Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049161285.html
Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров
Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров - 04.09.2023 Украина.ру
Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров
Переговоры на высшем уровне между лидерами Турции и России, которые проходят сегодня в Сочи, затронули целый спектр ключевых вопросов международной политики и финансово-экономических отношений
2023-09-04T18:37
2023-09-04T18:37
эксклюзив
турция
сирия
эрдоган
владимир путин
сша
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101959/04/1019590415_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_528b47dc06aa3c5f1114f17bf5f8a65f.jpg
В частности, речь идет о перспективах продления зерновой сделки и урегулирования конфликта на Украине, о транзитных поставках природного газа, переходе на взаиморасчеты в национальных валютах и строительстве новых атомных энергоблоков на территории Турции.Все эти вопросы имеют сейчас для Анкары особую важность – причем, значение экономической составляющей скорее превалирует над политикой.Согласно данным агентства TürkStat, годовая инфляция в Турции выросла в августе еще на 9,09% – до 58,94%, обновив этим национальный антирекорд. В этих условиях президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в развитии крупномасштабных совместных проектов с Россией. Потому что, как ожидают аналитики и эксперты, они помогут выровнять пикирующий курс лиры.Однако у российско-турецких отношений существует еще одно, сирийское измерение.Оба государства заинтересованы в урегулировании многолетней гражданской войны на территории Сирийской Арабской республики. Между тем, ситуация в Сирии существенно обострилась в течение последних недель, и вопрос об ее стабилизации стоит сейчас на повестке дня достаточно остро.Часть сирийской территории на северо-востоке страны, за рекой Евфрат, незаконно находится под фактическим контролем США. Причем, американцы ввели свои войска на сирийскую территорию явочным порядком – без согласия правительства в Дамаске, и даже без мандата Организации Объединённых Наций, который зачастую используется ими для попытки прикрыть оккупацию и агрессию.Вашингтон управляет захваченными провинциями руками марионеточных вооруженных формирований, известных под названием Сирийские демократические силы, во главе с представителями курдского национального меньшинства. А одной из причин американского военного присутствия являются большие нефтяные запасы в песках сирийской пустыни."Эти богатые нефтью земли на востоке Сирии остаются одновременно и серой зоной, и чёрной дырой, и местом, за которое пока ещё держатся незаконно находящиеся там американские формирования", – рассказывает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Американское господство не вызывает у местного населения никакого восторга. Проживающие на этой территории сирийцы уже поняли, что США заинтересованы в бесконечном продолжении военного кризиса, потому что это обеспечивает продолжение их военного присутствия на Ближнем Востоке. А народ Сирии, наоборот, устал от многолетней войны, и добивается ее скорейшего прекращения.Потеряв терпение, племена арабов, проживающие в стратегически важной провинции Дейр эз-Зор, подняли вооруженный мятеж против проамериканской оккупационной администрации. Причем, им оказали поддержку вооруженные группировки, дислоцирующиеся в северной части Сирии – в регионе, который были захвачен турецкой армией в результате военной кампании против курдов.Формально столкновения происходят между курдами и арабами. Однако, западные эксперты понимают реальное положение дел. Они признают, что речь идет о типичном прокси-конфликте – опосредованной вооруженной борьбе между Турцией и США. Потому что интересы этих двух стран – членов Североатлантического альянса – напрямую сталкиваются между собой на территории Сирии.В Анкаре понимают: квазинезависимый американский протекторат, созданный в последние годы на территории Сирии, будет использоваться Белым Домом с целью давления на турецкое правительство. Потому что на территории Турецкой республики компактно проживают десятки миллионов этнических курдов.Как написал известный турецкий журналист Мурат Йеткин, Соединенные Штаты Америки применяют на Украине и в Сирии одинаковую стратегию войны чужими руками, "используя локальные или региональные силы для достижения своих целей".При этом американцы хотят законсервировать существующую сейчас в Сирии нестабильность на многие годы, или даже десятилетия. А это не отвечает текущим интересам Реджепа Тайипа Эродгана.На территории Турции до сих пор проживают несколько миллионов сирийских беженцев, а их содержание дорого обходится турецкому госбюджету, способствуя ускорению инфляции. Тем более, большинство бежавших от войны сирийцев проживают в пострадавшем от землетрясения регионе на юге страны, где до сих пор не преодолены последствия гуманитарного кризиса.Как утверждают турецкие эксперты, в Анкаре все чаще задумываются над тем, чтобы наладить отношения с сирийским правительством в Дамаске, и открыть путь для окончательного прекращения гражданской войны. А для этого нужно заручиться политической поддержкой со стороны Москвы.Необходимость завершения конфликта понятна сегодня многим. Тем более, что ситуация на большинстве территорий Сирии, которая подконтрольна законной власти, тоже остается тяжелой и напряженной.