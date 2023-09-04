https://ukraina.ru/20230904/1049161285.html

Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров

Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров - 04.09.2023 Украина.ру

Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров

Переговоры на высшем уровне между лидерами Турции и России, которые проходят сегодня в Сочи, затронули целый спектр ключевых вопросов международной политики и финансово-экономических отношений

2023-09-04T18:37

2023-09-04T18:37

2023-09-04T18:37

эксклюзив

турция

сирия

эрдоган

владимир путин

сша

ближний восток

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В частности, речь идет о перспективах продления зерновой сделки и урегулирования конфликта на Украине, о транзитных поставках природного газа, переходе на взаиморасчеты в национальных валютах и строительстве новых атомных энергоблоков на территории Турции.Все эти вопросы имеют сейчас для Анкары особую важность – причем, значение экономической составляющей скорее превалирует над политикой.Согласно данным агентства TürkStat, годовая инфляция в Турции выросла в августе еще на 9,09% – до 58,94%, обновив этим национальный антирекорд. В этих условиях президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в развитии крупномасштабных совместных проектов с Россией. Потому что, как ожидают аналитики и эксперты, они помогут выровнять пикирующий курс лиры.Однако у российско-турецких отношений существует еще одно, сирийское измерение.Оба государства заинтересованы в урегулировании многолетней гражданской войны на территории Сирийской Арабской республики. Между тем, ситуация в Сирии существенно обострилась в течение последних недель, и вопрос об ее стабилизации стоит сейчас на повестке дня достаточно остро.Часть сирийской территории на северо-востоке страны, за рекой Евфрат, незаконно находится под фактическим контролем США. Причем, американцы ввели свои войска на сирийскую территорию явочным порядком – без согласия правительства в Дамаске, и даже без мандата Организации Объединённых Наций, который зачастую используется ими для попытки прикрыть оккупацию и агрессию.Вашингтон управляет захваченными провинциями руками марионеточных вооруженных формирований, известных под названием Сирийские демократические силы, во главе с представителями курдского национального меньшинства. А одной из причин американского военного присутствия являются большие нефтяные запасы в песках сирийской пустыни."Эти богатые нефтью земли на востоке Сирии остаются одновременно и серой зоной, и чёрной дырой, и местом, за которое пока ещё держатся незаконно находящиеся там американские формирования", – рассказывает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Американское господство не вызывает у местного населения никакого восторга. Проживающие на этой территории сирийцы уже поняли, что США заинтересованы в бесконечном продолжении военного кризиса, потому что это обеспечивает продолжение их военного присутствия на Ближнем Востоке. А народ Сирии, наоборот, устал от многолетней войны, и добивается ее скорейшего прекращения.Потеряв терпение, племена арабов, проживающие в стратегически важной провинции Дейр эз-Зор, подняли вооруженный мятеж против проамериканской оккупационной администрации. Причем, им оказали поддержку вооруженные группировки, дислоцирующиеся в северной части Сирии – в регионе, который были захвачен турецкой армией в результате военной кампании против курдов.Формально столкновения происходят между курдами и арабами. Однако, западные эксперты понимают реальное положение дел. Они признают, что речь идет о типичном прокси-конфликте – опосредованной вооруженной борьбе между Турцией и США. Потому что интересы этих двух стран – членов Североатлантического альянса – напрямую сталкиваются между собой на территории Сирии.В Анкаре понимают: квазинезависимый американский протекторат, созданный в последние годы на территории Сирии, будет использоваться Белым Домом с целью давления на турецкое правительство. Потому что на территории Турецкой республики компактно проживают десятки миллионов этнических курдов.Как написал известный турецкий журналист Мурат Йеткин, Соединенные Штаты Америки применяют на Украине и в Сирии одинаковую стратегию войны чужими руками, "используя локальные или региональные силы для достижения своих целей".При этом американцы хотят законсервировать существующую сейчас в Сирии нестабильность на многие годы, или даже десятилетия. А это не отвечает текущим интересам Реджепа Тайипа Эродгана.На территории Турции до сих пор проживают несколько миллионов сирийских беженцев, а их содержание дорого обходится турецкому госбюджету, способствуя ускорению инфляции. Тем более, большинство бежавших от войны сирийцев проживают в пострадавшем от землетрясения регионе на юге страны, где до сих пор не преодолены последствия гуманитарного кризиса.Как утверждают турецкие эксперты, в Анкаре все чаще задумываются над тем, чтобы наладить отношения с сирийским правительством в Дамаске, и открыть путь для окончательного прекращения гражданской войны. А для этого нужно заручиться политической поддержкой со стороны Москвы.Необходимость завершения конфликта понятна сегодня многим. Тем более, что ситуация на большинстве территорий Сирии, которая подконтрольна законной власти, тоже остается тяжелой и напряженной.Дамаск все так же страдает от многочисленных экономических санкций – несмотря на потепление отношений с другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.А вынужденное продолжение боевых действий против протурецких исламистов, атакующих город Алеппо с территории провинции Идлиб, тоже не способствует попыткам стабилизировать социально-экономическую ситуацию в государстве.Как считают ближневосточные обозреватели, в этой ситуации уже просматриваются будущие контуры возможной международной сделки, направленной на установление мира в Сирии.Но главным препятствием на пути к ее осуществлению остаются США, которые хотят только одного – продолжать войну и сохранять свое военное присутствие на сирийской земле, стравливая для этого арабские и курдские племена.Прекратить американскую оккупацию непросто. Однако этого можно будет добиться при условии консолидированной позиции сирийского национального правительства, России Турции, Ирана, а также влиятельного пула арабских стран, где понимают, что в сирийской войне давно уже нужно поставить точку – прекратив стрелять и вернув домой многочисленных беженцев.Перспектива такого урегулирования становится все более реалистичной в условиях постепенно снижения американского влияния на Ближнем Востоке – когда США потеряли свои позиции в Афганистане и в значительной мере утратили их в соседнем Ираке.И если гражданская война в Сирии действительно прекратиться – вопреки позиции Белого Дома – это станет важным прецедентом для урегулирования конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20230901/1049107145.html

https://ukraina.ru/20230323/1044683656.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, турция, сирия, эрдоган, владимир путин, сша, ближний восток