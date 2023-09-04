„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру
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„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления
„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру
„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления
Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента России Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал „Вы слушали маяк“
2023-09-04T18:34
2023-09-04T18:34
новости
россия
владимир путин
сергей шойгу
минобороны рф
всу
контрнаступление
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Глава военного ведомства отметил, что украинские военные последние десять дней совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами, выполнить команды, которые даны".После переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. "По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
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новости, россия, владимир путин, сергей шойгу, минобороны рф, всу, контрнаступление
Новости, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, ВСУ, контрнаступление

„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления

18:34 04.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента России Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал „Вы слушали маяк“
"Мне наверное неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так", - заявил Шойгу.
Глава военного ведомства отметил, что украинские военные последние десять дней совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами, выполнить команды, которые даны".

"На сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент", - добавил Шойгу.

После переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления.
"По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
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