Дамаск все так же страдает от многочисленных экономических санкций – несмотря на потепление отношений с другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.А вынужденное продолжение боевых действий против протурецких исламистов, атакующих город Алеппо с территории провинции Идлиб, тоже не способствует попыткам стабилизировать социально-экономическую ситуацию в государстве.Как считают ближневосточные обозреватели, в этой ситуации уже просматриваются будущие контуры возможной международной сделки, направленной на установление мира в Сирии.Но главным препятствием на пути к ее осуществлению остаются США, которые хотят только одного – продолжать войну и сохранять свое военное присутствие на сирийской земле, стравливая для этого арабские и курдские племена.Прекратить американскую оккупацию непросто. Однако этого можно будет добиться при условии консолидированной позиции сирийского национального правительства, России Турции, Ирана, а также влиятельного пула арабских стран, где понимают, что в сирийской войне давно уже нужно поставить точку – прекратив стрелять и вернув домой многочисленных беженцев.Перспектива такого урегулирования становится все более реалистичной в условиях постепенно снижения американского влияния на Ближнем Востоке – когда США потеряли свои позиции в Афганистане и в значительной мере утратили их в соседнем Ираке.И если гражданская война в Сирии действительно прекратиться – вопреки позиции Белого Дома – это станет важным прецедентом для урегулирования конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20230901/1049107145.html
https://ukraina.ru/20230323/1044683656.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101959/04/1019590415_89:0:1156:800_1920x0_80_0_0_9e2f255462bda42aeaa69b4ed22f44a6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, турция, сирия, эрдоган, владимир путин, сша, ближний восток
Эксклюзив, Турция, Сирия, Эрдоган, Владимир Путин, США, Ближний Восток

Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров

18:37 04.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы разминируют историческую Пальмиру и жилые кварталы
Российские саперы разминируют историческую Пальмиру и жилые кварталы
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Переговоры на высшем уровне между лидерами Турции и России, которые проходят сегодня в Сочи, затронули целый спектр ключевых вопросов международной политики и финансово-экономических отношений
В частности, речь идет о перспективах продления зерновой сделки и урегулирования конфликта на Украине, о транзитных поставках природного газа, переходе на взаиморасчеты в национальных валютах и строительстве новых атомных энергоблоков на территории Турции.
Все эти вопросы имеют сейчас для Анкары особую важность – причем, значение экономической составляющей скорее превалирует над политикой.
Согласно данным агентства TürkStat, годовая инфляция в Турции выросла в августе еще на 9,09% – до 58,94%, обновив этим национальный антирекорд.
В этих условиях президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в развитии крупномасштабных совместных проектов с Россией. Потому что, как ожидают аналитики и эксперты, они помогут выровнять пикирующий курс лиры.
Однако у российско-турецких отношений существует еще одно, сирийское измерение.
Оба государства заинтересованы в урегулировании многолетней гражданской войны на территории Сирийской Арабской республики. Между тем, ситуация в Сирии существенно обострилась в течение последних недель, и вопрос об ее стабилизации стоит сейчас на повестке дня достаточно остро.
Зерновая сделка коллаж
1 сентября, 17:55
Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в СирииАнкара заверяет в успехах сотрудничества с Москвой
Часть сирийской территории на северо-востоке страны, за рекой Евфрат, незаконно находится под фактическим контролем США. Причем, американцы ввели свои войска на сирийскую территорию явочным порядком – без согласия правительства в Дамаске, и даже без мандата Организации Объединённых Наций, который зачастую используется ими для попытки прикрыть оккупацию и агрессию.
Вашингтон управляет захваченными провинциями руками марионеточных вооруженных формирований, известных под названием Сирийские демократические силы, во главе с представителями курдского национального меньшинства. А одной из причин американского военного присутствия являются большие нефтяные запасы в песках сирийской пустыни.
"Эти богатые нефтью земли на востоке Сирии остаются одновременно и серой зоной, и чёрной дырой, и местом, за которое пока ещё держатся незаконно находящиеся там американские формирования", – рассказывает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Американское господство не вызывает у местного населения никакого восторга. Проживающие на этой территории сирийцы уже поняли, что США заинтересованы в бесконечном продолжении военного кризиса, потому что это обеспечивает продолжение их военного присутствия на Ближнем Востоке.
А народ Сирии, наоборот, устал от многолетней войны, и добивается ее скорейшего прекращения.
Потеряв терпение, племена арабов, проживающие в стратегически важной провинции Дейр эз-Зор, подняли вооруженный мятеж против проамериканской оккупационной администрации. Причем, им оказали поддержку вооруженные группировки, дислоцирующиеся в северной части Сирии – в регионе, который были захвачен турецкой армией в результате военной кампании против курдов.
Формально столкновения происходят между курдами и арабами. Однако, западные эксперты понимают реальное положение дел.
