты встречи президентов говорят о каком-то прорыве в отношении зерновой инициативы. Для меня они вполне ожидаемы.Российские условия по договору не соблюдались никогда, а по зерновому коридору шел "черный трафик" — незаконно провозилось оружие на Украину, чему есть подтверждение и данные расследования западных СМИ.Кроме того, сейчас нет наблюдателей за тем, что именно грузят на корабли, идущие из Украины и на Украину, возникает вопрос не только региональной, но и глобальной безопасности. Это вызывает вопросы и у российских, и у западных силовых подразделений.Политическая основа этой сделки, по мнению Запада, может повлиять на Россию и ослабить наши позиции на внешних рынках по поставам зерна в Африку, на Ближний Восток. На самом деле Россия, имея рекордные урожаи зерна, предложила отгрузить его странам чуть ли не бесплатно, с большим демпингом — субсидировать зерно хорошего класса в большом тоннаже.— Зерновую сделку, по мнению отдельных политологов, можно считать прообразом мирных переговоров России и Украины. Получается, что нет сделки — нет переговоров?— Переговоры с Украиной, Западом, при участии Турции или без, могут пройти исключительно с учетом условий России. Принимать их во внимание нигде не хотят. Поэтому мирные переговоры, как и зерновую сделку, мы, в свою очередь, не учитываем как внешнеполитические вопросы. Они стоят в повестке и будут взяты в работу только тогда, когда российские требования будут услышаны. Пока мы этого не видим.— Как итоги встречи президентов повлияют на российско-турецкие и турецко-украинские отношения?— Кардинальных изменений тут ожидать не стоит. Российско-турецкие отношения находятся в стабильном состоянии, развивается взаимодействие в энергетической области, растёт товарооборот.Турция не смотрит на Украину как на равноценного партнера. Турецкий бизнес и чиновники все-таки приглядывают, какой кусок от Украины можно "откусить", где можно на что-то повлиять.— Как Россия будет корректировать проведение спецоперации с учетом принятых президентами решений?— Президент России Владимир Путин отметил еще раз полнейший провал украинского так называемого контрнаступления. Безусловно, когда задачи спецоперации, поставленные Генштабом и Путиным, будут достигнуты, придет время решать вопросы, связанные с гуманитарным и военным сотрудничеством России с другими странами.Безусловно, выход из международных ограничений дает возможность России лавировать и пресекать поставки вооружений в порты Одессы и Николаева под видом зерна; мы сможем наносить ракетные удары по подозрительным суднам или местам в портах. Для НАТО, конечно, удобно морским путем возить вооружения, особенно артиллерию, для ВСУ, нежели везти открытым видом транспортировки по сухопутным маршрутам.— Каких действий можно ожидать от киевского режима и от Зеленского, которые надеялись, что Эрдогану удастся уговорить Путина на сделку?— После последних обширных атак беспилотников, которые ВСУ пытаются провести по территории России, видно, что у киевского режима начался период агонии. Зерновая сделка могла стать для них хоть какой-то политической победой, чтобы стабилизировать ситуацию с поставками оружия для ВСУ. Напомню, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил сегодня, что встреча Эрдогана и Путина — единственная возможность зерновую сделку возобновить.Но уже не то время и место — Россия более не намерена поддерживать траффик оружия для националистов через зерновой коридор.

https://ukraina.ru/20230214/1043539506.html

https://ukraina.ru/20230904/1049160217.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турция, россия, украина, владимир путин, эрдоган, зерновая сделка, вооружения, сочи, одесса, всу, спецоперация, контрнаступление, переговоры