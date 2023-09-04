https://ukraina.ru/20230904/1049162126.html

Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции

Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции - 04.09.2023 Украина.ру

Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции

Политолог Марат Баширов прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, главные итоги и темы встречи, а также возможные выгоды, которые она принесёт:

2023-09-04T18:48

2023-09-04T18:48

2023-09-04T18:48

видео

эрдоган

владимир путин

сочи

зерновая сделка

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0:37 – Главные итоги встречи президентов России и Турции; 4:06 – Ожидание прорывов по Черноморской зерновой инициативе; 8:44 – Позиция Эрдогана и тема Украины; 12:23 – Политика, бизнес и поставки оружия; 15:48 – Встреча Зеленского и Эрдогана;ТГ-канал "Политджойстик": https://t.me/politjoystic

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2023

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