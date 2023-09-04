https://ukraina.ru/20230904/1049161555.html

„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления

„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления - 04.09.2023 Украина.ру

„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента России Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал „Вы слушали маяк“

2023-09-04T18:34

2023-09-04T18:34

2023-09-04T18:34

новости

россия

владимир путин

сергей шойгу

минобороны рф

всу

контрнаступление

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Глава военного ведомства отметил, что украинские военные последние десять дней совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами, выполнить команды, которые даны".После переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления. "По пробуксовке контрнаступления - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так",- сказал Путин.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня и продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230904/1049158767.html

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2023

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новости, россия, владимир путин, сергей шойгу, минобороны рф, всу, контрнаступление