Они признают, что речь идет о типичном прокси-конфликте – опосредованной вооруженной борьбе между Турцией и США. Потому что интересы этих двух стран – членов Североатлантического альянса – напрямую сталкиваются между собой на территории Сирии.
В Анкаре понимают: квазинезависимый американский протекторат, созданный в последние годы на территории Сирии, будет использоваться Белым Домом с целью давления на турецкое правительство. Потому что на территории Турецкой республики компактно проживают десятки миллионов этнических курдов.
Как написал известный турецкий журналист Мурат Йеткин, Соединенные Штаты Америки применяют на Украине и в Сирии одинаковую стратегию войны чужими руками, "используя локальные или региональные силы для достижения своих целей".
При этом американцы хотят законсервировать существующую сейчас в Сирии нестабильность на многие годы, или даже десятилетия. А это не отвечает текущим интересам Реджепа Тайипа Эродгана.
На территории Турции до сих пор проживают несколько миллионов сирийских беженцев, а их содержание дорого обходится турецкому госбюджету, способствуя ускорению инфляции. Тем более, большинство бежавших от войны сирийцев проживают в пострадавшем от землетрясения регионе на юге страны, где до сих пор не преодолены последствия гуманитарного кризиса.
Как утверждают турецкие эксперты, в Анкаре все чаще задумываются над тем, чтобы наладить отношения с сирийским правительством в Дамаске, и открыть путь для окончательного прекращения гражданской войны. А для этого нужно заручиться политической поддержкой со стороны Москвы.
Необходимость завершения конфликта понятна сегодня многим. Тем более, что ситуация на большинстве территорий Сирии, которая подконтрольна законной власти, тоже остается тяжелой и напряженной.
Дамаск все так же страдает от многочисленных экономических санкций – несмотря на потепление отношений с другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.
Города мира. Джидда - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
23 марта, 17:58
Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИСирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства спустя более чем 10 лет. Об этом в четверг, 23 марта, написало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
А вынужденное продолжение боевых действий против протурецких исламистов, атакующих город Алеппо с территории провинции Идлиб, тоже не способствует попыткам стабилизировать социально-экономическую ситуацию в государстве.
Как считают ближневосточные обозреватели, в этой ситуации уже просматриваются будущие контуры возможной международной сделки, направленной на установление мира в Сирии.
Но главным препятствием на пути к ее осуществлению остаются США, которые хотят только одного – продолжать войну и сохранять свое военное присутствие на сирийской земле, стравливая для этого арабские и курдские племена.
Прекратить американскую оккупацию непросто. Однако этого можно будет добиться при условии консолидированной позиции сирийского национального правительства, России Турции, Ирана, а также влиятельного пула арабских стран, где понимают, что в сирийской войне давно уже нужно поставить точку – прекратив стрелять и вернув домой многочисленных беженцев.
Перспектива такого урегулирования становится все более реалистичной в условиях постепенно снижения американского влияния на Ближнем Востоке – когда США потеряли свои позиции в Афганистане и в значительной мере утратили их в соседнем Ираке.
И если гражданская война в Сирии действительно прекратиться – вопреки позиции Белого Дома – это станет важным прецедентом для урегулирования конфликта на Украине.
 
ЭксклюзивТурцияСирияЭрдоганВладимир ПутинСШАБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Глава МИД Австрии признался, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
19:56Путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя — Кулеба
19:39Александр Ионов: Россия не намерена поддерживать траффик оружия для ВСУ через зерновую сделку
19:20Российский и турецкий лидеры завершили переговоры в Сочи
19:15Артур Атаев о том, почему в Армении заговорили об уходе России с Южного Кавказа
18:50Будущее зерновой сделки, отмена отсрочки для "вечных студентов". Итоги 4 сентября
18:48Не надо мешать Эрдогану расчищать украинскую поляну - Баширов о встрече президентов России и Турции
18:37Остановить конфликт. Сирийское измерение российско-турецких переговоров
18:34„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления
18:25Леонид Савин о встрече Путина и Эрдогана и о том, почему Россия не заключила новую зерновую сделку
18:12"Атака на Клинцовскую ТЭЦ". В Брянской области подавили атаку дронов ВСУ — Богомаз
18:00Польская кавалерия: от шести великих побед до "атаки на танки"
17:51Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУ
17:45Александр Каргин: Израильские паломники на Украине могут пострадать в антисемитских стычках
17:44"Это не пробуксовка, это провал". Путин прокомментировал "контрнаступ"
17:38Причины провала ВСУ, кому выгодна война США с Россией. О чём говорили эксперты 4 сентября
17:28Шольц подставляет Зеленского: что говорили об Украине в мире 4 сентября
17:27Отстранение Резникова связано с контрнаступлением - экс-генерал армии США
17:18В поисках нового понимания. Зеленский собирается в США — Вашингтон готовится его встречать
17:08Кулеба ответил на опровержение Минобороны Румынии об ударах по портам: могу показать фото
Лента новостейМолния