Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции - 04.09.2023 Украина.ру
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Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции
Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции - 04.09.2023 Украина.ру
Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции
Политолог Марат Баширов прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, главные итоги и темы встречи, а также возможные выгоды, которые она принесёт:
2023-09-04T18:48
2023-09-04T18:48
видео
эрдоган
владимир путин
сочи
зерновая сделка
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0:37 – Главные итоги встречи президентов России и Турции; 4:06 – Ожидание прорывов по Черноморской зерновой инициативе; 8:44 – Позиция Эрдогана и тема Украины; 12:23 – Политика, бизнес и поставки оружия; 15:48 – Встреча Зеленского и Эрдогана;ТГ-канал "Политджойстик": https://t.me/politjoystic
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видео, эрдоган, владимир путин, сочи, зерновая сделка, видео
Видео, Эрдоган, Владимир Путин, Сочи, зерновая сделка

Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции

18:48 04.09.2023
 
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Политолог Марат Баширов прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, главные итоги и темы встречи, а также возможные выгоды, которые она принесёт:
0:37 – Главные итоги встречи президентов России и Турции;
4:06 – Ожидание прорывов по Черноморской зерновой инициативе;
8:44 – Позиция Эрдогана и тема Украины;
12:23 – Политика, бизнес и поставки оружия;
15:48 – Встреча Зеленского и Эрдогана;
ТГ-канал "Политджойстик": https://t.me/politjoystic
 
ВидеоЭрдоганВладимир ПутинСочизерновая сделка
 
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