https://ukraina.ru/20230904/1049162996.html

Российский и турецкий лидеры завершили переговоры в Сочи

Российский и турецкий лидеры завершили переговоры в Сочи - 04.09.2023 Украина.ру

Российский и турецкий лидеры завершили переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский кризис и прекращение действия „зерновой сделки“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-04T19:20

2023-09-04T19:20

2023-09-04T19:20

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Российский лидер подчеркнул, что выход Москвы из „зерновой сделки“ не оказал влияния на мировой рынок. На это указывает снижение цен и отсутствие недостатка продовольствия.При этом Путин отметил, что есть проблемы со справедливым распределением продовольствия.Президент России напомнил, что Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства.За время действия „зерновой сделки“ Украина импортировала около 32 миллионов тонн грузов. Из них 70 процентов зерновых поступили в обеспеченные страны.Эрдоган считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным, отметил он.Путин подчеркнул, что Россия возобновит участие в соглашении, как только данные ей обещания будут выполнены.Турецкий лидер выразил готовность выступить посредником между Россией и Украиной в конфликте.Путин, в свою очередь, напомнил, что достигнутые при посредничестве Эрдогана договоренности Киев "отправил на свалку“."К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", — добавил Путин.Президент России напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. При этом, президент Украины Владимир Зеленский год назад на законодательном уровне запретил вести переговоры.Комментируя так называемое украинского контрнаступление, Путин отметил, что оно не пробуксовка, это провал.

https://ukraina.ru/20230904/1049162126.html

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новости, россия, турция, владимир путин, эрдоган, переговоры, сочи, украина