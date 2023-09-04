Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции
Политолог Марат Баширов прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, главные итоги и темы встречи, а также возможные выгоды, которые она принесёт:
0:37 – Главные итоги встречи президентов России и Турции;
4:06 – Ожидание прорывов по Черноморской зерновой инициативе;
8:44 – Позиция Эрдогана и тема Украины;
12:23 – Политика, бизнес и поставки оружия;
15:48 – Встреча Зеленского и Эрдогана;
4:06 – Ожидание прорывов по Черноморской зерновой инициативе;
8:44 – Позиция Эрдогана и тема Украины;
12:23 – Политика, бизнес и поставки оружия;
15:48 – Встреча Зеленского и Эрдогана;
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